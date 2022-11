Erste Tölzer Leonhardifahrt seit Corona: Viel Tradition und einige Premieren

Von: Andreas Steppan

Ein lang ersehntes Bild: Vom Badeteil aus werden sich am kommenden Montag endlich wieder die Gespanne der Tölzer Leonhardifahrt in Richtung Kalvarienberg in Bewegung setzen. © Arndt Pröhl

Auch die 165. Tölzer Leonhardifahrt bietet noch einige Neuerungen: Welche Regeln sich ändern und welche prominenten Gäste heuer erwartet werden.

Bad Tölz – Es ist die 165. Tölzer Leonhardifahrt, die sich am Montag, 7. November, um 9 Uhr im Badeteil in Bewegung setzen wird. Die Wallfahrt lebt von der Tradition, davon, dass alles abläuft, wie man es kennt. Doch nach zwei Jahren Corona-Pause werden viele Menschen den großen Tölzer Tag mit neuen Augen sehen – und einige Veränderungen in den Details wird es auch tatsächlich geben.

Leonhardi in Tölz: Abtpäses Jeremias Schröder zelebriert Gottesdienst

Hauptzelebrant des Gottesdienstes auf dem Kalvarienberg ist zum ersten Mal Jeremias Schröder, Abtpräses der Benediktinerkongregation von St. Ottilien mit rund 1100 Mönchen weltweit. Der 57-Jährige, der im Jahr 2000 als Nachfolger von Notker Wolf zum Erzabt von St. Ottilien gewählt wurde, ist ein prominenter Geistlicher, der weltkirchliche Aufgaben wahrnimmt und viel von der Welt gesehen hat. So studierte er in Rom und Oxford und war in der Missionsarbeit in China tätig.

Abtpräses Jeremias Schröder zelebriert den Gottesdienst bei der Leonhardifahrt in Bad Tölz. © Cassian Jakobs OSB

Dem Tölzer Pfarrer Peter Demmelmaier liegt bei der Leonhardifahrt neben der privaten Freude über den Besuch seines älteren Bruders Paul – ebenfalls Pfarrer – aber auch noch ein anderer Teil am Herzen: Die Leonhardiandacht um 16 Uhr sei mittlerweile eine „gute Tradition“, sagt er. Er habe sie eingeführt, „um den Wallfahrtscharakter zu verstärken“. Das Ensemble Bernhard Kohlhauf und der Gschwendtner Dreigsang werden die Andacht volksmusikalisch gestalten.

In der Marktstraße ist bei Leonhardifahrt nur Schrittempo erlaubt

Als wichtige Neuerung bei der Wallfahrt selbst bezeichnet Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach die Vorgabe, dass die Teilnehmer auf der Rückfahrt vom Kalvarienberg auf der Strecke die Marktstraße hinauf nur noch Schritttempo fahren dürfen (wir berichteten).

Früher gab dieser Abschnitt für die Zuschauer oft spektakuläre Bilder her, wenn die Pferde über das Kopfsteinpflaster galoppierten und sich der getragene Ernst der Wallfahrt in einem wilden Abschluss auflöste. Der Galopp aber ist schon seit Jahren aus Sicherheitsgründen untersagt.

Die erneute Verschärfung „unterstütze ich zu 100 Prozent“, sagt die stellvertretende Tourismus-Chefin Susanne Frey-Allgaier, die für das Veranstaltungswesen zuständig ist. „Ich bin Tölzerin und habe als Kind fasziniert erlebt, wie die Wagen in schnellem Tempo die Marktstraße raufgefahren sind“, erinnert sie sich. Doch Vernunft und Sicherheit gehen aus ihrer Sicht eindeutig vor. „Die Marktstraße ist für jeden Fuhrmann eine große Aufgabe“, sagt sie. „Und in den letzten Jahren haben wir mehrmals einfach nur Glück gehabt, dass nichts passiert ist.“ Jeder, der mit Pferden zu tun habe, wisse, wie schnell ein Tier von einem leichten Trab, der bisher noch erlaubt war, in einen schnellen Trab oder gar in den Galopp verfallen könne. Und sollte sich tatsächlich einmal ein schwerer Unfall ereignen, „würde das vieles in Frage stellen“, meint Frey-Allgaier.

Darum wurde die Tölzer Leonhardifahrt von Sonntag auf Montag verlegt

Eine weitere Regel, die heuer zum ersten Mal greift, ist die Verlegung der Wallfahrt von Sonntag auf Montag. Nach den Erfahrungen von übergroßen Besuchermassen und ausuferndem Alkoholkonsum bei einer samstäglichen Leonhardifahrt im Jahr 2010 hatte der Stadtrat 2020 beschlossen: Fällt Leonhardi auf einen Samstag, findet die Wallfahrt bereits am Freitag davor statt. Und ist der 6. November ein Sonntag, wird die Leonhardifahrt am Montag darauf abgehalten. Das wird nun erstmalig umgesetzt.

Nach zwei Jahren Corona-Pause rechnet Frey-Allgaier dennoch mit erhöhtem Besucheraufkommen – zumal die Wetteraussichten für den Montag gut sind: Sonnenschein und bis zu 15 Grad sind angesagt. Rund 10.000 Besucher – „das wäre mein Wunsch“, sagt die stellvertretende Tourismus-Chefin. „Und dass sich alle anständig verhalten.“

Bei der Leonhardifahrt in Bad Tölz sind alle willkommen - außer Hunde und Drohnen

Dazu zählt für sie, dass Hunde unbedingt zu Hause bleiben. „Im gesamten Veranstaltungsbereich herrscht absolutes Hundeverbot“, betont auch Rathaus-Sprecherin Otterbach. Sich zwischen Menschenmassen und Pferdehufen durchzuquetschen, sei zum einen für die Hunde selbst „kein Spaß“. Vor allem aber, betont Frey-Allgaier, seien die Hunde das „größte Sicherheitsrisiko“, weil sie Pferde erschrecken könnten.

Das gilt auch für Drohnen. So reizvoll es für Hobbyfotografen auch sein möge, sich neue Perspektiven auf die Wallfahrt zu eröffnen: Über den Tieren und auch über Menschenmassen hätten die unbemannten Fluggeräte „nichts verloren“ und seien daher verboten.

Eine Premiere ist die 165. Tölzer Leonhardifahrt für einige weitere an zentraler Stelle beteiligte Personen. An erster Stelle stehen hier die Leonhardilader Michael Lindmair und Anton Mayer, die die Nachfolge von Anton Heufelder und Ludwig Bauer angetreten haben.

Prominente Politiker zu Gast bei Leonhardifahrt in Bad Tölz

Für Ingo Mehner ist es die erste Leonhardifahrt als Bürgermeister. Er trat sein Amt im Frühjahr 2020 an, danach folgten zwei Jahre Corona-Pause. Entsprechend hatte auch eine ganze Reihe von Neu-Stadträten seit der Kommunalwahl bisher keine Gelegenheit, mit dem traditionellen Gehrock und Zylinder (Männer) beziehungsweise dunklen Umgang (Frauen) auf dem Ehrenwagen des Stadtrats Platz zu nehmen.

Markus Söder besucht die Leonhardifahrt erstmals als Ministerpräsident. © Michael Matthey

Nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal in seiner Funktion als Ministerpräsident wohnt Markus Söder der Tölzer Leonhardifahrt bei. Ein zunächst angekündigtes Grußwort auf dem Kalvarienberg sei nun nicht vorgesehen, erklärt Birte Otterbach auf Rückfrage.

Aber auch sonst steigt die Politikerdichte rund zehn Monate vor der nächsten Landtagswahl an. So haben sich laut Otterbach auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) und SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn angekündigt. Die beiden Landtagsabgeordneten aus dem Stimmkreis, Martin Bachhuber (CSU) und Florian Streibl (Freie Wähler) dürfen ebenfalls nicht fehlen. Eingeladen sind laut Otterbach darüber hinaus Vertreter der Unesco – immerhin steht die Tölzer Leonhardifahrt seit 2016 auf der bayerischen und der nationalen Liste des immateriellen Kulturerbes.

Bei Leonhardi in Bad Tölz ist außer Weißwürsten auch Leberkas erlaubt

Leicht rückläufig ist die Zahl der teilnehmenden Gespanne: Es sind 72 gegenüber 75 im Jahr 2019. „Das ist eine optimale Größe“, findet Frey-Allgaier. „Wir sind ja keine Rekordjäger, sondern es geht uns um die Wallfahrt, Tradition und Brauchtum.“

Das schließt freilich nicht aus, dass sich die Gläubigen und Zuschauer auch leiblich stärken. Statt zwei Verpflegungsständen am Kalvarienberg wie in den vergangenen Jahren wird es laut Frey-Allgaier heuer wieder drei geben. Neu ist, dass sie neben den traditionellen Weißwürsten heuer auch Leberkas anbieten dürfen – ob sie davon Gebrauch machen, ist der stellvertretenden Tourismus-Chefin jedoch unbekannt. Alkoholausschank ist an diesen Ständen nach wie vor tabu.

