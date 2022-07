„Das Schönste an der Schule ist der Wandertag“: Viele Lacher über Episoden aus dem Lehreralltag

Von: Alois Ostler

Teilen

Han’s Klaffl am Kontrabass: „Ich bin Lehrer von Beruf.“ © Alois Ostler

Beim Kanapee-Open-Air-Festival in Bad Tölz erlebten 300 Zuschauer einen „Abitur-Albtraum“ mit Lehrer und Kabarettist Han‘s Klaffl - und hatten Spaß dabei.

Bad Tölz – Gut, dass heuer die Abiturprüfungen schon geschrieben sind. Nicht auszudenken, wenn ein Gymnasiast oder gar besorgte Eltern am Mittwoch den „Abituralbtraum“ von Han’s Klaffl gehört hätten. Dieses rasante Lied vom Gefühls- und Wissenskarussell eines Prüflings lässt einen immer wieder staunen.

Der Kabarettist trägt die nicht enden wollenden Wortkaskaden auswendig vor, denn er hat „keinen so großen Notenständer, auf dem der viele Text Platz hat“.

Han‘s Klaffl klagt: Kein Schüler kann „Rhythmus“ schreiben

Auch diese bejubelte Zugabe im Tölzer Rosenpark ist fehlerfrei. „Ich habe mich bisher erst ein einziges Mal verhaspelt“, erzählt er bei der Signierstunde nach dem zweieinhalbstündigen „Eine Art Best-of Programm“.

Das muss mit der Paradenummer vom weinseligen Korrekturabend aus der kabarettistischen Anfangszeit des ehemaligen Gymnasiallehrers beginnen. Bei der Benotung der schriftlichen Arbeit denkt sich Klaffl: „Was habe ich die Schüler nur gefragt?“ Klar, bei einem Musiklehrer muss es irgendwas mit Musik gewesen sein. „Keiner kann Rhythmus schreiben“, ärgert er sich. „Der eine mit einem ü, der andere mit einem scharfen ß.“ Nur der Markus hat es drauf. „Aber der hat ein Legastheniker-Attest.“ Also ist auch seine Antwort falsch.

Begeisterte Besucher: Für den Tölzer Auftritt von Han’s Klaffl gab es viel Applaus. © Alois Ostler

Die vier legendären Lehrertypen dürfen nicht fehlen: Schwellendidaktiker Sedlmayer, Bedenkenträger Gütlich („ui, jui, jui“), Brachialrhetoriker Gmeinwieser und Schöngeist Gregorius. „Ich selbst bin eine Mischung aus allen vier Kollegen“, verrät der Kabarettist.

In Bad Tölz verknüpft Han‘s Klaffl Höhepunkte aus drei Programmen

Nach einem seiner jüngsten Auftritte haben sich vier ehemalige Schüler bei Han’s Klaffl vorgestellt: „Wir sind alle Lehrer geworden: dreimal Sedlmayer und einmal Gütlich.“

Klaffl verknüpft die Höhepunkte aus seinen vier Bühnenprogrammen und erzählt gern über persönliche Reaktionen auf die eine oder andere Vorstellung. Etwa nach einem chaotischen Elternsprechtag, bei dem oft Lehrer und Mütter nicht genau wissen, über wen denn hier gesprochen wird. Ein Direktor eines Gymnasiums habe deshalb sein Kollegium angewiesen, „darauf zu achten, dass nicht so etwas passiert wie beim Klaffl“.

Die Antwort auf die brennende Frage „Was geschieht bei einer Lehrerkonferenz?“ ist eine Gegenfrage: „Haben Sie schon mal einer Farbe beim Trocknen zugeschaut?“

Für den Höhepunkt des gymnasialen Jahreslaufs stimmen die 300 Zuschauer im Rosenpark-Zelt – nach Klaffls Aufforderung – lautstark in das Lied ein: „Das Schönste an der Schule ist der Wandertag, weil den ein jeder mag, so einen Wandertag.“ Ob mit dem Bus oder mit der S-Bahn – so ein Ausflug ist immer „eine glückliche Kombination von Jugend forscht und Essen auf Rädern“.

„Es gibt auch ein leben nach dem Gong“

Nach der Pause gibt Han’s Klaffl ein paar ganz unterschiedliche Einblicke in seinen neuen Lebensabschnitt. Seit acht Jahren ist er im Ruhestand. „Es gibt auch ein Leben nach dem Gong.“ In der Pension ist es ganz „oberaffeng…“, schwärmt er.

Aber als Privatier mit Kurzzeitgedächtnislücke hat er auch seine Durchhänger: „Fragen Sie mich nicht, wie es mir geht.“ Er habe in der freien Zeit viele ehemalige Kollegen besucht – etliche bereits auf dem Friedhof. Dann erzählt er noch ein bisschen von seiner Kindheit auf dem Land – „bevor ich es vergesse“.

Apropos vergessen: Klaffl kommt am Sonntag, 9. Oktober, ins Tölzer Kurhaus mit seinem vierten Programm „Nachschlag! Eh ich es vergesse…“ Klaffl singt nach wie vor voller Inbrunst: „Ich bin Lehrer von Beruf.“

Einmal mehr wischt er sich dann den Schweiß von der Stirn, denn er verausgabt sich – als Kabarettist und Pädagoge mit Leidenschaft.