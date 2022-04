Bilanz nach erstem Tölzer Ostermarkt nach Corona: „Es war wunderschön“

Reges Leben herrschte während des gesamten Ostermarkts in der Tölzer Fußgängerzone – so wie hier am sonnigen Ostermontag.

Veranstaltung ging am Montag zu Ende

Von Andreas Steppan schließen

Zehn Tage hatten die Stände beim Ostermarkt in Bad Tölz geöffnet - und fast jeden Tag war die Marktstraße voll. Für die Zukunft sieht die Marktchefin aber auch Herausforderungen.

Bad Tölz – Rundum glücklich zieht Susanne Frey-Allgaier nach dem am Montag zu Ende gegangenen Tölzer Ostermarkt Bilanz: „Es war wunderschön“, sagt die Markt-Organisatorin und stellvertretende Tölzer Tourismus-Chefin. Der Markt sei durchgehend gut besucht, die Händler zufrieden und die Stimmung „fröhlich“ gewesen. Damit sei nach zwei Jahren Marktpause ein nahtloses Wiederanknüpfen an das Tölzer Marktgeschehen geglückt.

Ungezählte Besucher beim Tölzer Ostermarkt

Wie viele Besucher konkret über den Markt geschlendert sind, darüber liegen der Tourist-Info allerdings „keine verlässlichen Zahlen“ vor, räumt Frey-Allgaier auf Nachfrage ein. „Wir sind noch dabei, eine Zählmethode auf den Weg zu bringen – auch im Hinblick auf künftige Sicherheitskonzepte“, sagt sie. Das Team der Tourist-Info machte sich allerdings an jedem der zehn Markttage ein Bild vor Ort. Gerade am verkaufsoffenen Sonntag, dem 10. April, sei der Besucherzustrom trotz des nicht optimalen Wetters enorm gewesen – „christkindlmarkt-verdächtig“ hätten es einige Händler genannt. Auch an den folgenden Wochentagen sei der Ostermarkt „richtig stark besucht“ gewesen. Und nach einem relativen Durchhänger am Karsamstag und Ostersonntag habe am Montag noch einmal „Highlife“ in der Marktstraße geherrscht.

Bewährt hat sich aus Frey-Allgaiers Sicht das erweiterte Rahmenprogramm mit viel Live-Musik, Kinderschminken und „Märchen-Flüsterschirm“. „Das ist sehr, sehr gut angenommen worden, und wir werden es auf alle Fälle beibehalten.“

Ostermarkt: Händler-Nachwuchs schwer zu bekommen

Wichtig sei ihr nicht zuletzt, dass sich die Händler auf dem Ostermarkt wohlgefühlt hätten. Die Aussteller hält die Tourist-Info ganz bewusst mit viel persönlicher Ansprache und zum Beispiel einem gemeinsamen Weißwurstfrühstück bei Laune, denn: „Es ist eine Tatsache, dass es schwieriger geworden ist, vernünftige Händler herzubekommen“, sagt Frey-Allgaier. Noch stärker als beim Christkindlmarkt habe man beim Ostermarkt den Anspruch, den Gästen hochwertiges, individuelles Kunsthandwerk möglichst mit regionalem Bezug zu bieten.

Manche Marktbeschicker hätten sich aber in der Coronazeit anderweitig orientiert. Zudem fehle es auch in diesem Bereich an Nachwuchs oder auch schlicht an Arbeitskräften, die sich an den Verkaufsstand stellen. „Wir hatten zum Beispiel eine Dame, die bewundernswerterweise noch mit Mitte 80 ihren Stand betrieben hat“, berichtet Frey-Allgaier. „Aber ewig geht das eben nicht.“

Nächstes Wochenende Töpfermarkt in Bad Tölz

Die Tourist-Info wolle daher in Zukunft noch einmal verstärktes Augenmerk auf die Händler-Akquise legen. Für den diesjährigen Markt habe man sich aber noch über zuverlässige Marktbeschicker gefreut. Es habe nur einzelne kurzfristige krankheitsbedingte Absagen gegeben, davon in einem Fall wegen Corona.

Während nun in der Tölzer Fußgängerzone die Verkaufshütten wieder abgebaut werden, dürfen sich Einheimische und Gäste schon auf den nächsten Bummel zwischen Verkaufsständen freuen. Am Samstag und Sonntag, 23./24. April, findet an gleicher Stelle der privat organisierte Kunst- und Töpfermarkt statt.

