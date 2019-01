Festakt zum 60-jährigen Bestehen des Sportvereins: In Bad Heilbrunn zählt „nur der HSV“

„Fang nie an aufzuhören, hör nie auf anzufangen.“ Dieses Zitat des römischen Redners Cicero hatte Robert Rieker, der Vorsitzende des Sportvereins Bad Heilbrunn, als Motto ausgegeben, als der rührige Verein am Samstagabend im Kursaal mit einem Festakt sein 60-jähriges Bestehen feierte.

Bad Heilbrunn– Besonders würdigte Robert Rieker hierbei die drei „Motoren“ des Clubs: Wolfgang Heidenreich, Rudi Vitu und Karl Steger. „Wenn die drei irgendwann angefangen hätten, aufzuhören, würden wir alle heute nicht hier sein. Ich verneige mich vor euch“, zollte der Vereinschef vor allem diesen drei Gründungsmitgliedern, die bis zum heutigen Tag aktiv im Vereinsleben mitwirken, seinen großen Respekt.

Proppenvoll war der Heilbrunner Kursaal, in den viele der mittlerweile insgesamt 904 Mitglieder gekommen waren. Darunter auch Ehrenmitglied Heinz Maiwert. Der ehemalige Vorsitzende, der maßgeblich am Bau des Sportheims beteiligt war, ist in der Region besser bekannt als Prokurist der früheren Tölzer Firma Moralt. Maiwert ist mit mittlerweile 94 Jahren das älteste HSV-Mitglied.

+ Jubilare: HSV-Vorsitzender Robert Rieker (li.) und sein Stellvertreter Philipp Reyer (re.) würdigten die Gründungsmitglieder (v. li.) Wolfgang Heidenreich, Dieter Burger, Willi Kamarad, Heinrich Hoy, Karl Steger, Lorenz Specker (sitzend) und Rudi Vitu. © esc

Auch Bürgermeister Thomas Gründl erwies dem Verein seine Referenz und sagte: „Ich bin stolz auf meine Fußballer. Ich bin stolz auf euch alle. Ich möchte mich ausdrücklich bei allen bedanken, die sich hier in den letzten 60 Jahren ehrenamtlich engagiert haben.“ Zur Erinnerung an das Jubiläum überreichte er Rieker eine in Bad Heilbrunn gefertigte Wanduhr für das Vereinsheim.

Bei der großen Ehrungsrunde wurden dann die Gründungsmitglieder, die Ehrenvorstände und -Mitglieder sowie sämtliche aktuellen und ehemaligen Funktionsträger aus allen Sparten des Vereins besonders gewürdigt, ehe Rudi Vitu einen nicht zu kurzen Rückblick auf das Geschehen in den vergangenen 60 Jahren hielt. „Eigentlich könnten wir bereits das 70-Jährige feiern, wenn damals der SC Bad Heilbrunn länger durchgehalten hätte.“ Bereits 1948 hatte sich im Kurort nämlich ein Fußballverein gegründet. Doch der wurde 1956 wieder aufgelöst. Am 23. Januar 1959 war es aber dann soweit, der heutige SV Bad Heilbrunn wurde im damaligen Vereinslokal „Leingärtner“ aus der Taufe gehoben.

Mit eine treibende Kraft war schon damals Rudi Vitu, der zusammen mit acht weiteren Heilbrunnern beim Tölzer Fußballverein SC Rot-Weiß Fußball gespielt hatte. Er fand noch weitere „auswärtig spielende“ einheimische Kicker, und im März 1959 bestritt der neugegründete HSV sein erstes Match. Vitu, selbst Torhüter der ersten Mannschaft, hatte zudem das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernommen. Zum ersten Fußballer-Chef hatten die Gründerväter den damaligen Gemeinderat Anton Frech gewählt. Vitus humorige und mit zahlreichen Anekdoten gespickte Rede reichte schließlich bis in die Gegenwart.

Abschließend gab die Theatergruppe der Kicker noch das Stück „Nur der HSV“ zum Besten. Da waren sich dann alle einig, eine schöne und würdige 60-Jahr-Feier erlebt zu haben.