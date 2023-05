Eiscafés starten in die Saison: Etwas für jeden Geschmack – auch für Hunde

Von: Franziska Konrad

Die Saison läuft: Besonders bei schönem Wetter hat Ivangiorgio Martin im Eiscafé Garda in der Tölzer Marktstraße alle Hände voll zu tun. „Ich fand es immer schade, dass die Hunde nur eine Schale Wasser bekommen, während die Besitzer ihr Eis schlemmen“ © Pröhl

Auch wenn der Frühsommer nur zögerlich startet, die Eiscafés im Landkreis haben schon geöffnet. Im Angebot sind heuer besondere Geschmacksrichtungen. Kunden müssen allerdings tiefer in die Tasche greifen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ab und an ein paar Stunden Sonnenschein: Abgesehen davon ließ der Frühling heuer auf sich warten. Nun ist es – zumindest temperaturtechnisch – soweit und höchste Zeit, um eine Kugel Eis zu genießen. Dabei hat die Saison in den Gelaterias der Region längst begonnen – und die Eisdielenbesitzer warten wieder mit neuen Kreationen auf. Wer sich heuer eine kleine Abkühlung gönnen möchte, muss allerdings tiefer in die Tasche greifen. Gestiegene Rohstoffpreise und Energiekosten machen auch den Eisdielen zu schaffen.

„Es ist schlimm, dass ich den Kindern nicht mehr ein einigermaßen preiswertes Eis anbieten kann“, beklagt Ottilie Leopoldsberger. Eine Kugel des Sommerklassikers bekommt man in „Otti’s Eis- und Cafégarten“ in Benediktbeuern heuer für 1,80 Euro. „Ich habe den vorherigen Preis leider nicht halten können“, erklärt die Inhaberin. Bisher hätten sich zum Glück noch keine Kunden beschwert. Unter 14 Eissorten kann man bei Leopoldsberger wählen. Großer Beliebtheit bei den Kleinen erfreuen sich dabei Kreationen wie „Blaue Zuckerwatte“.

Energie- und Zuckerkosten sind gestiegen

Ivangiorgio und Zorica Martin, die das Eiscafé „Garda“ in der Tölzer Marktstraße betreiben, sind gut in die Saison gestartet. „Bei schönem Wetter war in der Marktstraße und dementsprechend auch bei uns viel los“, berichtet der Inhaber. Anders als an kalten und regnerischen Tagen. Diesen Unterschied in der Kundenfrequenz empfindet er dieses Jahr als „besonders extrem“. Im Sommer können Eisliebhaber unter 24 Sorten wählen.

Die gestiegenen Energiekosten hat auch Martin „genau wie jeder andere“ zu spüren bekommen. Zusätzlich hätten sich die Preise für Zucker verdoppelt. „Das ist schon brutal“, so Martin. Aus diesem Grund kostet eine Kugel nun 1,80 Euro. Bisher sei das Verständnis für die Erhöhung bei den Kunden groß gewesen, sagt der Inhaber. „Ich wurde weniger darauf angesprochen als ich eigentlich erwartet hatte.“

Hunde-Eis im „Cristallino“

Bei der Eisdiele „Cristallino“ am Fritzplatz in Bad Tölz kommen nicht nur Menschen auf ihre Kosten. „Wir haben ab jetzt auch Hunde-Eis im Sortiment“, berichtet Terry Bontempo, Tochter der Inhaberin Rosina Pisellucci. Dieses bestehe im Gegensatz zu normalem Milcheis unter anderem aus Kokosöl, um es für die Tiere verträglich zu machen und werde von einem speziellen Hersteller bezogen. Die Idee dazu hatte Bontempo – selbst Hundehalterin – schon etwas länger. „Ich fand es immer schade, dass die Hunde nur eine Schale Wasser bekommen, während die Besitzer ihr Eis schlemmen“, erklärt sie. Die ersten Vierbeiner konnten sich bereits in den vergangenen Wochen vom Hunde-Eis überzeugen.

Auch das „Cristallino“ musste seine Preise für eine Kugel von 1,80 auf 1,90 Euro erhöhen. „Wir sehen uns leider dazu gezwungen, nachdem die Preise für Strom und Zutaten teilweise um fünfzig bis hundert Prozent gestiegen sind“, erklärt Bontempo. So könne man die bisherige Qualität beibehalten. Sie hoffe aber, dass die Kunden weiterhin kommen. Denn auch in diesem Jahr wurden wieder neue Kreationen entwickelt. Premiere an der Eistheke feiern die Sorten Popcorn und Jasminblüten. Dass die Kunden ausgefallene Geschmacksrichtungen honorieren, zeigt sich auch bei den Verkaufszahlen. Spitzenreiter ist aber nach wie vor „Valle dei Templi“, ein Mandeleis mit Pistazien und Zitronengeschmack.

Klassiker wie Vanille und Erdbeere sind nach wie vor gefragt

In der Wolfratshauser Gelateria Roma haben in erster Linie klassische Eissorten wie Vanille, Schoko und Erdbeere die Nase vorn. „Die Standards bestellen unsere Gäste einfach am liebsten“, gibt Marlyse Bernard ohne Umschweife zu. Das hält die Chefin jedoch nicht vom Experimentieren mit neuen Sorten ab. Im März habe man beispielsweise die Sorte Blutorange verkauft, solange es noch gute Früchte gegeben habe, verrät Bernard.

„Keine feste Wunschliste“ bei seinen ausgefalleneren Eiskreationen hat Karl-Otto Volkland vom Tölzer Eiscafé Karlotti. Die Ideen dazu kommen ihm „meistens spontan beim Eismachen“. Von den insgesamt 16 Behältern in der Eistheke sind dreiviertel stets für klassische Sorten reserviert. Den Rest füllen immer mal wieder neue Kreationen auf – vergangenes Jahr gab es beispielsweise Kürbiskern oder Holunder. Eine Kugel ist hier für 1,60 Euro zu haben. (fs, kof)

