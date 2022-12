Umweltpreise verliehen: Engagiert für Naturschutz in der Heimat

Von: Peter Herrmann

Freuten sich alle sehr über den Umweltpreis: Das Team des „Tölza Garten" (vordere Reihe), die Vertreter von „Biotop Oberland" (mittlere Reihe) und das Team von „Ois ohne" mit ihren Laudatoren.

Rund 100 geladene Gäste kamen zum Festakt zur Verleihung des Umweltpreises ins Landratsamt nach Bad Tölz. Die Gewürdigten freuten sich sehr.

Bad Tölz – Begleitet von den dezenten Harfen- und Hackbrettklängen des Duos „Via Corda“, würdigten drei Laudatoren die Verdienste der Preisträger. „Alles, was in Sachen Umwelt im Landkreis Rang und Namen hat, ist heute Abend im Saal vertreten“, freute sich Vize-Landrat Thomas Holz, der die Verleihung in Vertretung von Landrat Josef Niedermaier leitete. Holz erinnerte zunächst an die Geschichte des mit 1500 Euro dotierten Umweltpreises. „Seit 1993 wurden 59 Initiativen und Organisationen ausgezeichnet“, berichtete Holz. Über die Vergabe des Umweltpreises 2021/22 hatte der Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Tourismus bereits am 11. Juli in einer nicht öffentlichen Sitzung entschieden.

Mehner: „Es geht heute nicht um florierende Betriebe, sondern um die Idee“

Die Wahl fiel – wie in der gestrigen Ausgabe berichtet – auf den „Tölza Garten“, das Lenggrieser „Biotop Oberland“ und den Unverpackt-Laden „Ois ohne“ in Bad Tölz. Letzterer kämpfte erfolgreich ums wirtschaftliche Überleben. Dass die 179 beteiligten Genossen und weitere Gönner mit einer groß angelegten Abo-Gutschein-Aktion 10 000 Euro zusammenbekommen haben, beeindruckte den Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner. „Es geht heute nicht um florierende Betriebe, sondern um die Idee“, stellte er in seiner Laudatio klar. Mehner erinnerte sich an seine Kindheit, als ihm an der Supermarktkasse sofort eine umweltschädliche Plastiktüte in die Hand gedrückt wurde. „Davon sind wir heute Gott sei Dank weit entfernt.“. Das Konzept des Unverpacktladens überzeuge viele Kunden nicht nur wegen der Einsparung von Plastikmüll, sondern auch wegen der gezielten Auswahl der Produkte.

Klaffenbacher: „Verbraucher und Erzeuger rücken wieder näher zusammen“

Den regionalen Ansatz der Genossenschaft „Biotop Oberland“ würdigte der Lenggrieser Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. „Verbraucher und Erzeuger rücken wieder näher zusammen, ohne Verantwortung an Großkonzerne und Zwischenhändler abzugeben“, lobte er. Der 2018 gegründete Landwirtschaftsbetrieb baut sein Bioland-zertifiziertes Gemüse auf 1,6 Hektar Freilandfläche und in sechs Gewächshäusern an. Durch kurze Transportwege reduziert „Biotop Oberland“ den CO2-Verbrauch. „In dieser Genossenschaft stehen Solidarität und Gemeinwohl statt Gewinnmaximierung im Vordergrund“, unterstrich Klaffenbacher.

Koch: „Jedes Tölzer Kind sollte die Gartenseite des Menschseins erleben“

Richtig eng auf der Bühne wurde es dann bei der Preisverleihung an Rose Marie Beyer und ihren vielen Helfern“. Mit Aktiven der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe Bad Tölz-Wolfratshausen hatte sie am Franziskuszentrum in Tölz 2014 einen rund 3000 Quadratmeter großen Selbstversorger-Garten gegründet. Dritter Landrat Klaus Koch dankte Rose Beyer dafür, dass dort mittlerweile über 100 Familien ihr eigenes Gemüse anbauen und auch Schulkinder lernen, Nahrungsmittel selbst anzubauen. „Jedes Tölzer Kind sollte die Gartenseite des Menschseins erleben“, befand Koch. Zudem habe sich das ehemalige Klosterareal als Ort der Artenvielfalt etabliert. Denn neben den gärtnerisch genutzten Beeten wachsen dort beispielsweise Obstbäume und eine Vogelnährhecke, erklärte der Dritte Landrat.

Kamen bei der Wirtschaftspreisverleihung des Landkreises im Geretsrieder Ratsstubensaal vor sechs Wochen die Geehrten noch während des offiziellen Teils zu Wort, setzte das Landratsamt diesmal auf eine Komprimierung des Festaktes und verzichtete auf weitere Reden. Umso mehr Zeit blieb für das anschließende gesellige Beisammensein im Foyer.

