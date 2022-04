Experten aus dem Tölzer Land raten von Hamsterkäufen bei Heizöl ab

Von: Felicitas Bogner

Ludwig Triebenbacher kennt das Geschäft mit dem Rohstoff gut. Hier in Antdorf steht der Benediktbeurer Geschäftsmann vor den Öltanks. Er rät zur Ruhe. „Das muss man aussitzen.“ © arp

Der Kauf von Heizöl stellt zurzeit eine enorme Herausforderung dar. Ab Ende Februar stiegen die Preise in ungekannte Höhen. Danach folgten teils heftige Preissprünge, die weitere Entwicklung ist ungewiss. Wie soll man reagieren? Experten im Landkreis raten, kühlen Kopf zu bewahren.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Energiepreise steigen aktuell in ungekannte Höhen – und noch einmal schneller, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Einige Kunden im Tölzer Land reagierten auf die Entwicklung zuletzt damit, dass sie ihre Heizöltanks so schnell wie möglich vollmachen wollten – aus Angst vor noch höheren Preisen. „Das ist keine gute Idee“, meint Ludwig Triebenbacher, Geschäftsführer von Triebenbacher Energie mit Sitz in Benediktbeuern und Antdorf (Landkreis Weilheim-Schongau). „Man sollte Ruhe bewahren.“

Neu sei für ihn die aktuelle Situation keinesfalls: „Das ist nicht die erste politische Krise oder der erste Krieg, der sich sofort in den Energiepreisen niederschlägt“, sagt der Benediktbeurer. „Ich erinnere mich an den Terroranschlag auf das Word Trade Center in New York am 11. September 2001 oder den Iran-Irak-Krieg.“ Da seien die Preise auch plötzlich für ein paar Wochen hochgeschnellt. „Meiner Erfahrung nach muss man das einfach aussitzen“ sagt Treibenbacher. „Ich denke, es wird sich wieder normalisieren.“

Aktuelle Heizöl-Situation „nicht neu“

Wolfgang Schwarz, Leiter der Geschäftseinheit „Fuels“ (also „Kraftstoffe“) bei der Baywa, welche ebenso ein geläufiger Heizöl-Lieferant im Landkreis ist, sagt: „Es gab schon Jahre mit erheblich steigenden Rohölpreisen, zum Beispiel in den 1970er- Jahren bei der Ölkrise oder 2008/2009 bei der Finanzkrise.“ Allerdings müsse man auch sagen, dass im Laufe der Jahrzehnte Steuer- und Abgabenerhöhungen wesentlich zu den Preissteigerungen für den Endverbraucher beigetragen hätten, so Schwarz. Das bestätigt Triebenbacher. „Die Annahme, dass Tankstellen oder wir an dieser Situation mehr Gewinn machen würden, ist falsch. Ganz im Gegenteil, viele tanken ja dann weniger.“

Triebenbacher berichtet, dass er und seine Mitarbeiter seit Ende Februar viele Kundengespräche führen. „Unsere Abnehmer haben unterschiedlich reagiert. Aber es waren auf alle Fälle einige dabei, die alles volltanken wollten.“ Er habe davon abgeraten. „Wir empfehlen denjenigen, die nichts mehr haben, nur eine kleine Menge zu tanken, solange die Preise so hoch sind wie jetzt“, sagt er. „Wenn man aktuell noch gut durchkommt, umso besser – einfach Füße sill halten.“

Viele wollten Tanks trotz hoher Preise auffüllen

Ähnliches beobachtete Schwarz: „Anfang März erlebten wir trotz der Preissituation eine rege Nachfrage nach Heizöl.“ Dabei seien tendenziell eher kleinere Mengen geordert worden. Anders als sonst hätten viele Verbraucher, deren Tanks noch teilweise gefüllt waren, nicht abgewartet, bis ihr Heizöl ganz verbraucht war, sondern stattdessen gleich ihren Bedarf bis zum Ende der Heizperiode im Mai abgedeckt.

Doch diejenigen, die einkauften, als der Preis Anfang März seinen bisherigen Rekordwert von über 2 Euro erreichte, gaben wohl zu viel aus. Triebenbacher: „Wer da vollgetankt hat, hat an die 500 Euro aus dem Fenster geschmissen.“ Die Schwankungen seien zuletzt nämlich mit bis zu 50 Cent sehr hoch gewesen. „Das ist irre viel. Und jetzt ist es ja bereits schon wieder etwas runtergegangen.“ Schwarz rät: „Wenn der Heizöl-Vorrat derzeit knapp ist und für voraussichtlich weniger als drei bis vier Wochen heizen reicht, sollte man Kontakt zu seinem Heizöllieferanten aufnehmen, um kurzfristige kleinere Preissprünge nach unten auszunutzen.“

Schon Gerüchte haben Einfluss auf die Preis

Mit Sinken des Rohölpreises in den vergangenen Wochen habe sich die hohe Nachfrage bei den Kunden der Baywa beruhigt, bestätigt Schwarz auf Nachfrage. „Wer noch genug Vorrat für die kommenden Monate hat, wartet ab, wie sich die Preise entwickeln“, beobachtet er. Dies könne sich aber jederzeit „schlagartig ändern“. Es sei abhängig von der aktuellen Nachrichtenlage und der Reaktion der Rohstoffbörsen darauf, erklärt er.

Das bestätigt Triebenbacher. „Als lediglich ein Gerücht über eine vermeintliche Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine in den Medien thematisiert wurde, ist der Preis sofort gesunken. Man darf nicht vergessen, dass der Ölpreis eine reine Spekulation ist“, so der Benediktbeurer. Er ist sich sicher: „Alles steht und fällt mit der Entwicklung des Kriegsgeschehens. Wenn endlich mal Ruhe einkehrt, normalisieren sich auch die Rohölpreise schnell wieder.“

