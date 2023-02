Ein Jahr voller Feste und Veranstaltungen: Im Tölzer Land geht 2023 die Post ab

Von: Elena Royer

Teilen

Starke Frauen gab es vergangenes Jahr beim Tauziehen bei der Lenggrieser Festwoche. © Ewald J.Scheitterer

Viel los ist heuer im Tölzer Land. Ob Konzerte, Theater oder Märkte: Alles kann wieder ohne Corona-Einschränkungen stattfinden. Ein Überblick.

Bad Heilbrunn

Ein musikalisches Highlight in Bad Heilbrunn gibt es am 25. Juni, wenn der Münchner Rock- und Jazz-Chor „Voices in Time“ auftritt. Am 16. Juli findet der „4. Bad Heilbrunner Kräuterzauber“ statt. Im Kräuterpark laden Stände und allerlei Attraktionen zum Bummeln ein. Wer eine Standfläche mieten möchte, soll sich bei der Heilbrunner Tourist-Info melden.

Der Bad Heilbrunner Kräuterzauber lockt heuer zum vierten Mal in den Kräuterpark. © Lisa Bahnmüller

Auch Kräuterführungen finden ab dem 11. Mai wieder statt. Am 20. Oktober kommt der „Oimara“ in den Kursaal, und am 1. Dezember Michi Fenzl.

Bad Tölz

In Bad Tölz laden heuer wieder drei Märkte zum Bummeln ein. Den Anfang macht der Ostermarkt vom 31. März bis 10. April. Kunsthandwerk bestaunen und Schmankerl genießen kann man auch beim Herbstmarkt am 8. und 9. Oktober, und beim Christkindlmarkt von 24. November bis 24. Dezember. Anlässlich der Märkte gibt es am 2. April, 8. Oktober und 26. November jeweils einen verkaufsoffenen Sonntag.

In der Reihe „Stadt mit der besonderen Note“ finden von April bis Oktober wieder rund 70 Konzerte in Zusammenarbeit mit der städtischen Sing- und Musikschule statt. Die genauen Termine folgen laut Tourist-Info noch.

Für Literaturfans ist das Thomas-Mann-Festival „Dr. Faustus“ ein Muss. Es findet vom 14. bis 20. Mai statt. Für das Festival, ebenso wie für die Waldspiele am Blomberg folgen die Details noch.

Kunsthandwerk und Selbstgemachtes wird beim Tölzer Ostermarkt in der Marktstraße angeboten. © Arndt Pröhl

Vom 26. bis 29. Mai finden die 22. „Tölzer Rosentage statt“, vom 1. bis 3. Oktober der „Herbstzauber“.

Auch das US-Car-Treffen (27. bis 29. Mai) sowie das Harley-Treffen (11. bis 13. August) auf dem Festplatz sind feste Bestandteile des Veranstaltungsprogramms in Bad Tölz.

Die Leonhardifahrt am 6. November fällt in diesem Jahr auf einen Montag. In der Weihnachtszeit hat der berühmte Tölzer Knabenchor mehrere Auftritte: Zur Eröffnung des Christkindlmarkts am 26. November, zum Nikolauskonzert am 9. Dezember, und zur Alpenländischen Weihnacht am 26. Dezember.

Benediktbeuern

Närrisch geht es in Benediktbeuern zu Beginn des Jahres zu. Bis zum Aschermittwoch finden dort verschiedene Bälle und der Faschingszug am 21. Februar statt. Der Theaterverein führt nach mehrjähriger Pause wieder einen Dreiakter im Postsaal auf. Die Termine sind 21. April, sowie 5., 6., 26. und 27. Mai. Am 8. Juni feiert die Fronleichnamsprozession in Benediktbeuern ihr 750-jähriges Bestehen und ist somit die älteste Bayerns. Am 10. Juni ist „Tag des offenen Klosters“.

Für die Open-Air-Veranstaltungen im Maierhof sind bislang zwei Termine bekannt. Am 27. Juli kommt Martin Frank und am Tag darauf Harry G. Weitere Termine an den Wochenenden, 21. bis 23. Juli und 28. bis 30. Juli, folgen, wie die Touristinfo mitteilt. Der Trachtenverein plant zwei Heimatabende (23. Juni und 28. Juli) sowie einen Herbsttanz am 6. Oktober im Postsaal.

Bichl

Auch Bichl verwandelt sich zum Jahresanfang in eine Narrenhochburg. Dort finden verschiedene Faschingsbälle, und am 19. Februar der Faschingszug statt. Am 1. April gibt die Musikkapelle Bichl ein Frühlingskonzert, und am 24. Juni laden die Fußballer zum Gartenfest. Das Gartenfest der Feuerwehr findet zwei Wochen später, am 8. Juli, statt. Einen Heimatabend veranstaltet der Trachtenverein am 30. September. Am 3. Oktober findet eine Bergmesse an der Bichler Hütte statt. Musikalische Talente treffen sich bei der Veranstaltung „Musi mach ma miteinand“ am 18. November. Weihnachtlich wird es beim Adventssingen des Trachtenvereins am 17. Dezember.

Gaißach

In Gaißach feiert der Christliche Bauernverein vom 7. bis 9. Juli sein 150-jähriges Bestehen. Weitere relevante Termine gibt es nicht, teilt die Gemeinde auf Anfrage mit.

Greiling

Am 22. April lädt die Freiwillige Feuerwehr Greiling zu einem Tag der offenen Tür ein. Hobbygärtner sind eingeladen zum Pflanzentauschmarkt des Gartenbauvereins am 1. Mai. Am 9. September veranstaltet die Greilinger Feuerwehr ihr Weinfest.

Jachenau

Im Sommer feiert der Gebirgstrachtenverein sein 75-jähriges Bestehen, Dazu ist vom 22. bis 25. Juni Festzeltbetrieb geplant.

Kochel am See

Heiß her geht es in Kochel zum Jahresanfang. Kürzlich fand in der Kristall-Therme „Trimini“ die Qualifikation für die Sauna-Meisterschaft statt. Das Finale folgt vom 2. bis 5. März. Voraussichtlich Ende Juni wird in Kochel erstmalig die „König-Ludwig-Woche“ stattfinden. Gemeinsam mit den Gemeinden Schlehdorf und Jachenau soll in einer Themenwoche das Leben und Wirken von König Ludwig II. rund um den Herzogstand beleuchtet werden. Eine Neuauflage erfährt der Musiksommer am Walchenseekraftwerk. Im Juni und Juli finden insgesamt sechs Konzerte statt. Die Besucher dürfen sich auf „D’Hundskrippln“, „Double Drums“, eine „Abba-Night“, „Henrik Freischlader“, „Ganes“ und „S’Elysion“ freuen. Tickets gibt es ab sofort. Außerdem finden in Kochel über das Jahr Seefeste der verschiedenen Vereine, Theateraufführungen und der Ufermarkt statt.

Lenggries

Der Veranstaltungsreigen in Lenggries startet am 18. Februar mit dem „Rockfasching“ im Alpenfestsaal. Am 18., 19., 24. und 25. März spielt die Theatergruppe des Trachtenvereins „Hirschbachtaler“ im Alpenfestsaal. Am 2. April gibt die Blaskapelle Lenggries ein Frühjahrskonzert. Am 17. Juni herrscht in den Gassen, Straßen und im Kurgarten buntes Markttreiben, wenn das vierte Flößerfest stattfindet.

Bretonische und bayerische Spezialitäten gibt es heuer wieder beim „Bretonischen Herbst“. © Wolfgang Mueller

Für alle Fans von Elektromusik gibt es am 1. Juli das „Seasons of Sounds“-Festival am Jaudenparkplatz. Zum Seefest lädt die Lenggrieser Wasserwacht für den 16. Juli an den Sylvensteinsee ein. Am Wochenende, 22. und 23. Juli, ist unter dem Motto „Fun and Fly“ ein Gleitschirm- und Outdoorfestival am Brauneck geplant. Die Lenggrieser Festwoche findet vom 4. bis 15. August wie gewohnt im Festzelt an der B13 statt.

Französische Schmankerl erwarten die Besucher beim „Bretonischen Herbst“. Beim Straßenfest des Partnerschaftsvereins Lenggries-Bretagne gibt es bayerische und bretonische Spezialitäten. Und auch beim Schmankerlabend am 28. Juli warten allerhand Schlemmereien. Bummeln mit musikalischer Begleitung kann man bei der Lenggrieser Sternennacht, der langen Einkaufsnacht. Beim Wanderherbst können Gipfelstürmer vom 25. bis 29. September an geführten Bergwanderungen teilnehmen. Stimmungsvoll wird es am 9. Dezember beim Lichterzauber im Ortskern.

Reichersbeuern

Am 11. Februar findet der Faschingsball der Fußballer statt. Weiter geht es am 25. Februar mit den Vereins- und Dorfmeisterschaften der SCR-Sparte Ski. Im Sommer, genauer am 24. Juni, veranstaltet die Feuerwehr ihr traditionelles Johannifeuer, und am 1. Juli steigt das Fußball-Dorfturnier. Die Feldmesse der Gebirgsschützenkompanie mit anschließendem Gartenfest findet an Maria Himmelfahrt statt, und am Wochenende, 18. und 19. August, ist das Eisstock-Dorfturnier.

Sachsenkam

In Sachsenkam findet vom 17. bis 26. März das 33. Josefifest mit Schafkopfrennen und Fingerhakl-Meisterschaften statt. Der Schnupferverein führt im Frühjahr ein Theater auf. Ein Busheisl-Konzert beim Kindergarten ist für den 13. Mai geplant, und am 20. Mai gibt der Männerchor ein Frühjahrskonzert. Das Dorffest findet am 9. Juli statt. Weihnachtlich wird es am 10. Dezember beim Adventsmarkt.

Schlehdorf

Am 27. Mai findet in Unterau erstmals ein Pfingstfeuer statt. Freunde alter Fahrzeuge können sich auf das Oldtimertreffen in Unterau am 25. Juni freuen, am Abend findet das Jahreskonzert des Vereins „Klang-Kunst-Kultur“ statt. Am 15. Juli ist Fischerfest, und am 5. August das Dorffest in Unterau. Am 27. August findet eine Bergmesse am Felsenkreuz statt. Im September gibt es wieder den Schlehdorfer Orgelherbst mit verschiedenen Konzerten, und am 22. Oktober eine musikalische Andacht mit der Blaskapelle Flaurling, der Partnergemeinde von Schlehdorf, in der Pfarrkirche St. Tertulin. Am 16. Dezember lädt der Christkindlmarkt an der Seestraße zum weihnachtlichen Bummeln ein.

Wackersberg

Zum Kinderfasching geht es am 11. Februar ins Gasthaus Fischbach. Am 15. April gibt die Musikkapelle Wackersberg ihr Frühjahrskonzert. Eine Woche später, am 22. April, veranstaltet der Burschenverein Fischbach das „Woodstock“. Am 28. Mai findet der Pfingstfrühschoppen der Musikkapelle Wackersberg statt. Bei einem Tag der offenen Tür mit Sommerfest am Lehrbienenstand können die Gäste am Schaukasten ein Bienenvolk mit Königin beobachten. Zu seinem Sommerfest lädt der SV Wackersberg-Arzbach am 29. und 30. Juli ein. Weihnachtlich wird es am 9. und 10. Dezember. Dann veranstaltet die Judo-Abteilung des SV Wackersberg-Arzbach einen Christbaumverkauf mit kleinem Weihnachtsmarkt. Und beim Weihnachtskonzert mit der Musikkapelle Wackersberg am 17. Dezember kommt festliche Stimmung auf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.