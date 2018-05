Enorm stark besetztes Turnier

Gut angenommen wurde der ersten Captain-Morgan-Cup Oberland am vergangenen Wochenende. Das Ziel: Dartspielen in der Region zu mehr Bekanntheit zu verhelfen.

Ellbach – Mitten in der Nacht ist Fabian Maier in Spanien abgereist, um rechtzeitig beim Schützenwirt in Ellbach zu sein. Dort begann am vergangenen Samstag in den frühen Vormittagsstunden der 8. Captain-Morgan-Cup für Dartspieler verschiedener Leistungsgruppen. Maier ist zweifacher Bayerischer Meister und spielt für Essenbach in der Bundesliga Süd.

In Spanien war der Uffinger auch nicht um Sonne, Strand und Meer zu genießen, vielmehr galt es dort innerhalb von zehn Tagen an sieben Turniere um den Costa Brava-Cup teilzunehmen. Maier ist Dartspieler aus voller Leidenschaft. Gleiches gilt für Helmut Winkler, der seit zwölf Jahren in der Königsdorferstraße in Bad Tölz das „Double in“ betreibt. Eine Sportbar, in der die Gäste hauptsächlich versuchen, mit Pfeilen das anvisierte Ziel der Dartautomaten zu treffen. Winkler hat das Lokal als „Retter in der Not“ übernommen, nachdem dem vorherigen Betreiber gekündigt worden war und die Dartsportler aus Tölz und der Umgebung sonst ohne Bleibe gewesen wären. „Ich wurde in der Dartszene schnell bekannt wie ein bunter Hund“, berichtet Winkler, und so gab es auch bald Besuch vom Außendienstmitarbeiter eines bekannten Rumherstellers.

Der Tölzer sollte helfen, dass deren Produkte unter Dartspielern in der Region zu mehr Bekanntheit gelangen. Rasch entstand die Idee, ein Turnier zu veranstalten. 2011 war es soweit. Mit 28 Teilnehmern wurde um den ersten Captain-Morgan-Cup Oberland gekämpft. „Der Wettbewerb wurde sehr gut angenommen. In den folgenden Jahren kamen immer mehr Teilnehmer“, sagt Winkler. Schon mehrmals hat auch Fabian Maier daran teilgenommen: „Es ist eine perfekt organisierte Veranstaltung, und die Preisgelder können sich wirklich sehen lassen.“ Dafür ist Winkler verantwortlich, der als Veranstalter in diesem Jahr 4200 Euro an Preisgeldern zur Verfügung gestellt hat. „Dazu kamen die Anteile aus den Startgeldern. Der Sieger vom Hauptturnier hat 910 Euro bekommen“, verrät der Organisator. „So etwas macht schnell die Runde.

Die guten Preise locken natürlich auch Spitzenspieler an“, meint Stefan Stangl, der an einem Verkaufsstand alles anbietet, was der Dartspieler benötigt. Stangl ist aber auch überzeugt: „Abgesehen von Turnieren, die durch einen Verein oder Verband organisiert werden, ist es in Süddeutschland die größte Veranstaltung.“

Unter den Startern war auch Pero Ljubic, der erst kurz davor mit dem Nationalteam von Österreich Vize- Europameister in der Mannschaftswertung (FECS-Verband) geworden war. Vor fünf Jahren war der Salzburger erstmals nach Bad Tölz gekommen und hatte sich gleich den Sieg geholt. Verteidigen konnte er den Titel anschließend nicht. Die Konkurrenz war aber auch enorm stark. Vergangenes Jahr beispielsweise war mit Rowby-John Rodrigues ein Spieler der Weltelite am Start. Doch im fünften Anlauf hat es nun geklappt: Pero Ljubic gewann den 8. Captain-Morgen-Cup Oberland.

Insgesamt 267 Teilnehmer waren in Ellbach am Start. 100 davon beim Hauptturnier. Winkler: „Das war mein persönliches Ziel. Und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat.“ 8. Captain Morgan Cup

Ergebnisse: 1. Pero Ljubic, 2. Michael Reichert, 3. Franz Rötzsch, 4. Mirsad Metovic, 5. Stefan Amey, 6. Fetih Kaya, 7. Mika Helbig, 8. Paolo Cirignola, 9. Jasko Beggan, (100 Teilnehmer), 11. Andi Kupfner (Bad Tölz)

Offenes Doppel:Fabian Maier & Franz Rötzsch, 2. Jasko Beggan & Pero Ljubic, 3. Markus Fenzl & Sigi Benedikter, 4. Mirsad Metovic & Muharrem Kutlu, 5. Mancho & Markus Schneider.