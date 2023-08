Erst Trockenheit, dann Dauerregen: Juli im Tölzer Land war ungewöhnlich nass

Regenschauer über der Isarbrücke in Bad Tölz.

Wasserwirtschaftsamt

Während Südeuropa unter extremer Hitze und Trockenheit leidet, war der Juli im Tölzer Land besonders niederschlagsreich. Das geht aus der Statistik des Wasserwirtschaftsamts hervor.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Wie das Wasserwirtschaftsamt Weilheim auf Nachfrage mitteilt, sind an der Niederschlagsstation Bad Tölz im Monat Juli in Summe knapp 260 Millimeter Niederschlag gemessen worden. „Der Juli war damit ungewöhnlich feucht“, sagt Behördenvertreter Karlheinz Daamen. Das langjährige Mittel im Juli liege bei 185 Millimetern.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Begonnen hatte der Monat mit großer Trockenheit

Dabei hatte der Monat ziemlich trocken begonnen: Abgesehen von den beiden ersten Tagen im Juli mit 40 und weiteren 13 Millimetern am 5. Juli blieb es bis zum 12. Juli bei ungewöhnlich hohen Temperaturen und intensiver Sonneneinstrahlung trocken. Ab dem 12. Juli regnete es dann in Summe gut 200 Millimeter.

Wie eine von Daamen vorgelegte Grafik der aufaddierten Niederschläge am Tölzer Messpunkt ausweist, kam besonders viel Niederschlag am 17./18. Juli (da wütete im benachbarten Nordtirol ein verheerendes Unwetter), am 19./20. Juli und zwischen dem 25. und 29. Juli herunter.

Dass es durchaus noch etwas mehr Regen hätte sein können, zeigt sich am Sylvenstein: Dessen Seespiegel liegt mit 749,89 Metern immer noch gut einen Meter unter dem sonst im Sommer üblichen Stand.

Kreis-Bauernobmann führt genau Buch über die Wetterentwicklungen

Einer, der das Wettergeschehen immer genau beobachtet und auch Buch führt, ist Peter Fichtner, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands. Nach seinen, wie er selbst sagt, nicht 100-prozentig genauen täglichen Messungen mit einem „handelsüblichen, nicht geeichten Gerät“ gab es nach dem viel zu trockenen Juni im Juli „17 Regentage und eine Niederschlagsmenge von insgesamt 200 Millimetern“. Die Differenz zu Bad Tölz erklärt sich der Bad Heilbrunner auch mit regionalen Gewitterzellen. Am heftigsten geregnet habe es auf seinem Hof in der Nacht auf den 1. Juli: „Da sind gleich 65 Millimeter heruntergekommen.“

Für die Pflanzenwelt sei das Wetter „äußerst positiv“ gewesen, stellt Fichtner fest. Jetzt sollte es aber mal eine Regenpause geben: „Für die Ernte von Dürrfutter, also Grummet und Heu, brauchen wir Bauern einmal drei trockene Tage. Für das Gärfutter, also Silage in Siloballen, reicht uns ein trockener Tag.“ (rbe)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.