Fachtreffen im Kurhaus Bad Tölz: Günstig bauen trotz steigender Preise

Wie können Städte und Gemeinden preiswert bauen? Ein Fachtreffen mit Vertretern von Kommunen, aus Politik und Wirtschaft zu diesem Thema fand im Tölzer Kurhaus statt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wie können Städte und Gemeinden preiswert bauen? Ein Fachtreffen mit Vertretern von Kommunen, aus Politik und Wirtschaft zu diesem Thema fand im Tölzer Kurhaus statt. Dazu eingeladen hatte die Bauinnung Bad Tölz, die 99 Mitglieder in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach vertritt, in Kooperation mit dem Bayerischen Ziegelindustrie-Verband (BZV).

Für BZV-Vorstand Johannes Edmüller ist der politische Einfluss auf das Bauen immens. Die Abschaffung des sozialen Wohnungsbaus 2001 und der Eigenheimzulage 2006 hätten wesentlich zur aktuellen Krise auf dem Wohnungsmarkt beigetragen. „Darum sind wir froh, dass die Staats- und die Bundesregierung mittlerweile wieder erkannt haben, dass das gesellschaftliche Megathema Bauen nur mit Unterstützung der Politik gemeistert werden kann“, sagte Edmüller. Mehr Stabilität für die Bauwirtschaft würden steuerliche Regelungen bringen, die den Verkauf von Baugrund für Landwirte attraktiver machten.

Außerdem solle den Bauherren die Entscheidung überlassen werden, mit welchen Technologien und Baustoffen die Energieeinsparvorgaben erreicht werden. Der BZV-Vorstand: „Das würde Genehmigungsverfahren beschleunigen, das Bauen günstiger machen und damit den angespannten Wohnungsmarkt zügiger entlasten.“

Gerade Einheimische können sich Grundstücks- und Mietpreise nicht mehr leisten

Der kommunale Wohnungsbau sei in Zeiten, in denen sich vor allem einheimische Familien die steigenden Grundstücks- und Mietpreise immer weniger leisten können, eine der zentralen Aufgaben, sagte der stellvertretende Landrat Thomas Holz. „In manchen Diskussionen über die richtige Bauweise höre ich, dass nur Holzbau modern und Ziegelmassivbau aus der Steinzeit sei“, meinte der Tölzer Bürgermeister Josef Janker. „Aber ich lebe gerne in der Steinzeit.“

Mauerwerk aus Ziegel habe sich über Jahrhunderte bewährt und komme ohne zusätzliche Dämm- und Dichtstoffe, Folien und Dampfsperren aus. „So kann man kosteneffizient, qualitativ hochwertig und ökologisch gut bauen.“ Ein Ziegelbau sei nachhaltig. Denn nach seiner Lebensdauer würden die nachfolgenden Generationen nicht mit der „umweltschädlichen Entsorgung von Sondermüll wie Styropor belastet“.

Wie kommunales Bauen günstig, sozial und umweltfreundlich gestaltet werden kann, zeigten die drei Bauexperten Peter Bachmann (Geschäftsführer der Sentinel-Haus-Institut GmbH), Hans Epp (Inhaber der Nürnberger & Epp Bau GmbH) und Markus Gildner (Verwaltungsrat der Solgården GmbH) auf. Gildner sprach über die Wohnsiedlungsgemeinschaft Niederfeld, die er mit der Stadt Frankfurt und dem Deutschen Roten Kreuz verwirklicht hat: 54 Smart- Homes für 120 bedürftige Menschen. In den Reihen- und Mehrfamilienhäusern in Passivhausbauweise würden Flüchtlinge, Alleinerziehende, junge Familien und Senioren leben. Die Gebäude seien energetisch besser als Niedrigenergiehäuser und mit bis zu 70 Prozent selbst erzeugtem Sonnenstrom versorgt.

Um den Sozialbau barrierefrei zu machen, können laut Gildner Rolläden, Licht und Heizung über den Amazon-Sprachdienst Alexa ferngesteuert werden. Weil dafür keine Kabel und Schaltersysteme verlegt und installiert werden mussten, habe er nicht nur Geld, sondern auch Bauzeit gespart.

nej