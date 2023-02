Faschingsbilanz der Tölzer Polizei: Über 500 Alkohol-Kontrollen

Von: Andreas Steppan

Teilen

500 Fahrzeuge stoppte die Polizei in der Faschingssaison für Alkoholkontrollen. © Symbolfoto: Gerhard Seybert/dpa

Umfangreiche Alkoholkontrollen gab es im Fasching im südlichen Landkreis. Unrühmlicher Promille-Spitzenreiter ist ein Geretsrieder.

Bad Tölz - Unter allen Autofahrern, die die Tölzer Polizei in der Faschingssaison kontrolliert hat, brachte es ein Geretsrieder (48) mit 1,94 Promille auf den höchsten Pegel. Das kam bei einem Test am 2. Februar im Ortsbereich von Bad Tölz ans Licht.

155 Alkotest bei Fahrern vor Ort durchgeführt

Die Bilanz ihrer Kontrollen in der närrischen Zeit hat die Tölzer Inspektion am Aschermittwoch veröffentlicht. Demzufolge intensivierten die Beamten ihre Überprüfungen von Autofahrern Ende Januar und legten den Schwerpunkt dabei auf das Thema Alkohol und Drogen am Steuer. Über 500 Fahrzeuge seien „zielgerichtet kontrolliert“ worden. In 155 Fällen wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt.

Sechs Fahrer hatten über 1,1 Promille im Blut, drei bis zu 1,09

Wie notwendig die Kontrollen waren, zeigte sich nach Angaben der Polizei am Ergebnis: Bei sechs Fahrzeugführern lag der Promillewert bei über 1,1. Ihnen wird die Straftat „Trunkenheit im Verkehr“ vorgeworfen. Die Folgen: sofortige Sicherstellung des Führerscheins, der nachfolgende Entzug der Fahrerlaubnis und ein Strafverfahren. Dazu kamen laut Polizei drei Trunkenheitsfahrten im Ordnungswidrigkeitenbereich. Die Fahrer hatten also bis 1,09 Promille intus. Bei weiteren drei Kontrollen wurde den Fahrern der Konsum von Drogen nachgewiesen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.