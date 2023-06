Jubiläum im Weltladen Bad Tölz: Wo schon Richard von Weizsäcker und Anke Engelke einkauften

Fairer Handel

Der Weltladen in Bad Tölz soll helfen, die Welt ein Stück besser zu machen. Die Anfänge waren bescheiden, die allgemeine Akzeptanz nicht immer gegeben.

Bad Tölz – In den 40 Jahren seines Bestehens hat der Weltladen in Bad Tölz schon manch illustre Kundschaft angezogen: Der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker und seine Frau machten regelmäßig Abstecher hierher. CSU-Politiker Gerd Müller war in seiner Zeit als Bundesentwicklungshilfeminister zu Gast. Und 2019 kaufte Moderatorin und Schauspielerin Anke Engelke an der Säggasse „tolle Upcycling-Dosen aus Zeitungspapier als Geschenk für unser Filmteam“, wie sie in einer Zeitschrift des Weltladen-Dachverbands erzählt.

Weltladen Bad Tölz: Umsatz hat sich seit 1983 mehr als vervierfacht

Es ist aber nicht der Promiglanz, der für den Verein „Eine Welt“ die Erfolgsgeschichte seines Geschäfts ausmacht – sondern dass der Laden sich insgesamt unter Einheimischen, Menschen aus dem ganzen Umland und Touristen so gut etabliert hat. „Unser Umsatz wuchs seit 1983 von 15.000 auf 70.000 Euro im Jahr 2022“, sagt die Vorsitzende Irma Walter nicht ohne Stolz. 2014 erhielt der Weltladen den Anerkennungspreis beim Wirtschaftspreis des Landkreises, 2017 zeichnete die Stadt Bad Tölz ihn mit der Verdienstmedaille aus. Die Idee des fairen Handels hat sich in Tölz mittlerweile so verfestigt, dass die Stadt offiziell „Fair Trade Town“ ist. „Das Bewusstsein hat sich sehr gewandelt im Vergleich zu den Anfängen“, sagt Hedi Hafensteiner, die hier seit vielen Jahren ehrenamtlich tätig ist.

Die genannten Anfänge liegen in den frühen 1980er-Jahren. Damals gründeten Ingeborg und Franz Mittermair aus Königsdorf den „Arbeitskreis Eine Welt“ und starteten mit einem kleinen „Dritte-Welt-Laden“, wie es damals hieß, in der Jugendsiedlung Hochland. „Unterstützt wurden sie von engagierten jungen Leuten aus dem sozialpädagogischen Bereich der FH Benediktbeuern“, berichtet Irma Walter. Nachdem die Gruppe stark gewachsen war, eröffnete sie im Oktober 1983 einen Laden mit überschaubarem Sortiment in Räumen der katholischen Kirche in der Tölzer Franzmühle. 1985 erfolgte der Umzug an den heutigen Standort.

Fast alle Mitglieder des Arbeitskreises Eine Welt sind Frauen

Die pensionierte Religionslehrerin Gerti Stümpfing hatte an der Säggasse ein Haus, das zuvor den Stadtwerken gehörte, von der Stadt angemietet und dort ein „Zentrum der Begegnung“ gegründet. Dazu gehörte auch, dass sie dem Arbeitskreis „Eine Welt“ einen Laden zu einer sehr geringen Miete zur Verfügung stellte. „Das erste Fachgeschäft für fairen Handel im Landkreis war eröffnet“, sagt Irma Walter.

Finanziert worden seien die Anfänge durch Einlagen und Privatkredite der Gründer und Mitglieder, erklärt die aktuelle Vorsitzende. Bis heute trägt sich der Laden wirtschaftlich auch deshalb, weil von den aktuell 65 Vereinsmitgliedern – übrigens fast nur Frauen – 20 ehrenamtlich Schichten als Verkäuferinnen übernehmen. Nur drei Mitarbeiterinnen, die für den Einkauf der Waren zuständig sind, seien auf Minijob-Basis angestellt. Gewinne erwirtschaften müsse der Weltladen nicht, dürfe als eingetragener Handelsbetrieb aber auch kein Minus machen, so Irma Walter.

Im Weltladen Bad Tölz gibt‘s Produkte aus 30 Ländern

Schokolade, Kaffee und Tee, Zucker und Gewürze, aber auch Klangschalen, Kunsthandwerk, Decken, Schmuck, Korbwaren und vieles mehr: So kennen und schätzen die Kunden das Sortiment des Weltladens. Die Produkte stammen aus 30 Ländern der Welt, vorwiegend aus Asien, Afrika und Lateinamerika, wie Irma Walter erklärt. Die Gemeinsamkeit: Das Sortiment folgt dem Prinzip des „fairen Handels“. Das beinhaltet gerechte Preise, „damit die Produzenten davon leben können“, langfristige Abnahmeverträge, direkte, partnerschaftliche Handelsbeziehungen, soziale Arbeitsbedingungen, transparente Strukturen, Respekt vor den Menschen und der Umwelt sowie die Förderung von ökologischen Produktionsweisen.

„Ich war selbst viel in Asien unterwegs, vor allem in Nepal und Tibet“, sagt die Vorsitzende. Das habe sie motiviert, sich für einen gerechteren Welthandel einzusetzen. Dem Tölzer Verein sei sie schon vor vielen Jahren als Geografielehrerin an der Tölzer Realschule beigetreten. Nach Stationen an Schulen in anderen Städten sei sie nun seit 2018 zurück in Bad Tölz.

Kunden fragen im Weltladen in Bad Tölz kritisch nach

Der Verein sieht seine Aufgabe nicht allein im Verkauf, sondern auch in der Aufklärungsarbeit. Dazu gehören die Zusammenarbeit mit Firmlings- und Konfirmandengruppen, der Ausschank von fairem Kaffee am Tag der offenen Tür an Schulen oder auch eine Fotoausstellung über Bangladesh und das Angebot der Erstellung eines „ökologischen Fußabdrucks“ im Laden. Und natürlich die Gespräche mit den Kunden. „Sie fragen heutzutage oft kritisch nach“, berichtet die Vize-Vorsitzende Cäcilia Peterhoff. „Sie erkundigen sich zum Thema Verpackung, Palmöl oder unter welchen Bedingungen die Cashewnüsse geschält wurden.“

Mit gemischten Gefühlen betrachtet es das Team, dass Produkte mit Faitrtade-Siegel heute in jedem besseren Supermarkt erhältlich sind. „Es fällt fast allen Leuten schwer, etwas zu kaufen, was sie zehn Meter weiter billiger kriegen“, sagt Irma Walter. Auf der einen Seite sei es zu begrüßen, „dass fairer Handel nicht nur in Weltläden stattfindet“. Allerdings seien die Kriterien des dortigen Fairtrade-Siegels „abgeschwächt, damit die Preise supermarkttauglich bleiben“.

Im Weltladen seien die Produkte „noch fairer“, so Walter. Außerdem sei das Sortiment größer, „und Kunsthandwerk aus aller Welt gibt es nur im Weltladen“. Eigentlich, ergänzt Cäcilia Peterhoff, sei einmal das Ziel gewesen, „dass Weltläden überflüssig werden“. Doch Hafensteiner stellt fest: „Davon sind wir weit entfernt.“

