Erneut Einbruchsserie in Bad Tölz und Lenggries: Zeugin beobachtet Täter

Polizei hofft auf Hinweise

Schon in der vergangenen Woche gab es einige Einbrüche in Lenggrieser Geschäfte und Praxen, und auch am Wochenende ereigneten sich Vorfälle dieser Art. Neben Lengggries war dieses Mal auch in Bad Tölz mit einer ganzen Reihe von aufgebrochenen Gebäuden betroffen.

Bad Tölz/enggries - Die Taten ereigneten sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag. In Lenggries verschafften sich die Einbrecher Zugang zu einem Lokal und entwendeten dort einige hundert Euro an Bargeld. In Bad Tölz wurden von den bislang noch Unbekannten im gleichen Zeitraum fünf Gewerbeobjekte aufgebrochen. An einem Gebäude mussten die Täter aufgrund des ausgelösten Alarms von ihrem Vorhaben ablassen. Bei den vier anderen Gebäuden gelang es ihnen allerdings, sich Zutritt zu verschaffen.

Bargeld in Höhe von rund 1000 Euro erbeutet

Nach Polizeiangaben erbeuteten die Einbrecher Bargeld in Höhe von 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf einige hundert Euro.

Zeugin beobachtet in einem Fall zwei Täter

Bei einem der Einbrüche in Bad Tölz hatte eine Zeugin gegen 5.45 Uhr zwei Täter beobachtet. Aktuell werde eine Vielzahl von Spuren und Hinweisen ausgewertet. Die Ermittlungen laufen noch, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten, den beteiligten Personen oder deren Fahrzeuge machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Telefonnummer 0 80 41 / 76 10 60 zu melden.

Einbruchsversuch in der Nacht zum Freitag in Getränkemarkt

Einen weiteren Einbruchsversuch in Bad Tölz hatte es zudem zwischen Donnerstag,, 20.30 Uhr, und Freitag, 5 Uhr, in Bad Tölz gegeben. Unbekannte versuchten, sich Zutritt zu einem Getränkemarkt am Gewerbering zu verschaffen. Dabei wurde die Schiebetüre aus Glas durch Aufhebeln massiv beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Tat machen können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bereits in der Nacht zum Dienstag waren mehrere Einbrüche in Lenggries verübt worden.

