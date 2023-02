Exotische Silberreiher machen im Tölzer Land Station

Von: Andreas Steppan

Silberreiher am Kochelsee. © grafierte Kurier-Leserin Angela von Drachenfels diesen Silberreiher. Die Vögel kommen zum Überwintern hierher.

Vor einigen Jahren kamen sie hierzulande noch gar nicht vor. Mittlerweile sieht man aber immer öfter Silberreiher im Landkreis. Das hat einen bestimmten Grund.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Auf langen Beinen sieht man sie dieser Tage durch die Landschaft schreiten. Mit ihrem weißen Federkleid und dem langen Hals sind sie gut erkennbar: Im Landkreis kann man immer wieder Silberreiher entdecken. Das Vogelbeobachtungsportal Ornitho des Dachverbands Deutscher Avifaunisten (DDA) weist aus den vergangenen Tagen Meldungen vom Tölzer Isarstausee, vom Ickinger Stausee und aus der Ickinger Au aus. Auch im Bichler Moos oder auch auf den ebenen Flächen entlang der B13 zwischen Ortsausgang von Bad Tölz und Sachsenkam wurden die Vögel schon gesichtet. Der große elegante Vogel wirkt in unseren Gefilden noch immer exotisch. Eine Nachfrage bei Sabine Tappertzhofen, Leiterin der Kreisgeschäftsstelle des Landesbund für Vogelschutz (LBV).

Frau Tappertzhofen, mir sind in jüngster Zeit immer wieder Silberreiher in der Region aufgefallen. Ist das ganz normal oder aus Ihrer Sicht eine bemerkenswerte Beobachtung?

Bemerkenswert ist es insofern, als es früher hier bei uns keine Silberreiher gab. In den letzten Jahren aber kommen sie aus dem Osten zum Überwintern zu uns. Ihre Zahl steigt bundesweit.

Hat diese Veränderung mit dem Klimawandel zu tun?

Wahrscheinlich nicht. Es ist ein ganz natürliches Phänomen, dass Vögel aufgrund verschiedener Faktoren ihre Flugrouten ändern, da gibt es auch Traditionen. Und wenn die Vögel erst einmal einen bestimmten Weg nehmen, werden es immer mehr – natürlich nur, wenn sich ein Gebiet als Lebensraum bewährt hat. In der Evolution ist es ja immer so, dass sich mehrere Möglichkeiten anbieten, und was Erfolg hat, bleibt.

Ist es aus Sicht des Vogelschützers erfreulich, dass die Reiher sich hier blicken lassen, oder eher problematisch?

Probleme bereitet das nicht. Es sind sehr schöne Tiere, und sie fressen Mäuse, was auch nicht verkehrt ist.

Auf dem Portal Ornitho werden deutlich mehr Graureiher gemeldet, zum Beispiel einmal gleich 15 am Kochelsee und einmal 12 am Ickinger Stausee. Ist das genauso ungewöhnlich?

Nein, Graureiher sind bei uns schon lange auch als Brutvögel heimisch und auch ganzjährig zu sehen. Allerdings muss es sich bei den Exemplaren, die hier überwintern nicht um dieselben handeln, die auch im Sommer hier leben.

Und leben bei uns auch andere Reiherarten?

Vor zwei bis drei Jahren wurde einmal ein Nachtreiher an der Isar gesichtet, und auch ein Purpurreiher wurde schon mal gesehen. Aber das waren nur einzelne Tiere auf der Durchreise.

In diesem Winter war es lange relativ warm, jetzt ist es schon länger kalt. Was sind das für Bedingungen für die Vögel bei ihrer Nahrungssuche?

Weil 2022 ein Mastjahr war, finden die Vögel aktuell noch sehr viele Samen von Bäumen in der Natur. Längerfristig könnte es aber schlechter aussehen. Der Wechsel von Frost und Tauwetter ist ungünstig für den Energiehaushalt der Insekten beim Überwintern. Im schlimmsten Fall verfaulen sie sogar. Für die Vogelbrut im Frühjahr und Sommer könnten daher weniger Insekten als Futter vorhanden sein.

