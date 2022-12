Fenster für den Überblick bei der Bayerischen Regiobahn – und im Notfall zum Aussteigen

Von: Andreas Steppan

Teilen

Durch die Frontscheibe braucht eine Triebfahrzeugführerin der Bayerischen Regiobahn – hier in einem Lint-Zug – möglichst freie Sicht. © Dietmar Denger

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir zum Adventsfensterln ein. Bis Heiligabend öffnen sich Fenster, hinter denen sich Geschichten verbergen. Heute werfen wir einen Blick durch die Fenster der Kabine einer Triebfahrzeugführerin bei der Bayerischen Regiobahn (BRB).

Bad Tölz-Wolfratshausen – Gute Sicht ist für denjenigen, der einen Zug steuert, unabdingbar. Insofern kommt den Fenstern im Triebfahrzeug eine ganz besondere Bedeutung zu. „Der Triebfahrzeugführende braucht klare Sicht nach vorne“, bestätigt Annette Luckner, Sprecherin der Bayerischen Regiobahn (BRB), die im Landkreis die Strecke über Reichersbeuern, Bad Tölz, Gaißach und Obergries bis Lenggries betreibt. Allerdings: „Er kann auch fahren, wenn dicker Nebel die Sicht beeinträchtigt.“ Denn Schienen moderne Technik würden den Triebfahrzeugführer helfen sicher ans Ziel zu kommen – „egal ob bei strahlendem Sonnenschein oder im Schneegestöber“, so Luckner. Sollte der „Tf“, wie er im Eisenbahnjargon der BRB heißt, allerdings die Signale rechts und links neben der Strecke nicht mehr erkennen können, dann müsse der Zugverkehr eingestellt werden.

Durchs Seitenfenster kann sie den Zug im Notfall verlassen. © Dietmar Denger

Ansonsten sei bei dem riesigen Frontfenster alles ähnlich wie beim Pkw – nur größer. Es gebe einen Scheibenwischer und ein Sonnenrollo, das der Tf herunterziehen kann, wenn die Sonne blendet. Gereinigt werde das Fenster in er Waschanlage – allerdings nur von außen. „Von innen werden die Scheiben per Hand gereinigt“, so Luckner. „Da muss sich der Fensterputzer schon richtig strecken, um überall hinzukommen.“

Fenster für freie Sicht und als Notausstieg

Der Führerstand hat zudem ein Seitenfenster, das auch geöffnet werden kann. „Der Triebfahrzeugführende schaut heraus, um sich zum Beispiel zu vergewissern, dass alle Fahrgäste eingestiegen sind und er die Türen zur Weiterfahrt schließen kann“, erklärt Luckner. Außerdem diesen das Fenster im Notfall als Aus- und Einstiegsmöglichkeit für den Tf. „Er kann dann mit Hilfe einer Teleskopleiter rein und raus, falls nötig“, erläutert die BRB-Sprecherin. Denn eine Tür in den Führerstand führe ausschließlich durch das Innere des Zugs, den Fahrgastraum – nicht seitlich vom Bahnsteig aus.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.