Europameisterschaft: Hochkarätiges Radrennen führt über Kesselberg und Walchensee

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Kesselbergstraße gehört am Sonntag, 14. August, den Rennradfahrern. Sie tragen an diesem Tag die Straßenrad-Europameisterschaft aus und rollen dafür auch durch den Landkreis. Hoffen auf Werbeeffekt Rahmenprogramm in den Gemeinden Frauen fahren über Wolfratshausen © Eisele Photos

Ein sportliches Großereignis steht in Bad Tölz-Wolfratshausen in diesem Sommer an. Das sorgt einerseits für Vorfreude, bereitet teilweise aber auch Sorgen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Radsport-Europameisterschaften werden im August in München ausgetragen. Das Straßenradrennen der Herren führt am 14. August auf etwa 100 Kilometern durch den Landkreis. Dafür sind zahlreiche Straßensperrungen nötig. Touristiker freuen sich aber auch auf den Werbeeffekt.

Europameisterschaft: Straßenradrennen führt über Kesselberg

Die „European Championships Munich 2022“ sind die größte Sportveranstaltung in der Landeshauptstadt seit den Olympischen Sommerspielen 1972. Europas beste Athletinnen und Athleten aus verschiedenen Sportarten kämpfen von 11. bis 21. August um Medaillen. Auch die Radsport-Europameisterschaften finden in diesem Rahmen statt. Und hier rückt der Landkreis am Sonntag, 14. August, in den Fokus. An diesem Tag findet das Straßenradrennen hier statt.

Gestartet wird zwar in Murnau, aber schon nach wenigen Kilometern erreichen die Fahrer in Schlehdorf die Landkreisgrenze. Von dort geht es weiter über Kochel und über den Kesselberg. Weiter führt die Route auf der Süduferstraße am Walchensee entlang, durch die Jachenau und Lenggries weiter nach Bad Tölz. Hier radeln die Fahrer durch die Marktstraße weiter nach Geretsried, Eurasburg und Münsing. 101 Kilometer werden dort bereits hinter den Sportlern liegen, bevor sie die Landkreisgrenze nach Starnberg überqueren. Nach gut 209 Kilometern erreichen sie das Ziel am Odeonsplatz in München.

Schöne Fernsehbilder vom Brauneck und aus Bad Tölz erwartet

Übertragen wird das Rennen auf jeden Fall auf Eurosport. Ob weitere TV-Sender einsteigen, sei derzeit noch offen, sagt Andreas Wüstefeld, Chef von Tölzer Land Tourismus (TLT). Er sieht vor allem den Werbeeffekt für den Landkreis. „Es ist eine schöne Möglichkeit, sich einem internationalen Publikum zu präsentieren“, sagt er. Dabei sollen die Zuschauer nicht nur schöne Bilder im TV sehen, sondern auch gleich noch Wissenswertes über die Region erfahren. Dazu durften Wüstefeld und sein Team das Regiebuch für die Moderatoren mit zahlreichen Infos bestücken. Während die Fahrer sich also über die Straßen des Landkreises quälen, erfahren die Zuschauer etwas über das Brauneck oder die historische Marktstraße in Bad Tölz. Auch entlang der Strecke werde es einige Moderationsplätze mit Sprechern geben, sagt Wüstefeld.

Zudem haben sich auch die Städte und Gemeinden, die auf dem Weg liegen, Gedanken gemacht, wie sie die Sportler empfangen wollen. In Bad Tölz beispielsweise „werden wir sie mit Musik und Brauchtum in der Marktstraße begrüßen“, sagt die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier. Ursprünglich sei noch einiges mehr an Rahmenprogramm angedacht gewesen. „Aber zur selben Zeit findet in Tölz das Harley-Treffen statt.“ Hier habe man keine Konkurrenz aufbauen wollen, sagt Frey-Allgaier, die sich ebenfalls „einen positiven Werbeeffekt“ durch die Fernsehbilder erhofft.

Radlwoche in Lenggries, Mobilitäts-Event in Geretsried

Passend zu den Rad-Europameisterschaften hat die Gemeinde Lenggries vom 8. bis 14. August eine ganze Radlwoche konzipiert – mit Touren, Kindermitmachaktionen und einigem mehr, berichtet Maria Bader, Leiterin der Lenggrieser Tourist-Information. Am Renntag gibt es rund um die TI eine kleine Radlmeile mit verschiedenen Ausstellern, Infoständen, Essen und Musik.

Einiges los sein wird auch in Geretsried, wie Rathaus-Pressesprecher Thomas Loibl verrät. Am Neuen Platz soll ein Event rund um die Themen Fahrrad und Mobilität stattfinden. Momentan seien die Planungen aber noch nicht ganz abgeschlossen, so Loibl.

Damit die Fahrer sicher durch den Landkreis rollen können, sind zahlreiche Straßensperrungen notwendig. Viele seien nur kurzzeitig vonnöten, andere länger. sagt Wüstefeld. Für Stunden gesperrt bleiben an diesem Sonntag auf jeden Fall der Kesselberg (ab 5 Uhr) und die Süduferstraße am Walchensee (ab 6 Uhr). Letzteres hatte Jachenaus Bürgermeister Klaus Rauchenberger jüngst in der Bürgerversammlung angesprochen. „Das ist ein langes Wochenende, wenn das Wetter schön wird, wird brutal viel los sein.“ Zwar werde die Durchfahrt der Sportler durch die Jachenau wohl nur etwa eine halbe Stunde dauern. Trotzdem sei abzusehen, dass es Verkehrsbehinderungen geben wird. Die Mautstraße müsse so früh gesperrt werden, um zu verhindern, dass die ersten Badegäste schon einfahren.

Für Rad-Europameisterschaft: Sperrung am Kesselberg und Walchensee

Kochels Rathauschef Thomas Holz rechnet auch damit, „dass die stundenlange Sperrung des Kesselbergs an einem Sonntag Auswirkungen haben wird“. Und er sieht auch den „nicht unerheblichen Aufwand für die Mitglieder unserer ehrenamtlichen Feuerwehren, da diese zusammen mit der Polizei die Verkehrsabsicherung übernehmen“. Generell sei es aber schon „etwas Besonderes, dass eine derartige Veranstaltung durch unsere Region führt“, sagt Holz. „Insofern kann es natürlich ein schöner Werbeeffekt für unsere touristische Gegend werden, wenn entsprechend schöne Aufnahmen – unter anderem von der Landschaft– gesendet werden, wie man das beispielsweise von der Tour de France kennt.“

Am Sonntag, 21. August, fahren dann übrigens noch die Frauen. Ihre Route führt von Landsberg vorbei am Ammersee und am Starnberger See nach Wolfratshausen und über den Wolfratshauser Berg auf der B 11 nach München.

