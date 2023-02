Erneuter Wintereinbruch fordert Glätteunfälle auf den Tölzer Straßen

Von: Felicitas Bogner

Von mehreren Glätteunfällen berichtet die Polizei am Wochenende. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle am Wochenende auf den Tölzer Straßen.

Bad Tölz - Zu hohe Geschwindigkeit, keine Winterreifen und Pech: Am Wochenende ereigneten sich einige Unfälle auf den schneeglatten Straßen im Landkreis. Glücklicherweise wurde niemand dabei ernsthaft verletzt.

Beim Abbiegen gegen Verkehrsinsel gerutscht

Beim Abbiegen kam es am Samstagabend in Bad Tölz zu einem Glätteunfall. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 21.10 Uhr ein 27-Jähriger mit seinem VW auf der B472 von Bad Heilbrunn in Richtung Bad Tölz. Er wollte nach links in die Arzbacher Straße einbiegen und unterschätzte offensichtlich die glatte Fahrbahn. Er rutschte geradeaus weiter und prallte gegen den Bordstein der Verkehrsinsel. Hierbei entstand an seinem VW Totalschaden.

An roter Ampel nicht rechtzeitig abgebremst

An der Ampel nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam am Sonntag gegen 0.30 Uhr ein 57-jähriger Mann aus Lenggries. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Lenggrieser, mit seinem VW in Bad Tölz, auf der Tegernseer Straße von der ehemaligen Flint-Kaserne Richtung Moralt-Park. Als die Ampel für ihn auf Rot umschaltete, kam er wegen der glatten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, rutschte über die Haltelinie und stieß mit einem Skoda zusammen, der aus der Sachsenkamer Straße kam. Hierbei entstand glücklicherweise lediglich geringer Sachschaden. Es wurde Anzeige erstattet wegen eines Rotlichtverstoßes, denn grundsätzlich, so die Polizei, hätte der Fahrer seine Geschwindigkeit den winterlichen Straßenbedingungen anpassen müssen.

Lkw mit Sattelanhänger auf Sommerreifen unterwegs

Genau zu gleichen Zeit – am Sonntag um 0.30 Uhr wurde die Polizei verständigt, da ein Lkw-Fahrer mit Sattelanhänger daran scheiterte die Steigung zur auf der B 472 zur ehemaligen Flint-Kaserne in Bad Tölz hochzukommen. Der Fahrer aus Griechenland war von Bad Heilbrunn kommend Richtung Holzkirchen mit dem Gespann unterwegs, da er laut Polizeiangaben eine vorgeschriebenen Winterreifen montiert hatte, schaffte er es nicht, die Steigung zur ehemaligen Flint-Kaserne zu überwinden. Er blockierte mit seinem Gespann die Fahrbahn für etwa zwei Stunden. Erst nachdem die Straßenmeisterei die Fahrbahn geräumt und gestreut hatte, konnte der Lkw-Fahrer die Fahrbahn aus eigenen Kräften frei machen. Der Grieche musste sein Gespann daraufhin verkehrssicher abstellen. Die Weiterfahrt wurde polizeilich unterbunden. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung für die Verkehrsordnungswidrigkeit hinterlegen.

Mit Sommerreifen auf TÖL5 von Straße abgekommen

Ohne Winterreifen war auch ein 50-jähriger Mann aus Allsted am Sonntagmorgen auf den glatten Straßen unterwegs. Zum Verhängnis wurde ihm das gegen 7. 10 Uhr als er mit seinem Dacia auf der TÖL 5 von Langau in Richtung Bad Heibrunn fuhr. Auf der schneebedeckten Fahrbahn kam er laut Polizei von der Straße ab, rutschte in den Graben und musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Der Abschleppdienst brachte Fahrer und Fahrzeug direkt nach Hause. Eine Weiterfahrt wurde polizeilich unterbunden. Den Fahrer erwartet eine Anzeige, weil er mit Blick auf die Witterung die vorgeschriebenen Winterreifen nicht montiert hatte.

