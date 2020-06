Fahranfänger knallt mit geliehenem 250-PS-Boliden in Gartenzaun

Mit einem BMW 430i baute ein Fahranfänger in Bad Tölz einen Unfall. Bei dem 250-PS-Boliden handelte es sich um einen Leihwagen.

Bad Tölz - Es war am Donnerstagabend gegen 23.05 Uhr, als der 18-jährige Tölzer mit dem geliehenen BMW 430i die Sachsenkamer Straße stadteinwärts fuhr. „Auf Höhe des Netto-Marktes trat der junge Mann mal kräftig aufs Gaspedal und verlor augenblicklich die Kontrolle über das Fahrzeug, da er schlauerweise auch noch das elektronische Stabilitätsprogramm an dem Auto ausgeschaltet hatte“, berichtet die Tölzer Polizeiinspektion im Pressebericht.

250-PS-Auto schleudert über den Gehsteig in den Gartenzaun

Der Wagen schleuderte auf der regennassen Straße quer über die Gegenfahrbahn und den Gehsteig und prallte anschließend frontal in einen Gartenzaun. Der Unfallfahrer sowie sein Beifahrer blieben unverletzt, der BMW wurde an der Front erheblich beschädigt.

Sachschaden am Wagen und am Zaun beläuft sich auf 4500 Euro

„Was die Verleihfirmen dazu bewegt, solch hoch motorisierte Sportwagen an unerfahrene Fahranfänger zu vermieten, bleibt ihr Geheimnis“, so die Polizei. Glücklicherweise sei bei dem Unfall „nur“ Sachschaden entstanden. Am Wagen beläuft sich dieser auf rund 3500 Euro, am Zaun auf etwa 1000 Euro. va

