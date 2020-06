Falscher Polizist ruft an: Vier Fälle in Bad Tölz

In Bad Tölz gab es am Montag wieder vermehrt Anrufe eines falschen Polizisten. Doch die Angerufenen reagierten klug.

Bad Tölz -Es ist eine miese Masche, mit der Betrüger immer wieder versuchen, vor allem ältere Mitbürger über den Tisch zu ziehen: Derzeit registriert die Polizei wieder vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten.

Vier Anrufe eines falschen Polizisten

Am späten Montagabend wurden in der Tölzer Inspektion vier derartige Anrufe gemeldet. Der falsche Polizeibeamte erzählte etwas von Einbrüchen in der Nachbarschaft und teilte den Angerufenen mit, sie sollten kontrollieren ob alle Fenster und Türen geschlossen seien. In einem nächsten Schritt wird den Angerufenen dann oft nahegelegt, Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen und diese am besten dem „Beamten“ auszuhändigen, der gleich vorbeikomme.

Angerufene informierten die echte Polizei

Die Angerufenen im aktuellen Fall „verhielten sich alle vorbildlich“, berichtet die Tölzer Inspektion im Pressebericht. Sie beendeten das Gespräch sofort und verständigten die Polizei – und zwar die echte.

Generell empfiehlt die Polizei in Fällen wie diesen:

Seien Sie misstrauisch! Gesundes Misstrauen ist nicht unhöflich.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen mit Vorwänden wie: Dringende Ermittlungen, Einbruch in der Nachbarschaft, Anklage aus dem Ausland.

Nichts übergeben! Die Polizei fordert nie von Ihnen Geld oder Wertgegenstände, um Sie zu schützen oder Ermittlungen durchzuführen.

110 wählen und die Polizei schnell informieren.

