„Die Kunst des Dialogs ist das Zuhören“

Festrednerin Sabine Schindler (Mi.) bekam für ihren Vortrag großen Applaus. Kreisbäuerin Uschi Fiechtner (re.) und ihre Stellvertreterin Maria Urban (li.) freuten sich sehr über den Besuch ihrer Amtskollegin. Die Tölzerin hat es in die Oberpfalz verschlagen.

Festrednerin Sabine Schindler beim Landfrauentag im Tölzer Kurhaus

von Christiane Mühlbauer schließen

Bäuerinnen aus dem ganzen Landkreis trafen sich am Mittwoch im Tölzer Kurhaus zum Landfrauentag. Gekommen waren auch zahlreiche Bürgermeister und Vertreter von Fachverbänden. Festrednerin war Sabine Schindler. Die Tölzerin ist Kreisbäuerin in Schwandorf in der Oberpfalz. Sie sprach darüber, wie das Zusammenleben der Generationen auf einem Hof gelingen kann.