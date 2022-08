„Man merkt, dass der Funke überspringt“: Heimische Vereine hoffen auf Auftrieb durch Multi-EM

Von: Elena Royer

Sorgte unter anderem mit ihrem Sieg für Begeisterung: die 4 x 100-Meter-Staffel der Frauen um (v. li.) Lisa Mayer, Gina Lückenkemper, Alexandra Burghardt und Rebekka Haase. © Hoppe/dpa

Die Hoffnung bei Vereinen im Tölzer Land ist groß: Die Begeisterung, die bei den „European Championships“ herrschte, könnte auch in in den Breitensport überschwappen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die „European Championships“ in München sind zu Ende. Elf Tage lang war die Stadt im Ausnahmezustand. In ganz München herrschte Partystimmung, sogar von einem erneuten Sommermärchen ist die Rede. Im Medaillenspiegel steht Deutschland an der Spitze, besonders auch in der Leichtathletik hat das deutsche Team für Begeisterung gesorgt. Erhoffen sich die Leichtathletikabteilungen der Sportvereine in der Region von diesen Erfolgen jetzt mehr Zulauf? Eine kurze Umfrage.

„Es hätte keine bessere Werbung für den Sport geben können“

Für Anton Böhm, Leichtathletik-Trainer beim TV Bad Tölz, hätte es keine bessere Werbung für den Sport geben können, als diese Europameisterschaften. „Toll, dass der Wettkampf so ein großes Aufsehen erregt hat“, sagt er. „Ich freue mich, wenn es auf die Kinder Eindruck gemacht hat.“ Ob durch das große Sport-Event tatsächlich mehr junge Leute den Weg zur Leichtathletik finden, werde sich aber erst nach den Sommerferien zeigen, so Böhm.

Mirko Naumann, Vorsitzender des TuS Geretsried, ist aber optimistisch: „So eine grandiose Europameisterschaft zuhause wird sich hoffentlich bemerkbar machen.“ Noch sei es zwar zu früh, um Zulauf feststellen zu können, aber „man merkt, dass der Funke überspringt“. Naumann hat am Freitag mit einer Leichtathletik-Gruppe aus Geretsried vor Ort in München beim Wettkampf zugeschaut und unterstreicht: „Das ist definitiv etwas, das die Kids begeistert.“ Jedoch werde man auch hier erst nach den Ferien sehen, ob es Auswirkungen hat, so der Vereinsvorsitzende.

Wintersport und Leichtathletik konkurrieren

Der TuS Geretsried kann sich ohnehin nicht beklagen, was den Leichtathleten-Nachwuchs angeht. „Bei den Ü14-Jährigen könnten es mehr sein, andererseits werden wir im Kinderbereich überrannt“, sagt Naumann. „Aber wir freuen uns über jeden, der kommt.“

Auch Eva Stadler, Trainerin beim Lenggrieser Turnverein hofft, dass durch die „European Championships“ mehr Menschen für Leichtathletik begeistert werden. „Direkt kann man zwar noch nichts feststellen, aber ich würde es mir wünschen“, sagt sie. Vor allem über mehr Geflüchtete im Verein würde sich Stadler freuen. „Man hat gesehen: Die deutsche Nationalmannschaft profitiert von der Flüchtlingsbewegung.“

Stadler zufolge hat gerade die Voralpen-Leichtathletik mit der Konkurrenz durch den Wintersport zu kämpfen. Besonders die über Zehnjährigen zu gewinnen, sei schwer. „Die jungen Leute gehen frühzeitig in einen anderen Sport. Viele hören auch mit zwölf oder 14 Jahren ganz auf.“ Und doch hofft sie: „Vielleicht sind die European Championships jetzt ein Ansporn für viele, doch weiterzumachen.“

European Championships auch gute Werbung fürs Klettern

Im Moment sei der TV Lenggries bei den unter zehnjährigen Leichtathleten gut aufgestellt. „Auf dem Papier sind es so um die 30 Kinder“, sagt Stadler. „Da müssen wir schauen, dass wir Trainer her bringen, damit wir möglichst kleine Gruppen bilden können.“

Auch Disziplinen wie dem Klettern, das sonst wenig TV-Sendezeit bekommt, wurde im Rahmen des Events große Aufmerksamkeit zuteil. Vor prächtiger Kulisse am Königsplatz kämpften die Kletterer um Medaillen in der aufstrebenden Trendsportart. Ob es deswegen auch in der Kletterhalle auf der Tölzer Flinthöhe voll werden könnte? „Klettern wird allgemein immer beliebter“, sagt Caroline Groß, Mitarbeiterin im DAV-Kletterzentrum. Aktuell könne man aber noch nichts sagen und müsse auch hier die Sommerferien abwarten. „Bei gutem Wetter ist es bei uns eher ruhiger, weil man viel draußen unternehmen kann“, sagt Groß.

Sie sieht in den „European Championships“ aber auf jeden Fall eine gute Reklame. „Es ist schön, zu sehen, dass Sportarten wie Klettern mehr in die Öffentlichkeit getragen werden.“

