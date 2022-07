Gymnasium feiert Jubiläum: Erinnerung an Küsse auf SMV-Fest und „Vertragsverlängerung“

Von: Andreas Steppan

Viele Erinnerungen und Anekdoten teilen die geladenen Gäste des Festakts zum 101-jährigen Bestehen des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums um Kurhaus. © Arndt Pröhl

Beim Festakt „101 Jahre Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz“ wurde auch manch Überraschendes aus dem Schulleben des Bürgermeisters und des Landrats enthüllt.

Bad Tölz – Als „großen Gemeinschaftserfolg“ hat Wolfgang Mutter vom Kultusministerium die 101-jährige Geschichte des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums in Bad Tölz bezeichnet. Der stellvertretende Leiter der Abteilung Gymnasien war beim Jubiläumsfestakt im Kurhaus am Freitag für den erkrankten Kultusminister Michael Piazolo eingesprungen. Wie stark die Schulgemeinschaft über Generationen ist, stellte die Feier unter Beweis: Mit Reden, Video-Grußbotschaften und musikalischen Darbietungen beteiligten sich etliche ehemalige und aktuelle Gymnasiasten.

1921 wurde „Städtische Realschule mit Latein- und Handelsabteilung“ gegründet

Das etwas krumme Jubiläum kam dadurch zustande, dass die 100-Jahr-Feier coronabedingt verschoben worden war. Schulleiter Alexander Göbel machte die kuriose Zahl 101 aber launig zum Aufhänger seiner Rede. Diese Primzahl – teilbar nur durch 1 und sich selbst – möge symbolisch dafür stehen, das auch die Schulfamilie „unteilbar“ bliebt, sagte er unter Applaus.

Generationen-Quartett (v. li.): Harald Roßberger, Josef Niedermaier, Peter Potansky und Johann Prégardien. © Arndt Pröhl

Göbel sowie ein auf eine Leinwand projiziertes Video erinnerten an die Schulgeschichte. Schon 1864 habe es in Bad Tölz eine „Private Lateinschule“ gegeben, die laut historischer Dokumente aber „wieder einging“. Im Mai 1921 sei dann die „Städtische Realschule mit Latein- und Handelsabteilung“ im Franziskanerkloster gegründet worden. Göbel verwies darauf, dass die Gründer von dem sozialen Gedanken geleitet worden seien, auch „weniger bemittelten Kindern in der Provinz“, wie es damals hieß, Zugang zu höherer Bildung zu ermöglichen. „Für die damalige Zeit sehr fortschrittlich war es auch, dass die Schule von Anfang an co-edukativ war, also Mädchen wie Jungen gleichermaßen unterrichtete, und dass es auch protestantischen und israelitische Religionslehre gab“, sagte Göbel.

Landrat Josef Niedermaier, der 1989 in Tölz Abitur machte, berichtete, er habe in den Aufzeichnungen seines Großvaters dessen damaligen Wunsch gefunden, die Schule im Franziskanerkloster zu besuchen. Doch dessen Großvater habe geantwortet: „In einem Sommer auf der Lexenalm lernst du mehr!“

Name Gabriel-von-Seidl-Gymnasium seit 1999

Die Einrichtung zog 1924 auf das Werksgelände der damaligen Firma Moralt an der Bahnhofstraße (heute Hindenburgstraße) um und ging seither durch viele organisatorische und bauliche Veränderungen. 1957 wurde die Schule verstaatlicht, den Namen Gabriel-von-Seidl-Gymnasium trägt sie seit 1999.

Im Mittelpunkt des Festakts aber stand das Menschliche. Frühere Absolventen erzählten Anekdoten und davon, wie gerade Musik-, Theater- und Kunstprojekte oder auch Unternehmungen wie der „Mountainbike-Alpencross“ sie geprägt hätten. Viele Lehrer, aber auch die langjährige Schulsekretärin Marika Bernigshausen und Kioskbetreiberin Tini Brandl wurden als wichtige Figuren der Schulzeit gewürdigt.

Landrat Niedermaier erinnert sich an „Vertragsverlängerung“ im Gymnasium

BR-Journalistin Annette Kugler (Abi 1999) moderierte das Fest zusammen mit ihrem Kollegen Benedikt Schregle (Abi 2003) und verriet, dass sie den heutigen Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner zuletzt gesehen habe, „als er bei einem SMV-Fest mit einer Mitschülerin knutschte“. Landrat Niedermaier wiederum erinnerte sich daran, wie Lehrer Franz Kistler einst seine Eltern über Josefs „Vertragsverlängerung“ am Gymnasium informierte – also, dass er ein Jahr wiederholen musste: Es wird ihm nicht schaden“, habe Kistler gesagt, und dass habe Niedermaiers Mutter beruhigt.

Die Akzente des Festakts setzten aber die Musik-Darbietungen. Zu Beginn spielte ein Ensemble das Lied „Der Junge am Klavier“. Die Komposition des damaligen Schülers Yannick Renn war erstmals bei der Abifeier 2017 erklungen. Der ehemalige Schulleiter Peter Potansky bildete zusammen mit Musikschulleiter Harald Roßberger, dem Fünftklässler Johann Prégardien und Niedermaier ein „Klarinettenquartett der Generationen“. Mit Stephanie Waldherr, Stephanie Krug, Johanna und Sophie Kiening, Martin Schnitzer und vielen anderen traten weitere ehemalige Absolventen auf die Bühne, die sich mittlerweile einen Namen gemacht haben.

In 101 Jahren gab es am Gymnasium Bad Tölz nur männliche Schulleiter

Nach 101 Jahren geht die Reise des Gymnasiums nun weiter – etwa bei der wiederholt angesprochenen Harausforderung Digitalisierung. Und auch in einem anderen Punkt, der erwähnt wurde, besteht noch die Möglichkeit zur Weiterentwicklung: Denn in 101 Jahren leiteten bislang ausschließlich Männer das Tölzer Gymnasium.

