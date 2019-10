Faszination des menschlichen Körpers: Tölzer Aktmalgruppe stellt aus

Nackerte, wohin man schaut. Aber daran ist nichts Anrüchiges, wenn man sich bei der Jahresschau der Tölzer Aktmalgruppe befindet. Bereits zum 19. Mal luden die Künstler in die Madlschule ein, damit an die Öffentlichkeit kommt, was sie erschaffen haben.

Bad Tölz –Mittlerweile ist die Vernissage, der ein Ausstellungstag folgt, ein fester Bestandteil im Jahresprogramm des rührigen Kulturvereins Lust. Auch heuer kamen viele Besucher – und sie kamen auf ihre Kosten. Denn obwohl alle Maler das gleiche Modell vor Augen haben, sieht doch jeder etwas anderes, fließt bei jedem die eigene kreative Handschrift mit ein. Manche Bilder sind geradezu überbordend in leuchtenden Farben und weicher Führung; andere kommen mit zurückhaltenden Formen und nur wenigen Strichen aus. Und doch ist bei jedem Bild die Faszination des menschlichen Körpers spürbar.

„Es ist einfach toll, Menschen zu zeichnen“, sagt auch Silvia Gagalick aus Geretsried. Die Architektin ist seit drei Jahren Mitglied der Gruppe. „Aktbilder hat es auch in den prüdesten Zeiten gegeben.“ Sie zu zeichnen, sei einerseits sehr schwer, weil man nichts kaschieren könne, und andererseits sehr einfach, weil man sehr schnell „den künstlerischen Kontakt bekommt“, sagte Gagalick.

Aktmalgruppe: Zehn kleine Kunstwerke in einer Minute

Für jede Pose, die das Modell einnimmt, haben die Aktzeichner 15 Minuten Zeit. Das ist nicht lang, aber in gut zwei Stunden kommen so sechs Posen zustande – und das ist anstrengend für die Dame oder den Herrn, die sich malen lassen. „Da muss es eine Technik sein, die in einer Viertelstunde was hergibt“, sagt Gagalick. Hier bieten sich Bleistiftzeichnungen, Pastellkreiden oder auch Tuschefarben an.

Manche der Künstler sind schon lange dabei. Kerstin Aschauer etwa blickt auf 14 Jahre zurück – da ist natürlich inzwischen viel Können dabei. Die Grafkerin bearbeitet ihre Bilder nicht zuhause. Sie ist in der vorgegebenen Zeit fertig. Andere machen sich in aller Ruhe später noch daran, dem Bild durch Hintergründe oder Kollagen den letzten Schliff zu geben; auch Ausflüge ins Dreidimensionale gibt es inzwischen.

Beim Projekt „Eine Minute“, an dem sich die Künstler heuer versucht haben, geht es ebenfalls sehr fix. Zehn Maler beginnen, das Modell auf einem von zehn Blättern zu skizzieren, und nach einer Minute wird dieses an den Nachbarn weitergereicht, der weiterzeichnet. So entstanden zehn kleine Kunstwerke, in die sich jeder ganz individuell eingebracht hat.

Mit einem Glas Prosecco in der Hand spazierten die Vernissage-Besucher durch die Räume, ein improvisiertes Quartett spielte passende Musik. Und wie schon in den vergangenen Jahren gab es bereits im Eingangsbereich etwas zu sehen: Hier stellten Michael Junker und Mia Rothas wieder ihre großformatigen Fotos unter dem Motto „Akt-o-moin“ aus.

Für Interessierte: Wer bei der Aktmalgruppe mitmachen will, kann sich unter Telefon 0172/8 48 89 96 informieren. Die Treffen finden jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat um 20 Uhr in der Alten Madlschule statt. Ines Gokus

