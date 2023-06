Erster Markttag im Gries: Händler klagen über Umsatzeinbußen und haben Sicherheitsbedenken

Buntes Markttreiben am Jungmayrplatz: Statt wie bisher in der oberen Marktstraße ist der Tölzer Wochen- und Bauernmarkt nun im Gries zu finden.

Tölzer Wochenmarkt

Nach fünf Jahren kehren der Wochen- und der Bauernmarkt ab sofort wieder in den Gries zurück – und sind nicht mehr in der Marktstraße. Die Händler finden das gar nicht gut, die Kunden sind geteilter Meinung.

Bad Tölz – Ungewohntes Bild auf dem Jungmayrplatz: Nach dem jüngsten Stadtratsbeschluss kehren sowohl der Wochen- als auch der Bauernmarkt ab sofort wieder in den Gries zurück – und sind nicht mehr in der Marktstraße. Die Standbetreiber sind sehr unzufrieden: „Wir rechnen mit bis zu dreißig Prozent weniger Umsatz“, sagt Brigitte Lang vom Stand Fisch und Feinkost Reeh. „So ein Markt lebt nun mal von Laufkundschaft“, erklärt sie. Diese falle im Gries aber weg.

Auch der Platzmangel bereitet Lang Sorgen. „Es ist einfach viel zu eng.“ Nicht nur die Rettungswege würden blockiert, sondern auch der Gehsteig sei nicht mehr nutzbar. Außerdem werde der Auf- und Abbau des Marktes deutlich komplizierter. „Wir müssen jetzt alle nacheinander auf den Platz ein- und ausfahren.“ Aus ihrer Sicht gebe es sicher bessere Alternativen, den Gries aufzuwerten, als dort an zwei Vormittagen den Markt abzuhalten. „Ich hoffe, dass für alle Beteiligten eine gute Lösung gefunden wird“, wünscht sich Lang.

Wie sehr beleben die Märkte den Gries?

Auch Stammkundin Dorothee Weber aus Bad Tölz sieht den Umzug in den Gries kritisch. „In der Marktstraße konnte man seine Einkäufe in den Geschäften gleich miterledigen“, erklärt Weber. Das sei nun leider nicht mehr möglich. Auf der anderen Seite habe der Jungmayrplatz auch seine Vorteile: „Es ist nicht so abschüssig, es gibt mehr Parkplätze und man hat zwei Cafés direkt in der Nähe.“ Weber glaubt aber nicht, dass der Wochenmarkt zur gewünschten Wiederbelebung des Viertels führt. „In der restlichen Zeit ist der Platz so gut wie tot.“

Anders sieht das Urban von Huene. „Ich finde es super, dass der Markt jetzt hier ist“, so der regelmäßige Kunde. Er bringe einfach wieder Leben in den Stadtteil – besonders nachdem der Platz so schön hergerichtet worden sei. Außerdem sei es positiv, wenn nicht immer nur die Marktstraße, sondern auch mal der Gries mehr in den Fokus gerückt wird. Die Bedenken der Standlbetreiber kann von Huene aber „komplett nachvollziehen“.

Gemüsehändler steht nun direkt vor dem Eiscafé

„Das ist eine einzige Katastrophe“, findet Händler Micheal Dammhuber. Sein Gemüse-, Obst- und Blumenstand steht nun direkt vor dem Eiscafé Cristallino – und nicht wie die anderen Stände auf dem Jungmayrplatz. „Der Markt wird durch diese Zweiteilung total zerrissen.“ Zudem müsse man sich den Platz ab sofort mit dem Café teilen. Er verstehe nicht, warum die Stadt entgegen dem ausdrücklichen Wunsch der Händler, in der Marktstraße zu bleiben, gehandelt habe. „Wir wollen alle zurück“, stellt Dammhuber klar.

Hinweisschilder in der Marktstraße gefordert

Für die selbstständige Restauratorin Rosemarie Auer ist der Gries als Handwerkerviertel allerdings geradezu prädestiniert für den Wochenmarkt. Sie hat ihre Werkstatt am Jungmayrplatz. Aber: „Man muss den Platz und den Markt insgesamt viel mehr bewerben“, findet Auer. Eigentlich müssten gleich am Eingang zur Marktstraße entsprechende Hinweisschilder aufgestellt sein. „Aber das fehlt total.“

Diese Meinung teilt auch Christoph Reiner. Seit mehr als zwanzig Jahren verkauft er Bio-Gemüse auf dem Tölzer Wochenmarkt. „Die Leute suchen uns teilweise oben in der Marktstraße“, sagt Reiner. Auch er ist mehr als unglücklich über den neuen Standort. Nicht nur wegen möglicher Umsatzeinbußen, sondern auch aus Sicherheitsgründen. Rettungswege seien „faktisch nicht vorhandenen“. „Nirgendwo würde das so durchgehen“, ist sich der Standlbetreiber sicher.

„Unsere Aufgabe als Händler ist es nicht, die Stadtentwicklung voranzutreiben“

Dass der Umzug des Wochenmarkts der Wiederbelebung des Jungmayrplatzes dienen soll, will Reiner als Argument nicht gelten lassen. „Unsere Aufgabe als Händler ist es nicht, die Stadtentwicklung voranzutreiben“, stellt Reiner klar, „sondern in erster Linie der Verkauf unserer Waren.“ Er kritisiert die Entscheidung der Stadt deutlich: „Wenn sowohl die Händler als auch die Kunden für die Marktstraße sind und man hört nicht darauf, ist das ’Regieren von oben’.“

Annemarie Ledwina, Mitarbeiterin im Sportgeschäft Krätz am Jungmayrplatz, ist hingegen froh über den Marktumzug. „Endlich ist was los und man wird als Viertel wieder wahrgenommen“, so ihre Einschätzung. Und auch auf das Geschäft wirke sich das positiv aus. Die Marktstraße sei anfangs sowieso nur als Ausweichstandort gedacht gewesen, sagt Ledwina. Deswegen sei es richtig, wenn der Markt wieder an seinen ursprünglichen Platz zurückkehre.

