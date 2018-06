Feiern am Feuer: Hier gibt‘s Johannifeiern im Tölzer Land

Jetzt brennen sie wieder: die Johannifeuer. Hier ein Überblick, wo in den kommenden Tagen im Tölzer Land Sonnwend gefeiert wird.

Bad Tölz

Die Pfarrei „Heilige Familie“veranstaltet am Freitag, 22. Juni, ihr traditionelles Johannifeuer. Treffpunkt ist um 19 Uhr das Pfarrheim am Kardinal-Wendel-Platz. Das Feuer wird bei Einbruch der Dunkelheit entzündet. Für Unterhaltung und Verpflegung ist gesorgt.

Der SV Bad Tölz lädt zur Sonnwendfeier am Samstag, 23. Juni, auf dem SV-Sportgelände auf der Flinthöhe ein. Los geht’s um 18 Uhr. Das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden wird um 20 Uhr im Festzelt auf Großleinwand übertragen. Zur Unterhaltung spielt die Band „Mad Men Cover Rock“ ab 22 Uhr.

Dietramszell

Die Feuerwehr Dietramszell organisiert am kommenden Samstag, 23. Juni, ein Johannifeuer. Die Veranstaltung am Kreuzbichl beginnt um 19 Uhr. Verpflegung und Musik dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Ellbach

Die Pfarrgemeinde Ellbach lädt am Freitag, 22. Juni, zur Johannifeier ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr am Sigl-Stadl an der Reutbergstraße. Bei Regen kann in den Stadl ausgewichen werden. Für Unterhaltung sorgt die Band „Blasensteiner“. Die Gäste werden mit Grillspezialitäten und Bier verwöhnt. Bei Einbruch der Dunkelheit entzündet Diakon George Papp das Feuer.

Gaißach

Der Skiclub Gaißach lädt am Freitag, 22. Juni, zum Waldfest mit Johannifeuer am Reiserlift ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Es spielt die Gaißacher Musikkapelle. Und es gibt Barbetrieb.

Hechenberg

Der Hechenberger Trachtenverein lädt am Freitag, 22. Juni, zum Johannifeuer am Hohenstein, der sich zwischen Hechenberg und Walleiten befindet, ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Für Speis’ und Trank ist gesorgt.

Königsdorf

An der Goritzleitn in Königsdorf wird am Freitag, 22. Juni, das Johannifeuer entzündet werden. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Lenggries

„Berge in Flammen“, lautet das Motto am Samstag, 23. Juni, am Brauneck. Das Johannifeuer wird bei Einbruch der Dunkelheit unterhalb der Bergstation entzündet. Die letzte Bergfahrt ist um 22 Uhr, die letzte Talfahrt um Mitternacht.

Oberbuchen

Die Feuerwehr Oberbuchen lädt am Samstag, 23. Juni, ab 19 Uhr zum Sonnwendfeuer ein. Der Veranstaltungsort ist Oberbuchen 60.

Reichersbeuern

Die Feuerwehr Reichersbeuern lädt am Samstag, 23. Juni, zum geselligen Johannifeuer am Feuerwehrhaus ein. Beginn ist um 17 Uhr. Es gibt Public Viewing, Kaffee, Kuchen und Gegrilltes. Die kleinen Gäste können sich auf eine Hüpfburg und eine Rundfahrt im Feuerwehrauto freuen. Für Musik sorgt die Schützenkapelle Großhartpenning.

Ried

Das traditionelle Rieder Almfest der Feuerwehr mit Johannifeuer findet am Samstag, 23. Juni, statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr die untere Rieder Weide. Dort wird um 22 Uhr das Feuer gezündet. Zu den Klängen der Benediktbeurer Blasmusik wird Verköstigung angeboten. Außerdem wird das Spiel der deutschen Elf übertragen.

Schlehdorf

Am Alten Sportplatz findet am Samstag, 23. Juni, die Schlehdorfer Johannifeier statt. Beginn ist um 18 Uhr. Ausweichtermin ist eine Woche später. sew/rj