Meteorologe zu Hagel-Unwetter im Tölzer Land: „Werden so etwas häufiger erleiden müssen“

Von: Christiane Mühlbauer

Der Hagelsturm am 26. August wird als eines der schwersten Unwetter in die Geschichte des Landkreises eingehen. Im Interview erklärt Meteorologe Hartmut Mühlbauer, wie es dazu kam.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Das verheerende Hagel-Unwetter am Samstag hat immense Schäden in vielen Bereichen des Tölzer Landes angerichtet. Wie es zu der Wetter-Entwicklung kommen konnte, erklärt Hartmut Mühlbauer, Meteorologe bei wetter.com.

Wie entsteht so ein schweres Unwetter?

So ein schweres Unwetter, wie es das Tölzer Land erlebt hat, ist eine Superzelle. Das sind mehrere Gewitter, die sich zu Clustern zusammenformen, und dann meist eine große Ausdehnung bekommen, manchmal auch linienförmig sind, und somit eine immense Energie in sich einsaugen können. Entstanden ist sie östlich des Lechs, und dann hat sie eine Schneise der Verwüstung gezogen, auch über das Tölzer Land hinaus.

Meteorologe Hartmut Mühlbauer erklärt, wie derartige Unwetter entstehen. © Privat

Mühlbauer: „In diesen Zellen herrschen immense Aufwinde“

Wie muss man sich solche Superzellen vorstellen?

In diesen Zellen herrschen immense Aufwinde, die die Luft bis an die Atmosphärengrenze hochschleudern, wo das Wasser bei unter minus 30 Grad vereist. Da sehr viel Wasser in der Wolke ist, entstehen sehr große Eisbrocken, die bei ihrem Fall nach unten nicht mehr auftauen, und somit als riesige Hagelkörner aufschlagen. Die Wolken sind derart groß und hoch, dass Verkehrsflugzeuge, obwohl sie noch höher fliegen, um sie herumfliegen müssen, um nicht in den Sog zu kommen.

Kommt so etwas häufig vor?

So etwas kommt eigentlich nicht häufig vor, aber deutschlandweit gesehen immer wieder, und auch mehrere Male im Jahr. Natürlich trifft es nie die gleichen Gegenden.

Klimawandel begünstigt extreme Unwetter-Ereignisse

Hängt das mit dem Klimawandel zusammen?

Eine Erhöhung der Temperatur, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, befördert solche Gewitter, und macht sie potenziell noch extremer und zerstörerischer. Also ja, wir werden so etwas im Alpenvorland häufiger erleben und erleiden müssen.

Wie wird das Wetter in den kommenden Tagen?

Bis mindestens Dienstagabend regnet es jetzt mehr oder weniger durch. Damit sind Regenmengen über 100 Liter pro Quadratmeter verbunden, stellenweise im Alpenstau auch bis zu 150 Liter. Und obwohl wir vorher große Trockenheit hatten, wird es auf jeden Fall zu Überschwemmungen kommen.

