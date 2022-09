Königliche Erinnerungen an die Queen: Vier Landkreis-Bürger nehmen Abschied

Von: Andreas Steppan, Veronika Ahn-Tauchnitz, Felicitas Bogner

„Ein tolles Erlebnis“: Die Tölzerin Elisabeth Fritz – hier mit einer Sonderausgabe des „Daily Mirror“ von 1953 – wohnte als 15-Jährige der Krönung Elizabeths II. bei. © Christoph Schnitzer

Einige Menschen hat die Nachricht von Tod der britischen Königin besonders bewegt. Vier ganz persönliche Geschichten aus Bad Tölz-Wolfratshausen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit dem Tod von Elizabeth II. ist am Donnerstag eine Epoche der europäischen Geschichte zu Ende gegangen. Einige Menschen im Landkreis hat die Nachricht besonders bewegt – als Briten oder weil sie, wie die Tölzerin Elisabeth Fritz, ganz persönliche Erinnerungen mit der Queen verbinden.

Tölzerin erlebte Krönung der Queen „aus der ersten Reihe“

„Sehr, sehr berührt“ habe sie der Tod von Elizabeth II., sagt Elisabeth Fritz. „Ich bin unentwegt vor dem Fernseher gesessen.“ Die Tölzerin, die in diesem Monat 85 wird, verbindet mit der englischen Königin eine ganz besondere Jugenderinnerung: Als damals 15-jährige kaufmännische Auszubildende nahm sie 1953 an der Krönung Elizabeths II. teil. Sie hatte sich damals – übrigens ohne das Wissen ihrer Mutter – über den Bayerischen Jugendring auf einen von zwei Plätzen beworben, die für berufstätige deutsche Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren für dieses Ereignis angeboten wurden. Zu ihrer Überraschung erhielt die junge Tölzerin den Zuschlag. In London erlebte sie das historische Ereignis „stellt Euch vor, aus der ersten Reihe“, wie sie damals nach Hause schrieb. Zwar wohnte sie der Krönung nicht direkt in Westminster Abbey bei, aber doch in der davor befindlichen „Mall“.

Einige Tage später wurden die ausgewählten Jugendlichen aus verschiedenen Ländern der jungen Queen dann sogar persönlich vorgestellt. „Den Hofknicks hatten wir vorher trainiert“, sagt Elisabeth Fritz. Die Königin gab ihr bei diesem Anlass auch die Hand.

Queen Elizabeth II. gestorben: „Ich gönne ihr den Frieden“

Die Erinnerung an dieses „tolle Erlebnis“ begleitet bis heute. „Von da an ist mit die Queen ans Herz gewachsen“, erklärt die Tölzerin. Mit einigen anderen jungen Frauen, die ebenfalls an der Krönung teilnehmen durften und mit ihr den insgesamt vierwöchigen Aufenthalt in England bestritten, hielt die Tölzerin noch lange Kontakt, reiste zu ihnen nach Frankreich und Spanien. Später habe sich noch eine zusätzliche Verbindung mit dem Vereinigten Königreich ergeben, weil ihre Schwester einen Engländer heiratete. Ein weiterer Zufall: Elisabeth Fritz’ Sohn Johannes hat am gleichen Tag Geburtstag wie die Queen.

Mit dem Tod Elizabeths II. „geht eine Epoche zu Ende“, sagt auch Elisabeth Fritz. „Ich gönne ihr den Frieden.“ König Charles III. werde es wohl schwer haben, die Position in der gleichen Qualität auszufüllen wie seine Mutter.

Krönung von Elizabeth II. war erstes Fernseherlebnis

Aus anderen Gründen ist die Krönung Elizabeths dem in der Jachenau lebenden Schotten David Warham in lebhafter Erinnerung. „Ich war acht Jahre alt, uns das war das erste Mal, dass ich Bilder im Fernsehen gesehen habe“, berichtet er. „Ein Nachbar hatte einen Fernseher und hat alle eingeladen, bei ihm die Krönung mitzuverfolgen.

David Warham, Jachenau. © Archiv

Elizabeth II. habe „ihr ganzes Leben für Großbritannien gegeben“, sei aber darüber hinaus „für die ganze Welt eine wichtige Person“ gewesen, sagt der Jachenauer. Ihr Tod stimme ihn aber nicht traurig. „Sie hat es verdient, in Ruhe und schnell zu sterben.“ An der Monarchie ändern werde ihr Tod nichts, da sieht Warham mit Charles III. Kontinuität gewährleistet. Und das ist aus Sicht Warhams, der sich als Anhänger der Monarchie bezeichnet, auch gut so. Er glaubt: Selbst Liz Truss, die früher als Mitglied der liberaldemokratischen Partei noch die Abschaffung der Monarchie gefordert habe, wäre heute, da sie Premierministerin ist, „glücklich gewesen, wöchentlich mit der Queen reden zu dürfen. Ab jetzt wird sie mit Charles zurechtkommen müssen.“ Nur an Stelle der jetzigen „Queen Consort“, also „Königsgemahlin“, Camilla hätte Warham lieber Diana gesehen, „aber das ist eine andere Geschichte“.

Schlagzeuger Pete York sah die Queen in Nottingham

Auch der britische Schlagzeug-Star Pete York, der mit seiner Frau Mecky in Bad Tölz lebt, erinnert sich an einen besonderen Moment: „Als ich etwa 13 Jahre alt war, ist die Queen nach Nottingham gekommen. Damals war sie noch recht frisch auf dem Thron“, so York. „Wir sind alle in die Stadt, und jeder hat gehofft, dass er eine gute Position hat, an der sie vorbeikommt.“ Der junge Pete York hatte Glück: „Ich stand am Straßenrand und sie ist in einem Wagen vorbeigefahren und hat rausgewunken. Ich war hin und weg.“

Der Schlagzeuger Pete York lebt in Bad Tölz. © Arndt Pröhl

Die Todesnachricht habe ihn „mitten ins Herz“ getroffen, sagt er. Für ihn sei die Queen eine „besondere Persönlichkeit“ gewesen. „Vor allem weil sie in so vielen Situationen einen ausgezeichneten Humor bewiesen hat, das ist uns Briten wichtig.“

Queen Elizabeth II. „besser als alle Politiker“

Nicht erfüllt hat sich Yorks Wunsch, einmal die Queen persönlich zu treffen. „Als ich noch mit der Spencer Davis Group aktiv getourt bin, habe ich dafür einmal Prinzessin Anne und einmal Prinzessin Margaret getroffen“, blickt er zurück. „Das war eine große Ehre.“

Die Queen war in Yorks Augen „diejenige, die man gerne als Anführerin gehabt hätte. Sie war besser als alle Politiker“, sagt er. Überdies sei sie eine „feste Konstante für das Vereinte Königreich“, gewesen. „Es wird nicht leicht sein, ihr Erbe anzutreten, da die Queen auch bei Leuten beliebt war, die mit den Royals nicht so viel anfangen können.“ Noch dazu seien die Beliebtheitswerte ihres Sohnes in den Keller gegangen, als seine Ex-Frau Diana verunglückte. „Aber auch er ist großartig und hat Witz und Charme. Ich denke, er wird seine Sache gut machen.“ Besonders schätze er an König Charles III. seinen langjährigen Einsatz für den Naturschutz.

Ein Zeichenkasten als Erinnerungsstück an die Queen

„Kühn, herzlich und mutig, ob zu Pferd oder mit dem Zepter“, so sei Elizabeth II. gewesen, sagt die in der Jachenau lebende Britin Susanne Williams. Der Tod der Königin habe ein „Erdbeben“ im englischen Volk ausgelöst, einem Volk, dem die Königin zeitlebens gedient habe. Sie sei wirklich „die Mutter der Nation“ gewesen, sagt Williams, die eigentlich in den USA aufgewachsen ist. Dabei habe sie viele bewundernswerte Talente bewiesen – ob im Krieg als Mechanikerin oder als ausgezeichnete Reiterin. Sie sei einfach „one hell of a girl“ gewesen, sagt Williams, was sich etwas unzureichend mit „eine verdammt gute Frau“ übersetzen lässt.

Susanne Williams, Jachenau. © Archiv

Williams weiß noch, dass ihre Großeltern 1977 aus England eine Zeichenbox mitbrachten. Darauf aufgedruckt ein Foto der Queen zu ihrem 25-jährigen Thronjubiläum. „Für mich war sie eine wunderbare Märchenfee mit Zepter und Krone und diesen unglaublichen Augen, die beruhigen und Mut zusprechen, ohne ein Wort zu sagen. So erinnere ich mich an unsere Queen.“ Den Originalkasten hat sie natürlich aufgehoben, ersteigerte später noch ein zweites Exemplar auf Ebay. Auch die Weihnachtsansprachen der Königin verfolgte die Jachenauerin immer. „Hoffnung, Zusammenhalt und Zuversicht“ seien von ihren Ansprachen ausgegangen. „Wir werden Ihre Worte vermissen dieses Weihnachten, Majestät. Es lebe der König Charles.“

