Leben im Denkmal: „Es lohnt sich, Altes zu erhalten“

Verena Peck in der Wohnküche ihres sanierten Altbaus Am Bache in Bad Tölz. © Näher

Auf große Resonanz stieß am Sonntag wieder der „Tag des offenen Denkmals“. In Bad Tölz und in Gaißach gewährten Besitzer Einblicke in zwei Privathäuser. Ihr Ansinnen: Darauf aufmerksam machen, wie sehr sich die Sanierung von Altbauten lohnt.

Bad Tölz/Gaißach – Das ehemalige Flößerhaus liegt nicht wie vermutet gleich an der Isar, sondern in der kleinen, verwinkelten Straße Am Bache zwischen Lenggrieser- und Krankenhausstraße. Hausherrin Verena Peck empfängt die Besucher gemeinsam mit ihrem Vater, Max Schneider, ehemals Inhaber der Baufirma Schneider. „Im Juli 2021 hat meine Tochter das Haus gekauft, Baubeginn war im August, und im Juni 2022 konnte sie einziehen“, berichtet Schneider.

Haus hatte früher keine Heizung

Am Sonntag hingen vor dem Haus am Eingang Fotos, die das Anwesen vor der Renovierung zeigen. Der Besucher tritt unwillkürlich einen Schritt zurück, um den krassen Kontrast auf sich wirken zu lassen. Im schmalen Flur geht erst ein kleines Duschbad ab, daneben befindet sich der Wasch- und Heizungsraum. „Früher war hier das einzige Badezimmer des Hauses, eine Heizung gab es nicht“, erläutert Schneider. „Hier wurde das Brennholz für den kleinen Holzofen gelagert.“

In der Wohnküche ergänzen sich Altes und Neues

Gegenüber sind zwei kleine Räume, jetzt Kinder- und Gästezimmer. „Hier war früher der Abstellraum“, erzählt Peck. Eine neu eingebaute Wendeltreppe, die leichter begehbar ist als die alte Vorgängerin, führt in den ersten Stock, und gleich hinein in eine behagliche Wohnküche, in der die Hausherrin Altes und Neues aufs Schönste in Einklang gebracht hat. Die moderne Einbauküche hat Peck kontrastiert mit einer knapp 100 Jahre alten Küchenkredenz aus Wien. Hinter dem Essplatz gewährt ein großes Fenster den Blick in den kleinen grünen Innenhof.

Alter Dielenboden macht Schlafzimmer behaglich

Das Schlafzimmer hat als einziger Raum den originalen Dielenboden behalten können und strahlt schon dadurch Behaglichkeit aus. Hinter einer schön aufbereiteten alten Tür lässt sich ein hochmodernes, perfekt ausgestattetes Badezimmer entdecken. Alte Farbschichten an den Wänden wurden hier wie an anderen Stellen erhalten und bieten gleichsam ein Zeitfenster. „Es rentiert sich unbedingt, alte Sachen herzurichten und sie zu erhalten“, sagt Peck.

Das ehemalige Flößerhaus hat Pecks Vater, Bauunternehmer Max Schneider, innerhalb von wenigen Monaten saniert. Einzug war im Juni 2022. © Näher

„Man muss den Leute eine Sanierung schmackhaft machen“

Ihr Vater ist auf Altbausanierung spezialisiert. Kann er aktuell einen Bewusstseinswandel feststellen, der abrückt von der weit verbreiteten Mentalität, Altes einfach wegzuhauen? „Das kommt auf die Betreuung an“, erklärt Schneider. „Man muss es den Leuten schmackhaft machen. Denn eigentlich müssen wir heutzutage mit den Ressourcen so umgehen, dass man möglichst viel erhält.“ Eben darum sei der „Tag des offenen Denkmals“ ideal, damit sich Besucher informieren können.

Viele Besucher beim „Angermair“ in Untermberg in Gaißach

Nicht nur in Tölz, auch bei einem Privathaus in Gaißach war am Sonntag der Andrang groß. Das Anwesen „Angermair“ in Untermberg besteht seit 1593. Gut 400 Jahre später hat es Angela Gräfin von Wallwitz erworben. Die Kunsthändlerin und Sachverständige für Angewandte Kunst wuchs gegenüber auf, seit 1999 lebt sie in dem Anwesen. „Wir haben hier ein für die Region typisches Bauernhaus“, sagt die Gräfin. „Der jetzige Zustand geht im Wesentlichen auf das Jahr 1679 zurück. Drinnen gab es allerdings um 1930 und erneut um 1960 größere Renovierungen.“ Als sie das Haus übernahm, erneuerte sie nur die Küche.

Angela Gräfin von Wallwitz erklärt im Garten des Anwesens „Angermair“ in Untermberg in Gaißach die Geschichte des Hauses. Das Besucherinteresse am Sonntag war groß. © Näher

Prachtvoller flaschengrüner Kachelofen

Von außen spätes 17. Jahrhundert, innen mittleres 20. Jahrhundert – ein spannender Kontrast, der die Besucher zahlreiche Entdeckungen machen lässt. Allerdings bittet die Hausherrin, auf jegliches Fotografieren im Inneren zu verzichten. In den einzelnen Räumen stehen Freunde der Familie sowie Wallwitz’ jüngerer Sohn bereit, um Auskünfte zu geben. So erfährt man, dass das jetzige Wohnzimmer im Erdgeschoss einst als Bauernschlafzimmer diente. Die damaligen Bewohner dürften sich die Augen reiben: Historische Gemälde in prachtvollen Rahmen, die aus dem gräflichen Besitz stammen, ein prachtvoller flaschengrüner Kachelofen und wertvolle historische Holzmöbel verleihen den Räumen eine vornehme Gediegenheit.

Die steile Stiege führt ins Obergeschoss. Mehrere Schlafzimmer und Arbeitsplätze sind hier eingerichtet, die das überaus ansprechende, historische Mobiliar – von prachtvollen Intarsientruhen über bemalte Holzschränke bis zu alten Polstersesseln – mit neuen Funktionen stimmig verbinden.

Vorbesitzer nutzte die alte Tenne für Theateraufführungen

Der Gang führt schließlich in einen überwältigenden Raum, die ehemalige Tenne. „Wie für bayerische Bauernhöfe typisch war die Tenne, wo Heu und Getreide gelagert wurden, nach Südwesten ausgerichtet“, erläutert Friedrich Graf von Wallwitz. „Darunter befand sich der Stall, heute eine Einliegerwohnung.“ Der Vorbesitzer hatte die Zwischendecke zum Dachspitz entfernen lassen, um den Raum, der an der höchsten Stelle rund sieben Meter hoch ist, für Theateraufführungen zu nutzen. Somit liegt die Dachstuhlkonstruktion mit den originalen Balken von 1590 frei. In dem imposanten Raum befinden sich mehrere Sitzlandschaften und ein Konzertflügel.

Madonna als Leihgabe von der Gemeinde

Viele Fenster bieten einen herrlichen Ausblick. Und hier oben findet sich neben der alten auch moderne Kunst an den Wänden. Zauberhafter Kontrast dazu: eine Madonnenfigur auf der kleinen Galerie, die als Leserückzugsort eingerichtet ist. Wie kommt jetzt die hierher? „Das ist eine Leihgabe der Gemeinde“, sagt die Gräfin lächelnd. „Die wurde in einem Keller aufbewahrt. Und dafür ist sie wirklich zu schade. Jetzt passe ich hier auf sie auf, bis sie vielleicht einmal für eine Kapelle oder dergleichen gebraucht wird…“ (Sabine Näher)

