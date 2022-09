Er wollte Schulden eintreiben: Tölzer schlägt im Schnapsrausch mit der Taschenlampe zu

Von: Rudi Stallein

Teilen

Vor dem Amtsgericht Wolfratshausen. musste sich nun ein 53-jähriger Tölzer verantworten. © Archiv

Er wollte nur seine Schulden beglichen haben. Weil er dabei jedoch das falsche Mittel wählte, landete ein Tölzer (53) vor dem Amtsgericht. Dort musste sich er sich wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Bad Tölz - Laut Anklageschrift sollen sich die Vorfälle, die dem Angeklagten zur Last gelegt wurden, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen kurz vor Silvester vorigen Jahres ereignet haben. Es habe damit begonnen, dass der Beschuldigte die Türzarge zur Wohnung des Bekannten mit einer Eisenstange demoliert habe. Am Abend des nächsten Tages soll er erneut vor der Tür gestanden sein und dem Geschädigten, als dieser öffnete, mit einer Taschenlampe ins Gesicht geschlagen haben.

„Ich hatte ihm im Winter mal 30 Euro geliehen, die wollte ich wohl zurückhaben“

Viel könne er dazu nicht sagen, erklärte der 53-Jährige vor Gericht. Als Grund nannte er einen „Schnapsrausch“. Weil er gewöhnlich kaum etwas trinke, habe ihm der Alkohol damals arg zugesetzt. „Ich hatte ihm im Winter mal 30 Euro geliehen, die wollte ich wohl zurückhaben“, glaubte sich der Angeklagte zu erinnern. „Ich habe öfter mal bei ihm geklingelt, aber er hat meist nicht aufgemacht. Einmal machte er auf, schlug die Tür aber gleich wieder zu.“ Genauer könne er es nicht sagen.

Polizei trifft am Tatort nur noch auf das betrunkene Opfer

Die Polizei, die am 29. Dezember gegen 19 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden war, hatte am Tatort nur noch den Geschädigten angetroffen. Dieser habe „sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol gestanden“, erklärte ein Polizist vor Gericht. Ein Alkoholtest hatte einen Wert von 1,2 Promille bei dem Geschädigten ergeben. Zur Verhandlung am Amtsgericht erschien dieser mit reichlich Verspätung.

Opfer erinnert sich anders an die Begegnungen

Dafür erinnerte er sich aber noch so genau an die Begegnung im Dezember, dass die Anklage leicht umgeschrieben werden musste. Die beiden Vorfälle hatten sich an einem Tag ereignet und in umgekehrter Reihenfolge: Der Angeklagte habe ihm erst „eine gebrettert“, dann sei er nochmal zurückgekommen und habe mit der Eisenstange gegen die Tür geschlagen, berichtete der Zeuge. Richter Helmut Berger verurteilte den mit diversen Vorstrafen belasteten Maler zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten, der Mindeststrafe bei gefährlicher Körperverletzung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.