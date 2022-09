Energiekrise wirft bei Tölzer Bürgerversammlung einige Fragen auf

Von: Andreas Steppan

Eher spärlich besetzt waren die Reihen in der Bürgerversammlung im Pfarrheim Franzmühle. Dennoch entwickelte sich ein lebhafter Dialog. © arp/Archiv

Die Besucher der Bürgerversammlung am Donnerstagabend in Bad Tölz erkundigen sich unter anderem zur Nahwärmeversorgung und dem Betrieb des Eisstadions in Zeiten der Energiekrise.

Bad Tölz – Fahrradwege, Nahwärme, Wohnen: Das sind einige der Themen, die den Tölzern unter den Nägeln brennen. Das zeigte sich am Donnerstag in der Bürgerversammlung im Pfarrheim Heilige Familie. Zwar hatte eine für die Stadtgröße überschaubare Zahl von rund 40 Bürgern in die Siedlung gefunden. Von denen meldete sich aber gefühlt jeder Zweite zu Wort. Auch an einem vermeintlichen Tabuthema wurde gerührt: dem Betrieb des Eisstadions in Zeiten der Energiekrise.

Sebastian König sagte, es sei ihm selbst etwas unangenehm, dennoch sprach er es an: „Die Eissporthalle braucht viel Energie, gleichzeitig wird im Hallenbad die Wassertemperatur nach unten reguliert.“ Zwei Grad kälteres Wasser mache durchaus einen Unterschied. „Ist es nicht wichtiger, dass die Kinder Schwimmen lernen als Eislaufen?“, fragte König. „Brauchen wir wirklich zwei Eisflächen?“

Bürgermeister Ingo Mehner möchte am Betrieb des Eisstadions festhalten

An dieser Stelle zu sparen, zog Bürgermeister Ingo Mehner nicht in Betracht. „Das wäre ein harter Schlag für das Eishockey in Bad Tölz“, sagte er. Man würde damit seiner Ansicht nach „Strukturen zerstören“, die man während der Corona-Zeit mit aller Kraft aufrecht erhalten habe. Dabei gehe es noch nicht einmal nur um den Profisport, der freilich für Tölz ebenfalls eine große Bedeutung habe. „Wenn wir sagen, wir lassen das mit dem Eis, würde das auch das Nachwuchs-Eishockey treffen.“ Im Sommer hatten die Stadtwerke wie berichtet bereits auf das „Sommer-Eis“ verzichtet. „Die Folge war, dass Eltern mit ihren Kindern zum Training nach Füssen oder anderswohin gefahren sind“, sagte Mehner. „Gesamtenergetisch war das auch nicht sinnvoll.“

Sebastian König „Brauchen wir zwei Eisflächen?“ © arp

Das akute Thema Energie spiegelte sich zudem in Fragen nach der Nahwärmeversorgung wider. Jürgen Reif, nach eigenen Angaben Miteigentümer einer Anlage mit 100 Wohnungen, fragte, wann das geplante neue Heizwerk beim Feuerwehrhaus gebaut werde und wann ein Anschluss ans Nahwärmenetz möglich werde.

Noch kein genauer Zeitplan für Nahwärmeversorgung

„Ich würde am liebsten heute Nahwärme liefern“, sagte Mehner. Noch aber befinde sich das Projekt im Genehmigungsverfahren. „Ziel ist ein Baubeginn nächstes Jahr, und die Hoffnung ist, dass wir 2024 mit der Wärmeversorgung beginnen können. Ich will und kann aber keinen definitiven Zeitplan zusagen.“ Das Heizwerk werde jedenfalls so dimensioniert, dass man auf längere Sicht die Siedlung und das Badeteil versorgen könne.

Ob die Leitungen auch in Richtung Manfredhof/Arzbach abbiegen werden, wollte Fabian Wilhelm wissen. „Ich fürchte nicht“, sagte Mehner. Wilhelm regte dennoch an, bei der Nahwärmeversorgung über eine Bürgerbeteiligung nachzudenken, um „privates Kapital zu akquirieren.“ Die Tölzer Bürger seien hier insofern beteiligt, als der Projektträger, die Stadtwerke, als 100-prozentige Tochter der Stadt quasi den Bürgern gehöre. „Wir sehen es nicht als unsere Aufgabe, darüber hinaus denjenigen eine Kapitalanlage zu ermöglichen, die es sich leisten können und dann nur diesen Teil der Bürger mit einer Rendite zu begünstigen“, ergänzte der Bürgermeister. Was die Stadtwerke erwirtschaften, so Mehner, fließe dagegen an alle Bürger zurück.

Stadtwerke Bad Tölz bieten laut Mehner mehr Versorgungssicherheit

In seinem 80-minütigen Bericht zu Beginn der Bürgerversammlung hatte es Mehner zuvor als „unsere große Stärke für die Versorgungssicherheit in Bad Tölz“ bezeichnet, „dass wir eigene Stadtwerke haben“. Somit sei Tölz „nicht darauf angewiesen, dass Großkonzerne Lagerbestände vorhalten“. Sollten es tatsächlich einen Blackout geben, so lasse sich das Isarkraftwerk zur Not im Inselbetrieb fahren. „Es produziert ein Sechstel des in Tölz benötigten Stroms, Tag und Nacht, mit und ohne Wind“, betonte Mehner. Somit sei eine Notversorgung von Krankenhäusern und ähnlichen durch Stromproduktion vor Ort gesichert. „Das kann fast keine andere Stadt Deutschlands.“ In knapp vier Stunden Bürgerversammlung kamen noch viele weitere Themen zur Sprache.

