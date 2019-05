Wählen mit 16? So ist das Stimmungsbild im Landkreis

Mit den „Fridays for future“-Demonstrationen zeigen viele Jugendliche, dass sie politisch mitreden wollen. An der Wahlurne aber bleibt ihnen diese Möglichkeit verwehrt. Im Landkreis werden die Rufe nach einer Änderung lauter.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Sollte man das Wahlalter auf 16 Jahre senken? Darüber wird nicht nur angesichts der bevorstehenden Europawahl am 26. Mai und der Kommunalwahl im März 2020 diskutiert.

Ambivalent: So sehen die Befragten die Einführung eines Wahlrechts ab 16 Jahren. Simon Vielreicher (16) vom Jugendrat Geretsried etwa glaubt grundsätzlich, dass Jugendliche mit 16 Jahren die Ernsthaftigkeit und Reife besitzen, Wahlen und ihre Bedeutung zu verstehen und überlegt zu handeln. Natürlich gebe es auch Jugendliche, die sich keine Gedanken machten oder die Wahl nicht ernst nehmen würden. Aber diese Haltung gebe es unter den Erwachsenen auch, so Vielreicher. Er glaubt, dass Politiker mehr auf die Anliegen junger Menschen eingehen würden, wenn diese wählen dürften. Aktionen wie „Fridays for Future“ brauche es dann nicht mehr, „da wir eine andere Möglichkeit hätten, unseren Wünschen Ausdruck zu verleihen“.

Wählen mit 16 „sorgt dafür, dass man früher in die Politik hineinwächst“

Nicola Heucke (16) ist bei dem Thema ebenfalls geteilter Meinung. Eine Senkung des Wahlalters sorge dafür, dass man „früher in die Politik reinwächst und so Interesse für die einzelnen Parteien aufbaut“, glaubt die Sprecherin des Geretsrieder Jugendrats. Allerdings hat sie auch festgestellt, dass viele Jugendliche mit 16 noch nicht wirklich über Politik nachdenken. „Da sind andere Dinge viel spannender.“ Außerdem glaubt sie, dass Jugendliche die Folgen ihrer Wahl oft nicht wirklich abschätzen könnten. „Das habe ich selbst in einer Diskussion mit Gleichaltrigen erlebt.“

Katharina Brandhofer hätte gerne die Möglichkeit gehabt, schon mit 16 Jahren wählen zu gehen. „Weil ich mich in diesem Alter schon gut informiert hatte.“ Und weil sie aus einem politisch interessierten Elternhaus stamme, sagt die 18-jährige Tölzerin, die die „Fridays for Future“-Bewegung in der Kurstadt mitinitiiert hat. Vielen Jugendlichen fehle mit 16 aber die Ernsthaftigkeit für eine Wahlentscheidung, glaubt sie. Außerdem mangle es oft am nötigen Interesse. „Ich glaube, es gäbe viele Spaßwähler.“ Grundsätzlich, sagt die junge Frau, wäre es aber schon zu begrüßen, wenn die Jugend bei politischen Entscheidungen mitreden dürfte – immerhin gehe es dabei ja oft um ihre Zukunft.

Dieser Ansicht ist auch Rudi Mühlhans. Der Geschäftsführer des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit Geretsried ist ein „absoluter Verfechter“ des Wahlrechts ab 16. Mühlhans hat die U18-Wahlen im Vorfeld der Landtags- und der Bundestagswahl mitorganisiert. „Und was ich da an Ernsthaftigkeit der jungen Leute miterlebt habe, hat mich absolut überzeugt.“ Angesichts des demografischen Wandels findet es der Benediktbeurer notwendig, das Wahlalter auf 16 zu senken, damit die Jugend mehr Einfluss auf politische Entscheidungen habe.

„Absolut befürworten“ würde das auch Verena Peck. Die Kreisjugendpflegerin könnte sich sogar schon ein Wahlrecht ab 14 Jahren vorstellen. Ab diesem Alter sieht sie den Reifegrad für politisches Urteilen erreicht. Auch die soziale und moralische Urteilsfähigkeit sei dann ausgebildet. „Und die Gesellschaft wünscht sich ja, dass die Jugendlichen Verantwortung übernehmen.“ Außerdem sei man mit 14 Jahren auch strafmündig. Ab diesem Alter werde also vorausgesetzt, dass man zwischen gut und schlecht unterscheiden könne, sagt Peck. Doch von einer zentralen politischen Teilhabe bleibe die Jugend ausgeschlossen. Peck glaubt, dass es junge Menschen stärken würde, wenn sie wählen dürften. „Und es würde ihrer Politikverdrossenheit entgegenwirken.“ Außerdem, so die Kreisjugendpflegerin könne es sich auch für die Erwachsenen auszahlen, sich von der Jugend „inspirieren zu lassen“.

Franziska Seliger