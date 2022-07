Radler erfasst Fußgängerin in Tölzer Marktstraße - Bürgermeister zeigt sich „betroffen“

Von: Andreas Steppan

Teilen

Das Fahrradfahren ist in der Fußgängerzone Marktstraße tagsüber nicht erlaubt. (Archivfoto) © Arndt Pröhl

Gerade drei Tage, nachdem in größerem Stil das Radlverbot in der Fußgängerzone Bad Tölz kontrolliert wurde, kam es zu einem einschlägigen Unfall.

Bad Tölz – Erstmals führte der Zweckverband Kommunale Dienste vergangene Woche eine Radl-Kontrolle in der Tölzer Marktstraße durch. Prompt ereignete sich nun am Freitag ein Unfall, der die Notwendigkeit der Kontrollaktion zu bestätigen scheint: Ein Fahrradfahrer, der verbotswidrig die Marktstraße hinunterfuhr, erfasste eine Mitarbeiterin des Tölzer Stadtmuseums. Bürgermeister Ingo Mehner nimmt den Vorfall zum Anlass, für mehr gegenseitige Rücksichtnahme zu plädieren.

Radfahrer fährt in Tölzer Fußgängerzone Frau an

Von dem Unfall berichtete am Montag zuerst die Stadt Bad Tölz in einer Pressemitteilung. Auf Rückfrage bestätigt die Polizei das Vorkommnis und macht nähere Angaben. Demzufolge radelte ein 20-jähriger Tölzer gegen 15.35 Uhr die Marktstraße hinunter und kollidierte dabei mit einer 60-jährigen Eglingerin, die ein Tablett in der Hand trug. Die Frau erlitt laut Polizei Prellungen und Schnittverletzungen an den Händen. Der Radfahrer stürzte ebenfalls und trug Hautabschürfungen davon. Beide gelten als „leicht verletzt“. Der Radfahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen der Ordnungswidrigkeit des Radelns in der Fußgängerzone verantworten. Dieses ist bekanntlich nur zwischen 21 Uhr am Abend und 9.30 Uhr am Morgen erlaubt.

In der Pressemitteilung äußert sich Bürgermeister Mehner „betroffen“ über den Unfall. „Wir hoffen, dass sich unsere Mitarbeiterin bald und vollständig von ihren Verletzungen erholt“, schreibt er.

Leider sind immer noch zu viele Radler unterwegs, die es mit dem Einhalten der Regeln nicht so genau nehmen.

Zugleich wolle er den Unfall „zum Anlass für einen Appell“ nehmen. „Viele wissen, dass ich häufig und begeistert Fahrrad fahre“, so Mehner. „Ich glaube auch, dass sich unsere Verkehrsprobleme und die Belastungen für Bevölkerung und Umwelt durch den Autoverkehr insbesondere durch den Umstieg auf das Fahrrad abmildern lassen. Mir ist bewusst, dass wir in Bad Tölz noch einiges an Radinfrastruktur schaffen müssen.“ Entscheidend sei aber, „dass wir alle – Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger – rücksichtsvoll miteinander umgehen.“ Gerade die schwächeren Verkehrsteilnehmer gelte es zu schützen. „Leider sind immer noch zu viele Radler unterwegs, die es mit dem Einhalten der Regeln nicht so genau nehmen.“

Daher sei ihm wichtig, die Überwachung weiter auszubauen – nicht nur in der Fußgängerzone, sondern auch auf Gehwegen. Den Fahrradfahrern müsse klar sein, dass sie bei verbotswidrigem Verhalten nicht nur mit Bußgeldern zu rechnen hätten, sondern ihnen im Fall eines Unfalls auch eine Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung drohe. „Der Unfall hat leider wieder einmal gezeigt, dass Regeln einfach Sinn machen“, so der Bürgermeister.

Zweckverband kontrolliert in Fußgängerzonen in Bad Tölz

Die für eine Stadt die eigenständige Kontrolle von Verkehrsverstößen schwierig sei, habe Bad Tölz die Überwachung des ruhenden Verkehrs und auch die Kontrolle von Fußgängerzonen und Fußgängerwegen auf den Zweckverband übertragen. „Wir sind dankbar, dass dieser kurz nach der Übertragung die Überwachung aufgenommen hat.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.