Expertin warnt: „Christkindlmärkte für Hunde nicht sicher“

Aus der Sicht eines Hundes ist der Besuch eines Christkindlmarkts kein Vergnügen, sondern Stress pur. Das sagt die Gaißacher Tierpsychologin und Hundetrainerin Stephanie Lang von Langen

Bad Tölz-Wolfratshausen – Überall Beine, Hände, verlockende Gerüche, laute Geräusche und jede Menge Salz an den Pfoten: Aus der Sicht eines Hundes ist der Besuch eines Christkindlmarkts kein Vergnügen, sondern Stress pur. Das zumindest sagt Tierpsychologin und Hundetrainerin Stephanie Lang von Langen aus Gaißach und appelliert in einem Facebook-Post an alle Hundebesitzer, ihre Lieblinge mit diesem vorweihnachtlichem Vergnügen zu verschonen.

„Ich kriege die Krise, wenn ich sehe, wie Frauchen oder Herrchen den geliebten Vierbeiner hinter sich her ziehen, während der heillos überfordert ist von all‘ den Reizen“, sagt Lang von Langen auf Nachfrage. Die meisten merkten gar nicht, was sie ihren Tieren antäten. „Die meinen das nicht böse.“ Umso wichtiger ist es Lang von Langen, die Öffentlichkeit für diese Problematik zu sensibilisieren – auch, wenn sie dafür Kritik einstecken muss.

Vor allem kleine Hunde haben der Tierpsychologin zufolge auf Christkindlmärkten nichts verloren. Und Rassen mit kurzen Haaren. Ihnen werde schnell kalt, wenn sie sich nicht mehr bewegen dürften sondern darauf warten müssten, bis Frauchen oder Herrchen ihren Glühwein getrunken oder die Bratwurstsemmel verspeist haben. Apropos: Die Essensreste auf dem Boden werden von vielen Hunden zwar begeistert gefressen. Gut ist das aus Sicht der Expertin aber nicht für die Tiere: „Wenn Hunde heruntergefallene Essensreste oder Müll essen, kann das leicht zu Bauchschmerzen und Verdauungsproblemen führen.“ Noch gefährlicher werde es, wenn Hunde Knochen aus Grillabfällen verschluckten. „Von heißem Glühwein, der im Gedrängel auf Hunden landen kann und Scherben auf dem Boden ganz zu schweigen.“

Und noch eine oft unterschätze Gefahr lauert auf dem Boden: Das viele Salz verhindert zwar, dass die Menschen ausrutschen. Für die Hundepfoten aber sei es eine Qual. Es brenne und werde von den Tieren sorgfältig wieder abgeleckt. „Das ist hochgradig giftig“, warnt Lang von Langen. Einer ihrer eigenen Hunde musste deshalb schon einmal in der Klinik behandelt werden.

Nicht alle Hundebesitzer können mit den mahnenden Worten der Hundetrainerin etwas anfangen. „Ich finde es nicht in Ordnung, das als Hundetrainer so pauschal zu formulieren“, schreibt eine Facebook-Nutzerin unter den Post von Stephanie Lang von Langen. „Wie so oft ist es eine Frage der Sozialisation, des Trainings und natürlich des Wesens.“ Solche Beiträge führten nur dazu, dass sich Hundebesitzer in der Öffentlichkeit rechtfertigen und stressige Diskussionen führen müssten. Eine andere Userin empfiehlt, die Hunde einfach auf den Arm zu nehmen, wenn der Trubel zu groß wird.

Krampus schlägt Frau auf Tölzer Christkindlmarkt: „Unendlich starker Schmerz und Schock“

Solche Aussagen wiederum versteht Stephanie Lang von Langen nicht: „Für die Hunde hat das keinen Mehrwert.“ Die Tierpsychologin aus Gaißach empfiehlt, sich einen Bummel auf einem Christkindlmarkt mal aus der Perspektive eines Hundes vorzustellen – inklusive dessen tierisch guten Geruchssinns. „Aufs Oktoberfest würde doch auch niemand seinen Hund mitnehmen.“

Die Mehrzahl der Hundebesitzer aber stimmen Stephanie Lang von Langen ohnehin zu. „Den Fehler haben wir ganz am Anfang gemacht – einmal und nie wieder“, schreibt jemand. Oder: „Das müsste eigentlich jedem von ganz alleine klar sein.“

Als Alternative rät die Tierpsychologin, eine große Runde Gassi zu gehen, den Hund nach Hause zu bringen und sich dann alleine und ganz entspannt in den vorweihnachtlichen Trubel zu stürzen. Oder man besuche zusammen spezielle Hunde-Christkindlmärkte, wie es sie inzwischen zum Beispiel in München gibt. Denn: „Egal, wie sehr man aufpasst: Sicher ist es für Hunde auf Christkindlmärkten nicht.“

Blutbuche an Königsdorfer Straße: Alter Baum weicht günstigem Wohnraum