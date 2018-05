Ermittlungen zu Brandunglück laufen noch

Wie genau kam es zu der Stichflamme in einer Tölzer Kellerbar, durch die in der Nacht zum 8. April vier Menschen schwer verletzt wurden? Auf diese Frage gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließende Antwort.

Bad Tölz– „Die Ermittlungen laufen noch“, erklärt Stefan Sonntag, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, auf Anfrage des Tölzer Kurier. Wie berichtet, war nach einem in der Kneipe üblichen Ritual die feuerfeste Theke zu den Klängen eines bestimmten Liedes als Showeffekt in Flammen gesetzt worden. Dabei kam es zu einer Verpuffung, mehrere Menschen erlitten Brandverletzungen. Ein Mann befindet sich noch immer in stationärer Behandlung. Die Polizei hatte nach dem Unglück zahlreiche Zeugen vernommen.

Rubriklistenbild: © dpa / Nicolas Armer