Energiepreise sinken: Zeit zu wechseln?

Von: Elena Royer

Aktuell fallen die Preise für Strom und Gas bei einigen Anbietern. Warum das bei den Tölzer Stadtwerken derzeit nicht der Fall ist, erklärt Geschäftsführer Walter Huber. © Hauke-Christian Dittrich

Der Stadtwerke-Geschäftsführer, Walter Huber, erklärt aktuelle Lage bei den Strom- und Gaspreisen des Unternehmens und rät bei „Billiganbietern“ zur Vorsicht.

Bad Tölz – Nach dem starken Anstieg bei den Strom- und Gaspreisen im vergangenen Jahr 2022 gehen die Preise nun bei vielen Anbietern wieder zurück. Warum das bei den Tölzer Stadtwerken derzeit nicht so ist, und warum man bei „Billiganbietern“ Vorsicht walten lassen sollte, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber im Interview.

Herr Huber, aktuell sinken die Strom- und Gaspreise. Wie ist das bei den Stadtwerken?

Aufgrund unserer langfristigen Beschaffungsstrategie konnten wir in 2023 unsere Energiepreise nach der Anpassung zum Jahresanfang 2023 nicht senken, auch wenn die Öffentlichkeit stark fallende Preise am Markt suggeriert. Denn von einem sinkenden Strom- beziehungsweise Gaspreis kann man nur in Bezug auf die dramatischen Höchststände im August/September 2022 an den Börsen – die auch noch keine Verbraucherendpreise spiegeln – sprechen. Das aktuelle Preisniveau bewegt sich derzeit im Strom- als auch im Gasmarkt im Vergleich zum langjährigen Mittel noch immer etwa auf Niveau des zwei- bis dreifachen Börsenpreises. Aber gerade wegen der Vorteile unserer Beschaffungsstrategie konnten wir sogar im August 2022 die Preise auf dem niedrigen Niveau belassen, obwohl der Terminmarkt an der Börse zu diesem Zeitpunkt auf das über 15-Fache gegenüber dem langfristigen Mittel anwuchs.

Walter Huber Chef der Tölzer Stadtwerke © arp

Wo liegen die Preise für Strom und Gas bei den Stadtwerken aktuell, wo lagen sie vor einem Jahr?

Der Tölzstrom hat im Juni 2022 29,80 Cent pro Kilowattstunde gekostet, im Juni 2023 43,85 Cent pro Kilowattstunde. Das Tölzgas kostete im Juni 2022 7,40 Cent pro Kilowattstunde, im Juni 2023 13,95 Cent.

Wann geben Sie die niedrigeren Preise an die Verbraucher weiter?

In 2023 werden wir voraussichtlich die Preise für unseren Strom und Gas auch absehbar nicht anpassen – gesetzlich vorgegebene Abgaben und Umlagen ausgenommen. Aber auch mit den gleichbleibenden Tarifen müssen wir uns in 2023 nicht verstecken: Tatsächlich haben andere große Energieversorger im Süden Bayerns die Preise für Bestandskunden gesenkt – allerdings beispielsweise beim Strom von einem Niveau von zum Teil über 60 Cent pro Kilowattstunde auf rund 50 Cent pro Kilowattstunde. Damit liegen diese noch immer weit über unseren Preisen für Ökostrom. Auch beim Gas ist ähnliches zu beobachten.

Walter Huber setzt auf „Sichere, faire und nachhaltige Energiepolitik“

Wie gehen die Stadtwerke mit den schwankenden Energiepreisen um?

Wir als Stadtwerke Bad Tölz verfolgen als Grundversorger seit jeher für unsere Kunden eine sichere, faire und nachhaltige Energiepreispolitik für Strom und Gas, die kurzfristige Marktschwankungen – sowohl nach oben als auch nach unten – ausgleicht. Wir kaufen unsere Energiemengen immer über mehrere Jahre im Voraus ein, um keinen kurzfristigen Schwankungen oder auch reduzierten Kontingenten am Markt unterworfen zu sein. Beispielsweise haben wir die Beschaffung der Strom- und Gasmengen für unsere Kunden zum Ende des Jahres 2022 für die Belieferung im Jahr 2023 abgeschlossen und somit auch die Preise für das ganze Jahr fixiert. Diese Strategie bringt für unsere Kunden langfristig viele Vorteile: Gerade in volatilen und unsicheren Zeiten wie diesen konnten wir letztes Jahr als einer der wenigen Anbieter in ganz Deutschland die Strom- und Gaspreise bis Dezember 2022 konstant niedrig halten. Teilweise waren wir bundesweit unter den günstigsten Angeboten bei Vergleichsportalen, sowohl bei Neu- als auch Bestandskunden. Andere Anbieter zogen unmittelbar mit den Börsenpreisen nach und hoben die Preise entsprechend unterjährig an. Wir haben dagegen nur die gesetzlichen Vorgaben zu Steuern, Abgaben und Umlagen umgesetzt. Hinzu kam, dass bei diversen zweifelhaften sogenannten „Billiganbietern“ Kunden sogar gekündigt wurden, da deren Beschaffungspolitik hochspekulativ und fragwürdig ist, die Gewinnmaximierung steht hier im Vordergrund. Wir als Grundversorger haben diese Kunden dann aufgenommen und versorgt. Dadurch sind uns hohe Kosten aufgrund der ungeplant zu beschaffenden Energiemengen entstanden.

Auf Vergleichsportalen im Internet findet man oft günstigere Preise. Wie kommt die Differenz zwischen „Billiganbietern“ und Stadtwerken zustande?

Die „Billiganbieter“ haben letztes Jahr ihre überschüssigen Mengen an Strom und Gas zu horrenden Preisen über die Börse an andere Energieversorger verkauft. Nun decken sich diese Anbieter wieder bei gesunkenem Preisniveau neu ein und locken die Verbraucher mit Dumping-Preisen von den jetzt vermeintlich teuren Grundversorgern weg. Das Risiko liegt aber ganz klar aufseiten der Neukunden dieser Firmen, denn wir erwarten im Herbst wieder steigende Preise. Die ersten Anzeichen sind bereits zu erkennen, auch wenn es für eine sichere Prognose noch zu früh ist: Es ist nicht ausgeschlossen, dass Kunden von „Billiganbietern“ wieder ad hoc gekündigt werden oder deren Tarife entsprechend kurzfristig nach oben angepasst werden. Zudem tummeln sich gerade einige unseriöse Firmen in diesem Markt und bieten über Telefonanrufe fragwürdige Tarife für Neukunden an, aus denen man dann nicht mehr ohne Probleme aussteigen kann.

Vorsicht vor „Billiganbietern“

Was halten Sie von diesen „Billiganbietern“?

Unterm Strich muss hier mit höheren Folgekosten und auch Ärger für die Verbraucher gerechnet werden. Wir können hier nur zu allergrößter Achtsamkeit raten!

Was sind weitere Vorteile, wenn Kunden jetzt nicht wechseln, sondern bei den Stadtwerken bleiben?

Wir unterscheiden bewusst nie zwischen Bestands- und Neukunden, unsere Verträge sind für alle fair, transparent und gleich. Lediglich besteht ein Tarif-Unterschied zwischen flexibler Grundversorgung oder vertraglich gebundenem Tölzstrom/Tölzgas, welche wir jedem Kunden gerne persönlich erläutern. Dies ist ein weiterer Teil unserer soliden Geschäftspolitik als Grundversorger und regionaler Anbieter, der auf das Wohl der Menschen vor Ort und die zukunftssichere Daseinsvorsorge ausgerichtet ist.

Fürchten Sie trotzdem einen Kundenrückgang durch Wechsel des Stromanbieters?

Uns ist bewusst, dass wir den ein oder anderen Kunden trotzdem an einen anderen Versorger verlieren werden. Dies geht jedoch momentan nicht über das gewohnte Maß hinaus und ist einfach der übliche Wettbewerb am Markt. Aber ein sehr großer Teil der Tölzer hält uns als 100 Prozent kommunales Unternehmen seit vielen Jahren die Treue und empfiehlt uns nach wie vor weiter. Sie wissen unter anderem unseren persönlichen Kundenservice, die krisensichere Energieversorgung sowie unsere nachhaltige Ausrichtung für eine Energiewende vor Ort zu schätzen. Daher bleiben wir weiter unserer bewährten Preispolitik treu, auch wenn es vielleicht für die Öffentlichkeit momentan auf den ersten Blick schwer nachzuvollziehen ist.

