Erste Schneeflocken fordern noch keinen Winterdienst im Tölzer Land

Von: Felicitas Bogner

Der erste Schnee ist in Bad Tölz am Montagmorgen gefallen. Der Winterdienst musste allerdings nicht ausrücken. © arp

Die Straßenmeistereien und Bauhöfe sind für Räumeinsätze gewappnet. Späher haben das Wetter nun täglich ab 1.30 Uhr im Blick.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die ersten Schneeflocken bleiben auf den Feldern, Dächern und auch Straßen liegen. Während sich am Montag viele über die zaghafte weiße Pracht im Isarwinkel freuten, bedeutet der Wintereinbruch für die Mitarbeiter der Betriebshöfe und Straßenmeistereien wieder: sehr früh aufstehen. Damit die Autos spätestens ab 7 Uhr freie Fahrt haben, sind die Bauhöfe und Straßenmeistereien in den Startlöchern. „Da der erste Schnee am Montagmorgen noch recht wenig war, mussten dir Räumfahrzeuge noch nicht ausrücken“, sagt die Tölzer Rathaussprecherin Birte Otterbach. „Es hat am Montag erst gegen 7 Uhr geschneit, so konnte der normale Dienst des Betriebshofs an den Gefahrenstellen, wie Isarbrücke oder Wackersberger Straße, Salz streuen.“

Der Ablauf für die kommenden kälteren, glätteren und schneereicheren Tage steht schon lange fest: „Um 2.30 Uhr beginnt der Späher mit verschiedenen Wetterdiensten abzuschätzen, welcher Aufwand betrieben werden muss, um Schnee und Eis zu Leibe zu rücken“, so Otterbach. Sollte es ausreichend geschneit haben, starten um 4 Uhr die Streufahrzeuge und eine Stunde später die Handräumer mit den Schneeschaufeln. „Die Mitarbeiter des Betriebshofs stehen zum Räumen bis 20 Uhr parat“, sagt die Rathaussprecherin. Die städtischen Bauhöfe sind dabei für die innerörtlichen Straßen, Gemeindeverbindungsstraßen und Wohnstraßen zuständig. „Für jedes Räumfahrzeug bedeutet das bei Schneefall eine Strecke von mindestens 50 Kilometern nur im Stadtgebiet“, so Otterbach.

Späte Kontrollfahrten wegen warmen Temperaturen im November

Die Straßenmeistereien Bad Tölz und Wolfratshausen sind für die überörtlichen Streckenabschnitte, die Bundesstraßen, Kreisstraßen und Staatsstraßen zuständig, erklärt der Dienststellenleiter der Wolfratshauser Straßenmeisterei, Jürgen Neidhardt. „Bei uns beginnt der Späher um 1.30 Uhr mit den Kontrollfahrten, um die Lage einzuschätzen.“ Besonders sei dieses Jahr gewesen, dass diese Fahrten erst sehr spät im jahr begonnen haben. Denn: „In den ersten Novemberwochen war es nachts so warm, dass wir die erste Kontrollfahrt erst am vergangenen Wochenende gemacht haben“, erklärt Neidhardt. Allerdings musste auch im nördlichen Landkreis am ersten Schneefalltag noch nicht geräumt werden.

Die Straßenmeistereien gehören zum Staatlichen Bauamt Weilheim. „Für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen haben wir sieben eigene Fahrzeuge und 14 Fremdunternehmer, die in unserem Auftrag fahren“, erklärt Baumamtssprecher Michael Meister. Für 448 Straßenkilometer sind die Mitarbeiter dabei zuständig. Pro Winter benötigt das Straßenbauamt für den Landkreis bis zu 3500 Tonnen Salz, welches in großen Hallen in Bichl, Bad Tölz und Wolfratshausen gelagert wird.

Autofahrer zur Vorsicht angehalten

Trotz guter Vorbereitung und einem wachen Auge in den frühesten Morgenstunden gelingt es laut Meister nicht immer reibungslos, dass jeder Straßenabschnitt bis 7 Uhr geräumt ist. „Sobald starker Schneefall erst kurz vor dem einsetzenden Berufsverkehr beginnt, wird es schwierig, im Stau und im dichten Verkehr den festgefahrenen Schnee zu beseitigen.“ Daher solle jeder Verkehrsteilnehmer seinen Beitrag zur Straßensicherheit im Winter leisten. Wichtig zu beachten ist dabei laut einer Pressemitteilung des Staatlichen Bauamts, das Fahrverhalten den Straßenverhältnissen durch reduzierte Geschwindigkeit anzupassen, „bei plötzlicher Glätte – zum Beispiel in Waldgebieten und insbesondere auf Brücken – behutsam mit dem Gaspedal umzugehen“ sowie ruckartige Lenkbewegungen möglichst zu vermeiden. Überdies seien Winterreifen mit ausreichender Profiltiefe für die kommenden Monate unabdingbar.

