Das erwartet die Zuschauer beim Lehards-Abend: Musik, Geschichten und ein Überraschungsgast

Gleich zweimal gibt es heuer den Lehards-Abend in der Alten Madlschule – und zwar am 4. und 5. November.

In der Tölzer Alten Madlschule

Es naht der höchste Tölzer Feiertag: Leonhardi am 6. November. Bereits zum achten Mal gibt es im Vorfeld in der Alten Madlschule den Lehards-Abend – heuer erstmals an zwei Terminen.