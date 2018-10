Essen als Sucht: Eine Patientin der Tölzer Schlemmer-Klinik spricht offen über ihre Bulimie 

Jahrzehntelang begrub Diana R. ihre Probleme unter Unmengen von Essen. Irgendwann rutschte sie in die Bulimie. Heute spricht sie offen über ihre Sucht - um anderen Betroffenen zu helfen.

Bad Tölz – Auf den ersten Blick scheint alles in bester Ordnung: Als Mathematikerin verdient Diana R. (Name geändert) gut, sie hat Freunde, Hobbys, eine schöne Wohnung und endlich auch ihr Wunschgewicht. Doch der Schein trügt.

Sobald ihr Sohn (8) im Bett ist, fängt die alleinerziehende Mutter an zu essen. Eine ganze Torte, eine Packung Eis, 500 Gramm Joghurt, 300 Gramm Schokolade, drei Käsesemmeln und eine Tüte Gummibärchen. Auf der Toilette erbricht sie alles wieder – und isst weiter. Bis zu achtmal pro Abend geht das so, ein gutes Jahr lang. Bis sie im Oktober 2007 gegen 3 Uhr morgens völlig kraftlos an ihrem Tisch sitzt. Vor ihr stapeln sich die leeren Verpackungen, ihr Magen schmerzt. „Da wusste ich: Ich brauche Hilfe.“

Probleme mit dem Essen hatte die damals 44-Jährige seit ihre Kindheit. Schon mit acht Jahren bunkerte sie heimlich Süßigkeiten. In ihnen fand sie Trost. Die Mutter dagegen winkte oft ab, wenn es ihrer Tochter nicht gut ging: „Das bildest Du Dir ein.“ Tat sie nicht. Jahre später stellte sich heraus: Diana R. wurde sexuell missbraucht. Bilder von dem Trauma hat sie keine vor Augen. Aber sie kann die Angst spüren, die Scham und die Wut. Diese Gefühle versuchte sie jahrzehntelang, unter Unmengen von Essen zu vergraben.

„Mit 37 Jahren wog ich 130 Kilo bei einer Größe von 1,67 Meter“, sagt Diana R. Wäre sie damals zu einem Spezialisten gegangen, hätte die Diagnose „Binge-Eating“ (siehe Kasten) gelautet. Doch auch ohne ärztliches Fachwissen wusste Diana R.: Sie muss etwas ändern. Innerhalb von fünf Jahren nahm sie mit Hilfe einer speziellen Eiweiß-Diät 58 Kilogramm ab. „Das war ein richtig gutes Gefühl.“ Die Probleme allerdings verschwanden nicht zusammen mit den Fettpölsterchen.

Tagsüber funktioniert, abends der totale Kontrollverlust

Stattdessen schlich sich die Angst ein, wieder zuzunehmen. „So bin ich langsam in die Bulimie gerutscht.“ Es begann eine Art Doppelleben, wie es viele Ess-Brech-Süchtige führen. Tagsüber funktionierte Diana R., abends der Kontrollverlust. In ihrem Umfeld merkte niemand etwas. Anders als bei der Magersucht haben die Betroffenen häufig Normalgewicht, scheinen ihr Leben im Griff zu haben. Sie fallen nicht auf.

+ Dr. Sabine ZimmerOberärztin SpezialstationEss-Störungen Schlemmer-Klinik

Wie sehr sie ihrem Körper schadete, erfuhr Diana R. erst in diesem Sommer in der Schlemmer-Klinik in Bad Tölz, nach eigenen Angaben Bayerns erste psychosomatische Klinik. Infolge einer Bulimie können unter anderem Entzündungen der Magenschleimhaut, ein gestörter Elektrolythaushalt und lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen auftreten. „Häufig leiden die Betroffenen auch unter Depressionen oder Angststörungen“, sagt Dr. Sabine Zimmer, als Oberärztin zuständig für die Spezialstation Ess-Störungen. Bis zu acht zumeist weibliche Patienten kämpfen hier zusammen mit Spezialisten wie Psychologen, Körper- oder Kunsttherapeuten gegen das Verhungern der Seele, zum Teil auch des Körpers.

Komplexe Ursachen

Diana R. litt ebenfalls an Depressionen und einer Angststörung. Insgesamt hat sie drei stationäre Therapien gemacht. Ihr Umfeld reagierte einigermaßen verständnisvoll. „Nachvollziehen konnte es aber niemand so richtig.“ Laut Dr. Zimmer eine typische Reaktion auf psychische Erkrankungen. „Viele verstehen nicht, warum die Betroffenen zum Beispiel nicht aufhören können zu essen.“ Meist verstehen es nicht einmal die Betroffenen selbst. Das Thema Ess-Störungen, deren Ursachen und Behandlung ist komplex und zeitintensiv. „Aber sie sind heilbar“, betont Dr. Zimmer.

Diana R. scheint auf einem guten Weg zu sein. Nach vielen Hochs und Tiefs geht es ihr heute so gut wie nie, sagt sie. Sie hat gelernt, echte zwischenmenschliche Beziehungen zuzulassen und selbst besser für sich zu sorgen. In einigen Wochen will sie schrittweise in ihren Beruf zurückkehren. Mit ihrer Geschichte will sie anderen Betroffenen Mut machen. „Ich kann nur empfehlen, sich Hilfe zu suchen.“

Übersicht über die verschiedenen Essstörungen

Anorexie (Magersucht), Bulimie (Ess-Brech-Sucht) und Binge-Eating (von englisch binge = Gelage) heißen die drei häufigsten Ess-Störungen. Beim Binge-Eating essen die Betroffenen ungewöhnlich große Mengen – ohne sich danach zu erbrechen. Während Bulimiker häufig exzessiv Sport betreiben, Mahlzeiten auslassen oder Abführmittel missbrauchen, um eine Gewichtszunahme zu verhindern, schnellt der Zeiger auf der Waage bei Binge-Eating gestörten Menschen schnell in die Höhe. Magersüchtige verweigern die Nahrungsaufnahme im schlimmsten Fall fast komplett, nehmen sich aufgrund einer Körperschemastörung aber häufig trotzdem als zu dick wahr. Die Übergänge zwischen den einzelnen Ess-Störungen sind oft fließend.

Kontakte für Angehörige und Betroffene

Hilfe finden Betroffene und Angehörige zum Beispiel im Internet unter www.therapienetz-essstoerung.de, www.anad.de oder unter www.klinik-schlemmer.de.