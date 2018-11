Falsch geblinkt: Unfall am Tölzer Moraltpark

Im letzten Moment entschied sich ein Ford-Fahrer (18) aus Bad Tölz, doch nicht abzubiegen – und verursachte damit am Dienstag auf der Lenggrieser Straße in Bad Tölz einen Unfall.

Bad Tölz – Der junge Mann wollte nach Angaben der Polizei ursprünglich nach rechts zur Jet-Tankstelle im Moraltpark abbiegen, weshalb er entsprechend den Blinker betätigte. Zeitgleich stand ein 44-jähriger Mann aus unterfränkischen Wonfurt in seinem Kleintransporter der Marke Isuzu in eben dieser Ausfahrt und wollte nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Da er dachte, dass der Ford nach rechts abbiegen würde, fuhr er in die Lenggrieser Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß, da sich der 18-Jährige plötzlich dazu entschieden hatte, doch geradeaus weiter zu fahren.

Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt insgesamt bei rund 3000 Euro. (sis)

