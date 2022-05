„Es ist ein Desaster“: In Tölz fehlen Mittagsbetreuungsplätze

Von: Felicitas Bogner

Weil immer mehr Eltern Vollzeit arbeiten, müssen ihre Kinder nach der Schule betreut werden. Doch in vielen Einrichtungen gibt es Personalprobleme.

In Bad Tölz fehlen Mittagsbetreuungsplätze in Jahn- und Südschule. Dazu schleißt die Schulkindbetreuung bei der Arche Noah ab September ganz ihre Türen. Eltern sind verzweifelt.

Bad Tölz – Der Personalmangel in Kinderbetreuungseinrichtungen ist ein Dauerproblem. In Bad Tölz hat sich dies in den vergangenen Wochen derart verschärft, dass einige Eltern nun gar keinen Mittagsbetreuungsplatz für ihre Kinder mehr haben. Die Kapazitäten der Jahn- und Südschule sind voll, und die Schulkindbetreuung der „Arche Noah“ schließt ihre Türen ganz.

Für viele Familien ist das ein Dilemma – zum Beispiel für Familie Janzen. Die Tochter wird ab September in die erste Klasse an der Südschule gehen. „Mein Mann arbeitet Vollzeit in Geretsried und ich 35 Stunden pro Woche in Wolfratshausen“, berichtet Diana Janzen. „Wir haben vor ein paar Tagen erfahren, dass wir keinen Platz in der Mittagsbetreuung bekommen“, sagt sie ernüchtert. Nun stehe sie vor dem großen Problem, wie es weitergeht. „Arbeit zu reduzieren, muss man sich erst mal leisten können. Aber ich möchte auch nicht, dass meine Tochter bereits in der ersten Klasse ein Schlüsselkind ist“, sagt Janzen. Bisher habe sie keine Lösung für das Problem. „Ich habe im ganzen Landkreis noch keine Alternative gefunden.“

AWO muss 15 Familien Absage erteilen

Michael Basel, Konrektor der Südschule, bedauert das. „Wir inserieren auf der Schulhomepage und suchen händeringend Mitarbeiter. Leider bleiben wir vor dem Personalmangel in pädagogischen Berufen aber auch nicht verschont.“ Dabei würden jährlich die Anfragen für einen Platz in der Mittagsbetreuung steigen. „In immer mehr Familien arbeiten beide Elternteile.“

Träger der Mittagsbetreuung an Süd- und Jahnschule ist die AWO. Ingrid Antoch vom Kreisverband bestätigt: „Wir mussten erstmals, seit es die Mittagsbetreuung gibt, vorübergehende Absagen erteilen.“ Dies bedauere sie zwar sehr, wisse aber aufgrund des Personalmangels keinen anderen Weg.

Zwei bisherige Mitarbeiterinnen würden zum neuen Schuljahr umziehen. Die Bestandskinder könne man weiterhin betreuen. „Insgesamt 15 Familien, die neu angefragt haben, mussten wir aber abweisen.“ Sie habe bereits schon in den Sozialen Medien, per Aushang in Schulen sowie in der Zeitung inseriert, um jemand Neues zu finden. „Ich hätte mich gefreut, wenn wir wenigstens etwas Resonanz bekommen hätten, aber wir hatten bisher gar keine“, sagt Antoch und meint. „Es ist ein Desaster.“ Trotzdem hoffe sie, bald Mitarbeiter zu finden, denn für die Mittagsbetreuung brauche man kein ausgebildetes pädagogisches Fachpersonal. „Es würde eine Mutter reichen, die Lust auf die Arbeit mit Kindern hat.“

Eine weitere Belastung kommt durch die Schließung der Schulkindbetreuung der evangelischen Kirchengemeinde Bad Tölz dazu. Die „Arche Noah“ informierte die Eltern im Februar über die Schließung. Davon erfuhr die AWO erst vergangene Woche über Eltern, die nun einen neuen Platz suchen.

Mutter über Schulkindbetreuung: „Es ist ein zweites Zuhause für die Kinder“

Bei „Arche Noah“ sind einige der betroffenen Eltern enttäuscht von der Entscheidung des Kirchenvorstands. „Die Betreuung wurde kampflos aufgegeben“, sagt Wiebke Mauksch aus Wackersberg. Ihre Tochter besucht die dritte Klasse und war bisher in der Schulkindbetreuung der „Arche Noah“. „Viele Eltern wissen nicht mehr, wie sie Kinderbetreuung und Beruf unter einen Hut bekommen sollen.“ Doch nicht nur das. Mauksch sieht die Nachmittagsbetreuung auch als wichtigen sozialen Aspekt. „Das ist zum zweiten Zuhause für viele Kinder geworden.“

Gemeinsam mit anderen Eltern setzt sie sich seit Wochen für den Erhalt der Betreuung ein – bislang ohne Erfolg. In einem offenen Protokoll zu der jüngsten Kirchenvorstandssitzung, welches Mauksch gemeinsam mit Sabine Rest und Anna Zorawski verfasst hat, machen die Frauen ihrem Ärger Luft. „Wir haben angeboten, dass wir aktiv helfen, Hürden zur Wiederaufnahme zu beseitigen“, sagt Mauksch. Im Protokoll heißt es: „Man tut sich schwer, die Gründe einzuordnen, warum die Auflösung der Schulkindbetreuung so rasch und ohne Gespräch verlief.“ Erst seien es fehlende Räume gewesen, dann ein Personalproblem. „Aber Herr Soffel hat jetzt offenbart, dass es andere Gründe gebe, die er nicht öffentlich teilen kann“, heißt es im Protokoll.

Auf Nachfrage des Tölzer Kurier sagt der evangelische Dekan Heinrich Soffel dazu: „Ich habe viele Gespräche mit allen Betroffenen geführt. Das Hauptproblem ist der Personalmangel.“ Zu dem Angebot von Mauksch, selbst in der Personalsuche aktiv zu werden, sagt Soffel: „Auch wenn Eltern Personal gefunden hätten, müsste ich das erst im Kindergarten einsetzen.“ Dort benötige man auch dringend mehr Mitarbeiter. „Die Sicherung des Kindergarten- und Kitabetriebs hat Vorrang. Die Schulkindbetreuung war nie das Hauptstandbein, sondern ein Zusatzangebot“, betont der Dekan.

Eltern im Streit mit dem neuen Dekan Soffel

Dass Soffel keine Gründe für die Schließung nennen wollte, wird ihm im Protokoll auch zum Vorwurf gemacht. „Herr Soffel habe nach den monatelangen Gesprächen nun um Vertrauen ersucht, dass dies alles schon seine Richtigkeit hätte“, schreiben die Mütter. Als die Zuhörer dies bei der Sitzung infrage stellten, sei Soffel aus der Haut gefahren: „Er hat das Glas auf den Tisch gedonnert und gesagt, er müsse sich so was in seinem Haus nicht anhören“, schreiben die Frauen. Sie seien entsetzt aufgrund der „undemokratischen Gesprächsführung“, sagt Mauksch. Soffel hingegen betont, alle Gründe offen genannt zu haben. Einige Eltern hätten jedoch darauf gedrängt, dass er Personalpläne offenlege, damit sie diese optimieren könnten. „Und das geht zu weit“, so der Dekan. Das Glas sei ihm lediglich aus der Hand gefallen. „Und aufgrund der Zwischenrufe habe ich versucht, eine ordentliche Sitzungskultur einzuhalten“, erklärt er sein Verhalten. „Generell habe ich das Gefühl, dass die Protokollschreiber nicht in der gleichen Sitzung waren wie ich.“ Es würde bis dato noch kein offizielles Protokoll geben, so Soffel.

Für den Dekan wäre es eine Alternative, wenn die Eltern als Träger einer Elterninitiative fungieren könnten. Diesen Vorschlag wiesen die Eltern aber ab. Auf Nachfrage, wie die Kirchengemeinde versucht habe, Mitarbeiter zu akquirieren, sagt Soffel: „Wir haben über unser bestehendes Personal gesucht“. Es habe schon Bewerbungsgespräche gegeben. Wie viele, könne er nicht sagen. „Es ist auch nicht so einfach, jemanden zu finden, der zum Team passt.“ Warum die Gemeinde kein Inserat in Zeitungen, in Sozialen Medien oder auf ihrer eigenen Homepage geschalten habe, wisse er nicht. „Das ist nicht mein Aufgabengebiet.“ Die Schulkindbetreuung könne nur wieder aufgenommen werden, sollte bis September genug Personal in Kitas und Kindergarten sein, und sich dann noch jemand für die Mittagsbetreuung finden.

