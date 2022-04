Fest verwurzelt: Raiffeisenbank im Oberland spendiert 3000 junge Bäume

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Setzten die letzten der 1500 jungen Bäume: (v. li.) Simon Tangerding von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Raiba-Vorstand Manfred Klaar, Landwirt Martin Sappl vom Zwickerhof, Raiba-Nachhaltigkeitsbeauftragte Katharina Kuhn und Jäger Tobias Stockinger. © Pröhl

Mit je 1500 Pflanzen in Bad Tölz und in Hausham beteiligt sich die Raiffeisenbank im Oberland an einer Nachhaltigkeits-Initiative. Eine der Flächen ist am Zwickerhof in Bad Tölz.

Bad Tölz – Die Arbeit überlasse er in diesem Fall lieber den Profis, sagt Manfred Klaar und blickt etwas skeptisch auf den Setzling zu seinen Füßen. „Wir geben das Geld“, ergänzt der Vorstand der Raiffeisenbank im Oberland und lacht. Der Profi ist in diesem Fall Landwirt Martin Sappl vom Zwickerhof. 1500 Bäume hat er in den vergangenen Wochen auf seinen Flächen gepflanzt – darunter sind Wildkirschen, Hainbuchen, Eichen, Ulmen und Eiben. Auf einem Areal nahe der Isar setzte er passend zum Standort auf Kiefern und Lärchen.

Aktion ist 17.000 Euro Wert

Eine sinnvolle, nachhaltige Artenvielfalt und damit einen wertvollen Lebensraum zu schaffen und gleichzeitig den Wald fit für den Klimawandel zu machen – das sind Ziele der Initiative „Morgen kann kommen“. Angestoßen hat sie der Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken. 21 bayerische Standorte haben sich bislang daran beteiligt und in den vergangenen Monaten 50 960 Setzlinge geordert. „Die Banken übernehmen die Patenschaft für einen Wald in ihrer Nähe und leisten einen Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Raiffeisenbank im Oberland beteiligt sich mit 3000 Setzlingen (Wert: rund 17 000 Euro) an der Aktion. Neben den 1500 Pflanzen in Tölz gehen 1500 an die Gemeinde Hausham, wie die Nachhaltigkeitsbeauftragte Katharina Kuhn erläutert.

Landwirt Sappl für nachhaltige Waldbewirtschaftung ausgezeichnet

Dass Martin Sappl mit ins Boot geholt wurde, kommt nicht von Ungefähr. Ende des vergangenen Jahres wurden er und seine Frau Lisa vom bayerischen Umweltministerium mit einem Preis für ihre nachhaltige Waldbewirtschaftung ausgezeichnet. „Dadurch ist die Raiffeisenbank auf uns aufmerksam geworden“, sagt Sappl. Gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), die die Nachhaltigkeitsinitiative begleitet, wurde ein Pflanzkonzept erarbeitet. „Unsere Aufgabe ist es, die Belange der Bank mit denen der Waldbesitzer überein zu bringen. Wir brauchen Besitzer, die wir guten Gewissens vermitteln können. Da hatten wir hier natürlich leichtes Spiel“, sagt Simon Tangerding von der SDW. Die Schutzgemeinschaft besichtigt im Vorfeld die Flächen, hilft bei der Erstellung des Pflanzkonzepts und schaut auch zwei Jahre nach der Pflanzung noch einmal vorbei, um zu prüfen, ob noch alles im Lot ist.

Die Bäumchen zu schützen, ist nicht leicht

Denn mit dem Setzen der jungen Bäume ist die Arbeit von Sappl nicht getan. Die Pflanzen brauchen Schutz, vor allem weil junge Triebe dem Wild besonders gut schmecken. Schon seit einigen Jahren setzt Sappl mit seinem Jäger Tobias Stockinger auf ein Jagdkonzept, das die forstlichen und die jagdlichen Belange unter einen Hut bringt. „Denn klimaresistente Wälder zu generieren, geht nur gemeinsam“, sagt Stockinger. Daher gibt es Bereiche, die intensiv bejagt werden, um beispielsweise die Naturverjüngung zu schützen. „Auf der anderen Seite gönnen wir dem Wild, das auch seine Daseinsberechtigung hat, Ruhezonen“, erklärt der Jäger. Auf den freien Wiesenflächen stehen daher keine Hochsitze, „obwohl das Wild dort am einfachsten zu schießen wäre“, sagt Stockinger. „Allerdings ist das kontraproduktiv für die Waldverjüngung“, weil sich das Wild dann eben nicht mehr aus dem Baumbestand heraus wage.

Kein Plastik im Einsatz

Sappl setzt aber nicht nur auf die Jagd als Schutzmaßnahme. Zusätzlich wurden die Spitzen der Setzlinge mit Schafwolle versehen, um Verbiss zu verhindern. Möglich wäre das auch mit Plastikclips, aber auf die habe man mit Blick auf die Nachhaltigkeit bewusst verzichtet, so Sappl. Nun hofft er noch darauf, das der für die nächsten Tage angekündigte Regen auch wirklich kommt, „denn die Setzlinge brauchen regelmäßig Feuchtigkeit“.

