Experten vermitteln Fakten bei den Tölzer Erbrechtstagen

Von: Stefanie Wegele

An zwei Tagen erfuhren die Besucher viele interessante Fakten rund um das Thema Erbe, Nachlassgericht und Patientenverfügung. © Krinner

„Testament und Erbfolge“ , „Erbschaftssteuer“ und „Patientenverfügung“: Bei den 5. Tölzer Erbrechtstagen erfuhren die Besucher viel Wissenswertes rund um da Thema Erbe.

Bad Tölz - Viele Interessierte waren an zwei Tagen zu den verschiedenen Vorträgen der 5. Tölzer Erbrechtstage im Tölzer Kurhaus gekommen. Dazu hatten die Raiffeisenbank im Oberland vor Kurzem in Kooperation mit der Steuerberatungsgesellschaft Mentel & Mentel eingeladen. „Wer eine oder mehrere Immobilien besitzt und ohnehin beabsichtigt, diese an Kinder oder Enkel zu vererben, sollte frühzeitig planen und Vorkehrungen treffen“, erklärte dazu wie berichtet Manfred Gasteiger, Vorstand der Raiffeisenbank im Oberland. Denn mit Blick auf den Gesetzentwurf des Jahressteuergesetzes 2022 der Bundesregierung „kann insbesondere das Erben von Immobilien zukünftig richtig teuer werden. Zwar wird es auch weiterhin die vom Gesetzgeber eingeräumten Freibeträge bei Schenkungen und Erbschaften geben, diese sind je-doch gerade bei Immobilien hier im Oberland mit seinen hohen Grundstückswerten sehr schnell ausgeschöpft“.

Tölzer Erbrechtstage: Kooperation der Raiffeisenbank im Oberland und Steuerberatungsgesellschaft Mentel & Mentel

Bei den Erbrechtstagen berichtete unter anderem Franz Mentel aus seiner langjährigen beruflichen Praxis als Steuerberater darüber, was passiert, wenn ein Erblasser kein Testament hat und wie dann die gesetzliche Erbfolge greift. Der Experte erklärte den Besuchern etwa, was sich hinter Begriffen wie Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung, Gütergemeinschaft und Pflichtteilsrecht verbirgt. Bei dem Vortrag von Klaus Lichtenegger von der Raiffeisenbank im Oberland ging es um „Erbe und Bank“ und darum, was in einem Todesfall eines Nahestehenden bei der Bank wichtig ist. Den richtigen Umgang mit dem Nachlassgericht erfuhren die Gäste im Anschluss von Diplom-Kaufmann und Nachlasspfleger Hans-Joachim von Malsen. Darüber hinaus erklärte Marie-Theres Fimberger („Digitales Erbe Fimberger“), wie man das digitale Erbe eines Angehörigen abwickelt. Denn in der Praxis wüssten selbst die Angehörigen nicht unbedingt, was ein Mensch im Netz tut.

Marie-Theres Fimberger sprach über „Digitales Erbe“. © Hias Krinner

Dem Thema Erbschaftssteuer widmete sich Franz Reiser von der „Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft“. Der Lenggrieser Steuerberater gewährte einen Einblick in die Erbschafts- und Schenkungssteuer. Zum Abschluss ging es um Patientenverfügung. Wie man für den Ernstfall gerüstet ist, erklärte Dr. Peter N. Sabisch, Chefarzt der Gefäßchirurgie am Stadtklinikum Bad Tölz.

