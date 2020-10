Ferienpass-Bilanz vom Kreisjugendring Bad Tölz-Wolfratshausen fällt trotz Corona positiv aus

Ferienpass trotz Abstandsregeln und Hygienevorschriften: Das zu organisieren, war heuer eine große Herausforderung. Die Bilanz des Kreisjugendrings fällt dennoch positiv aus.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „19 Städte, Gemeinden, Einrichtungen der Jugendarbeit und überregionale Anbieter haben ihr Programm auch in diesem Jahr angeboten“, erklärt Monika Holzheuer von Kreisjugendring. So konnten die interessierten Familien unter 605 Angeboten auswählen – alle in Kleingruppen und ausschließlich in der Region. Der Kreisjugendring selbst hat sein Ferienpass-Portfolio von bisher 14 auf 29 Veranstaltungen erweitert. Besonders Outdoor-Aktivitäten wie Bubble Soccer, ein Tag als Junior-Tierpfleger auf „Gut Aiderbichl“ oder ins Tölzer Bergwachtzentrum mit anschließendem Klettern in der neuen Boulderhallle waren in diesem Jahr besonders gefragt.

Bei 605 Veranstaltungen machten 1087 Mädchen und Buben mit – Halb so viele Anmeldungen wie im Vorjahr

Von 1087 Kindern und Jugendlichen kamen insgesamt 3230 Anmeldungen zusammen. „Das sind im Vergleich zu 2019 zwar nur halb so viele Teilnehmer, aufgrund der Corona-Auflagen mussten die Gruppengrößen jedoch um die Hälfte reduziert werden“, sagt Holzheuer. 486 Kinder und Jugendliche hatten Pech: Sie konnten keinen Platz in der gewünschten Veranstaltung ergattern, weil sie ausgebucht war.

Einzelne Angebote mussten abgesagt werden

Abgesagt werden mussten lediglich einzelne Angebote wegen schlechtem Wetter oder zu wenigen Anmeldungen. Laut Evi Zimmert vom Kreisjugendring gab es für das abgespeckte Ferienprogramm unter Corona-Bedingungen zahlreiche positive Rückmeldungen. „Ohne das Engagement der zahlreichen Ehrenamtlichen wäre das nicht möglich gewesen“, betont Zimmert.

+ „Bubble Soccer“ auf der Tölzer Flinthöhe. © KJR

Anders laufen soll im kommenden Jahr aber die Gestaltung und Verteilung des Programmhefts. „Damit die Veranstaltungen flexibel an die aktuellen Regelungen angepasst werden konnten, hatte man sich dazu entschieden, den diesjährigen Ferienpass nur in Form einer Broschüre mit dem notwendigen Code zur Online-Buchung auszugeben“, erklärt Zimmert. „Zwei Drittel der befragten Eltern wünschen sich für das nächste Jahr aber wieder eine umfangreiche Druckversion.“ (Anna Nagy)

