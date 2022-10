Erpresserschreiben im Reichsbürger-Jargon an Zweckverband und Amtsgericht: Tölzerin verurteilt

Von: Rudi Stallein

Vor dem Amtsgericht Wolfratshausen musste sich jetzt eine Tölzerin verantworten. © Archiv

Wegen versuchter Erpressung in insgesamt sechs Fällen saß eine Tölzerin nun auf der Anklagebank. Zum Verhängnis wurden ihr ihre im Reichsbürger-Jargon verfassten Briefe.

Bad Tölz/Wolfratshausen – Weil sie mit einem Bußgeldbescheid über 43,50 Euro nicht einverstanden war, wandte sich eine Tölzerin (31) schriftlich an den Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland. In ihrem Schreiben teilte sie mit, dass sie das Bußgeld als „Angebot“ begreife, das sie unter gewissen Voraussetzungen bereit sei, anzunehmen. Genauso verfuhr die 31-Jährige mit einem Kostenfeststellungsbeschluss über knapp 230 Euro wegen einer Vodafone-Forderung, den sie vom Amtsgericht Wolfratshausen erhalten hatte.

„Das war kompletter Unfug und an Dämlichkeit nicht zu überbieten“

Dort, am Amtsgericht, saß die Erzieherin nun auf der Anklagebank: Wegen versuchter Erpressung in insgesamt sechs Fällen wurde die Tölzerin zu 3600 Euro Geldstrafe verurteilt. „Das war kompletter Unfug und an Dämlichkeit nicht zu überbieten“, machte Verteidiger Jost Hartman-Hilter seiner Mandantin deutlich, was er von deren Aktionen im Dezember 2021 hielt.

Die Beschuldigte hatte von den Adressaten ihrer Schreiben (zwei Mitarbeiter des Zweckverbands sowie vier Gerichtsbedienstete) gefordert, diese mögen eine „amtliche Legitimation in notariell beglaubigter Form“ beibringen, wofür, wie, wodurch und von wem sie Rechte zur Vornahme hoheitlicher Handlungen übertragen bekommen hatten. Sie sollten nachweisen, auf welchen Staat, welches Bundesland sie vereidigt worden seien, dies ebenfalls notariell beglaubigt. Für die Beantwortung setzte sie eine Frist von 21 Tagen.

Eingefordertes Pfandrecht in Höhe von 700 000 Euro zu Gunsten der Briefschreiberin

Die durchweg in Reichsbürger-Jargon verfassten Briefe mündeten darin, dass die Schreiberin ein Verstreichen dieser Frist „als absolute Zustimmung“ auffasse, „mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen“, unter anderem einem privaten kommerziellen Pfandrecht in Höhe von 700 000 Euro zu Gunsten der Briefschreiberin, sowie dem Eintrag in ein internationales Schuldnerverzeichnis. Ihr Ziel – die Einstellung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens sowie die Aufhebung des Kostenfeststellungsbeschlusses – erreichte die Frau natürlich nicht.

Videoanleitung eines in der Querdenkerszene populären Rechtsanwalts

„Ich schäme mich total dafür“, beteuerte die Angeklagte vor Gericht, wo sie ausführlich schilderte, wie es zu den Briefen gekommen war. Mangels anderer Freizeitaktivitäten in der Coronazeit sei sie viel auf dem Messengerdienst Telegram und im Internet unterwegs gewesen, habe recherchiert und sich „informiert, wie man einen Einspruch verfassen kann“. Nach dem Studium einer Videoanleitung eines in der Querdenkerszene populären Rechtsanwalts sei sie der Meinung gewesen: „Aha, jetzt verstehe ich es auch, so oder so soll man vorgehen.“

Dass das Erpressung ist, sei ihr nicht bewusst gewesen. „Ich habe es mir angehört und abgetippt. Ich habe nicht wirklich nachgedacht“, sagte die Angeklagte. Als sie dann noch ein Musterschreiben an die Justiz im Netz fand, habe sie „gleich mal alles geschrieben, was ich gefunden habe“.

Tölzerin distanziert sich von ihrem Verhalten und legt umfassendes Geständnis ab

Heute distanziere sie sich total davon, beteuerte die Tölzerin. Nach ihrem umfassenden Geständnis wurden die geladenen Zeugen ungehört entlassen.

Um eine Strafe, die deutlich höher ausfiel als „Blumen und Pralinen für den Richter zur Wiedergutmachung“, wie die 31-Jährige scherzhaft meinte, als der Richter fragte, wie sie sich den Verfahrensausgang vorstelle, kam sie dennoch nicht herum. Richter Helmut Berger folgte mit seinem Strafmaß von 90 Tagessätzen zu je 40 Euro (gesamt 3600 Euro) dem Antrag des Staatsanwalts.

Für Rechtsanwalt Hartman-Hilter, der keinen konkreten Antrag stellte, wäre die Sache auch mit deutlich weniger Tagessätzen angemessen gewürdigt gewesen. „Im Kontext war das doch so daneben liegend, wie die Annahme, dass man mit Pfeil und Bogen einen Starfighter vom Himmel holen kann.“

