Falscher Staatsanwalt ruft an: Tölzer Seniorin übergibt Schmuck und Bargeld an Betrüger

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Eine Tölzer Seniorin wurde nun Opfer von Telefonbetrügern. © DPA/karl-Josef hildenbrand

Bargeld und Goldschmuck im mittleren fünfstelligen Bereich übergab eine Tölzer Seniorin am Donnerstag an einen unbekannten Geldabholer. Ein falscher Staatsanwalt hatte die Frau zuvor angerufen und ihr erzählt, die Tochter habe einen schweren Unfall verursacht.

Bad Tölz - Nach Angaben der Polizeipräsidiums Oberbayern Süd kam es am Donnerstag in der Stadt Rosenheim sowie den Landkreisen Rosenheim, Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen über den ganzen Tag verteilt zu einer Vielzahl von betrügerischen Anrufen. „In den meisten Fällen reagierten die potentiellen Opfer richtig, indem sie das Telefonat beendeten und die Polizei informierten“, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Betrüger hatten die Frau am Telefon in ein stundenlanges Gespräch verwickelt

Auf den Leim ging den Betrügern allerdings eine Tölzer Seniorin. Sie übergab gegen 12.30 Uhr im Stadtbereich von Bad Tölz an einen unbekannten Mann, der mutmaßlich als Geldabholer für die Betrüger fungierte, Bargeld und Goldschmuck. Der Wert liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Abholer verschwand im Anschluss mit der Beute. Zuvor hatten Betrüger die Frau am Telefon stundenlang in Gespräche verwickelt und ihr erzählt, die Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um eine Haft der Tochter abzuwenden, müsse eine hohe Kaution hinterlegt werden.

Rosenheimer Seniorin riecht in letzter Sekunde den Braten

Auch eine Rosenheimer Seniorin wurde am Donnerstag Opfer derselben Betrugsmasche. Die Frau wurde von den Betrügern direkt an das Amtsgericht Rosenheim gelotst und übergab dort die Wertgegenstände an den Abholer. Glücklicherweise erkannte sie aber gleich nach der Übergabe, dass es sich um einen Betrug handelte. Die Dame konnte die Tasche wieder an sich nehmen, der mutmaßliche Geldabholer flüchtete.

In beiden Fällen hat die für organisierte Betrugsdelikte zuständige Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd die Ermittlungen übernommen.

Senioren werden zum Teil um „horrende Summen“ geprellt

Seit langem sind die Maschen der Betrüger bekannt, „aber dennoch werden immer noch vor allem Seniorinnen und Senioren Opfer und verlieren teils horrende Geldsummen“, so die Polizei. In vielen Fällen werden die Opfer an öffentliche Gebäude wie Gerichte oder Rathäuser gelotst, um dort die Wertgegenstände an die vermeintlichen Polizeibeamten oder Staatsanwälte zu übergeben. Dies dient jedoch nur dem Zweck, die Legende aufrecht zu erhalten.

Die Polizei gibt Verhaltenstipps:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen, z. B. zu einem Einbruch in der Nähe oder einer Kaution, die unbedingt zu bezahlen ist!

Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen! Legen Sie einfach auf!

Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über ihr Hab und Gut, Ihr Bargeld und Ihre Wertgegenstände! Legen Sie einfach auf!

Lassen Sie niemanden in die Wohnung, der sehen will, wo Sie Geld oder Schmuck aufbewahren!

Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück! Drücken Sie KEINE Wahlwiederholung. Legen Sie auf und wählen Sie dann den Notruf 110!

Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück! Drücken Sie KEINE Wahlwiederholung. Legen Sie auf und wählen Sie dann den Notruf 110! Erstatten Sie immer, auch im Versuchsfall, Anzeige bei Ihrer Polizeiinspektion!

Insbesondere die Jüngeren werden ausdrücklich gebeten: sprechen Sie offen über die perfiden Maschen der Telefonbetrüger und sensibilisieren Sie so Ihre nahestehenden Verwandten und Bekannten, die Opfer solcher hinterhältigen Anrufe werden könnten!

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.