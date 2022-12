Erst Unfall in München gebaut, dann bei Roßwies 20 Meter tief in Graben gestürzt

Die Retter der Feuerwehr stiegen über eine Böschung zu einem Auto hinab, das von der Staatsstraße 2072 abgekommen und in die Tiefe gestürzt war. © Feuerwehr Bad Tölz

Ein Tölzer in der Nacht vor Heiligabend betrunken gleich zwei Unfälle gebaut. Erst beging er in München Unfallflucht, dann hatte er bei Bad Tölz einen Schutzengel.

Bad Tölz – Mit seinem Auto ist ein Tölzer in der Nacht vor Heiligabend 20 Meter eine Böschung hinuntergestürzt. Er überstand den Unfall mit lediglich leichten Verletzungen. Es stellte sich heraus, dass der Mann betrunken war und zuvor schon in München einen Unfall gebaut hatte.

Rettungskräfte der Feuerwehren Bad Tölz und Ellbach rückten in der Nacht vor Heiligabend nach Roßwies aus. © Feuerwehr Bad Tölz

Nach Angaben der Polizei war der 30-Jährige gegen 1.30 Uhr auf der Staatsstraße 2072 von Bad Tölz in Richtung Geretsried unterwegs, als er mit seinem Fiat in einer Rechtskurve auf Höhe des Ortsteils Roßwies nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto schlitterte laut Polizei über eine „sehr steile und bewaldete Böschung“ in die Tiefe.

Bei Bad Tölz: 20-Meter-Sturz mit Auto in den Graben

Die Polizei, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehren Bad Tölz und Ellbach wurden unter dem Stichwort „Verkehrsunfall – Person eingeklemmt“ alarmiert. Letztlich hatte sich der 30-Jährige aber bereits selbst aus dem Fahrzeug befreien können. Wie die Feuerwehr Ellbach berichtet, suchten die Helfer noch den Straßenrand und den Böschungsberiech nach weiteren Fahrzeugen ab, weil es im Bankett verschiedene Reifenspuren gab und zunächst nicht klar war, ob noch weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt waren. Dies war aber nicht der Fall.

Am Fiat des Tölzers war wirtschaftlicher Totalschaden (7000 Euro) entstanden. Beim Fahrer stellten die Polizisten bei der Unfallaufnahme fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand.

Nach Unfall auf Candidstraße in München geflüchtet

Seine Autofahrt hatte schon vorher unter keinem guten Vorzeichen gestanden. Denn laut Polizei hatte er gegen 23 Uhr in der Candidstraße in München beim Spurwechsel den Ford eines 47-jährigen Münchners gerammt und damit 2000 Euro Schaden angerichtet. Der Tölzer hielt trotz der Kollision nicht an. Neben Trunkenheit in Verkehr wird ihm deshalb auch Unfallflucht vorgeworfen.

