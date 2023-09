„Es sieht wieder gut aus“: Einige Unterkünfte im Landkreis erwarten zur Wiesn großen Ansturm

Bald is’ ozapft: Auf dem Oktoberfest feiern jedes Jahr mehrere Millionen Menschen. Einige Wiesn-Besucher übernachten dieses Jahr auch in hiesigen Gasthäusern. © Sven Hoppe

In wenigen Tagen beginnt das Oktoberfest in München. Einige Unterkünfte hier im Landkreis erwarten dieses Jahr einen großen Ansturm. Es gibt kaum mehr freie Zimmer.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bier, Brezen, Blasmusik: Rund sechs Millionen Besucher feiern jedes Jahr auf dem Münchner Oktoberfest. Doch nicht nur die Festwiese ist während der 18 Tage gut gefüllt – viele Hotels im Landkreis sind Wochen im Voraus größtenteils ausgebucht.

Hotel Oberhauser in Egling will spezielle Wiesn-Gerichte anbieten

„Ich habe das Gefühl, dass es heuer besser wird als letztes Jahr“, sagt Johann Oberhauser mit Blick auf die durchwachsene Wiesn 2022. Er übergab das familiengeführte Hotel Oberhauser in Egling vor wenigen Monaten an seinen Sohn. Die Theresienwiese sei von ihnen aus gut erreichbar. Die vielen Oktoberfestbesucher können mit dem Express-Bus nach Wolfratshausen fahren, dort in die S-Bahn steigen und innerhalb von 45 Minuten das Bierzelt erreichen, so der Seniorchef. Wegen des Wiesn-Zuschlags würden die normalen Zimmerpreise um 20 bis 30 Euro steigen. Andere Hotels würden aber um einiges mehr verlangen. „Verdoppeln werden wir unsere Preise nicht“, fügt Oberhauser hinzu. Übrigens stehen während der Wiesn-Zeit spezielle Gerichte auf der Speisekarte, auch Oktoberfest-Bier will er anzapfen. „Es sieht wieder gut aus“, freut sich Oberhauser mit Blick auf das Mega-Volksfest.

Im Landhaus-Hotel in Wolfratshausen sind fast alle Zimmer zur Wiesn ausgebucht

Wer im Landhaus-Hotel in Wolfratshausen ein Zimmer während der Wiesn-Zeit ergattern möchte, muss immer schnell sein. „Je früher, desto besser“, so Inhaberin Alexandra Steiner. Für die kommenden Festwochen sind fast alle 25 Zimmer in ihrem Haus ausgebucht. Laut Steiner werden aber vor allem Buchungen für Firmenausflüge kurzfristig abgesagt, weshalb kurzfristig Zimmer frei werden können. Negativ auffallende Gäste seien nicht die Regel. „Gott sei Dank“, fügt sie hinzu. „Man merkt, dass manche auf der Wiesn waren, aber es hält sich im Rahmen.“ Das Hotel sei aber nicht abhängig vom weltweit größten Volksfest: „Es läuft das ganze Jahr über gut.“

In manchen Hotels gibt es einen Wiesn-Zuschlag

Auch im Stücklhof in Eurasburg geht es während des Oktoberfests recht normal zu, so Geschäftsleiterin Anna Berger. „Wir haben keine klassischen Wiesn-Besucher, Gott sei Dank.“ Während es in manchen Hotels vor Wiesn-Gängern wimmelt, übernachten in Eurasburg eher die üblichen Personengruppen: Radler und Wanderer vor allem – ein paar Wochen lang aber auch Gäste, die auf der Wiesn arbeiten. Die Oktoberfest-Zeit falle in die Hauptsaison der Pension, diese laufe generell von Mai bis Oktober. Die Zimmer sind früh voll: „Es macht deshalb schon Sinn, im Januar oder Februar zu buchen.“ An den Wiesn-Wochenenden sei die Pension heuer ausgebucht, unter der Woche seien vereinzelt Zimmer frei. Einen Zuschlag von zehn Euro gebe es, wodurch der Preis für ein Einzelzimmer auf 100 Euro pro Nacht steigt.

Im Hotel „Servus Gelting“ sorgen die Wiesn-Besucher „für einen zusätzlichen Ansturm“, so Geschäftsleiter Johannes Bahnmüller. Wie seine Kollegen ist er der Meinung, dass es sich lohnt „so früh wie möglich“ zu buchen. Vereinzelt seien in seinem Haus zwar noch Zimmer verfügbar, doch Bahnmüller erklärt, dass die Verfügbarkeit für die kommenden Wochen begrenzt ist. Vom 16. September bis zum 3. Oktober würden Urlauber, Durchreisende und Pilger im „Servus Gelting“ auf Wiesn-Touristen stoßen.

Gäste aus Österreich, Italien und anderen Nachbarländern übernachten in Gelting

Die Preise seien nicht fest bestimmt, liegen jedoch „im Rahmen“ und sind „mit Sicherheit nur leicht teurer als sonst“. Die Mehrheit seiner Gäste seien Deutsche, dazu einige Österreicher, Italiener und andere aus Nachbarländern würden ihren Weg nach Gelting finden. Für bayerische Schmankerl soll während der Festwochen ebenfalls gesorgt sein: „Wir lassen uns etwas einfallen.“

Tölzer „Hotel am Wald“ feiert kleine Wiesn vor Ort

Ruhig angehen können Wiesn-Gänger es im „Hotel am Wald“ in Bad Tölz. Denn dort sind laut Sandra Fritz aus dem Management erst rund 50 Prozent der Zimmer belegt. „Die Leute warten erst ab, wie das Wetter wird“, meint Fritz. „Wenn es einen goldenen Herbst gibt, sind wir eher ausgebucht.“ Denn ihre Gäste seien normalerweise keine übermotivierten Wiesn-Touristen. Teurer wird es nicht. „Dafür sind wir einfach zu weit weg.“ Um das Oktoberfest selbst in Bad Tölz genießen zu können, würde das Hotel einen Wiesn-Abend veranstalten. Mit Lebkuchenherzen, gebrannten Mandeln, Hendl und Oktoberfest-Bier feiert das Hotel mit seinen Gästen eine kleine Wiesn vor Ort. Von Lena Imhoff

