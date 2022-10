Feuerwehr Bad Tölz löscht brennenden Toaster mit einer Flasche Radler

Einsätze am Wochenende

Ein qualmender Toaster und übergelaufene Milch riefen die Feuerwehr Bad Tölz auf den Plan. In einem Fall löschten die Retter den Brand mit alkoholfreiem Radler.

Bad Tölz - Ein Rauchmelder hat am Samstag gegen 18.15 Uhr in der Botengasse in Bad Tölz Schlimmeres verhindert. Die Feuerwehr fand in der Wohnung einen Toaster vor, der in Brand geraten war.

Wie die Feuerwehr berichtet, „konnte der eingesetzte Atemschutztrupp den Brand kurzerhand mit einer vorgefundenen Flasche alkoholfreiem Radler löschen und ins Freie bringen“.

Bad Tölz: Feuerwehr-Einsatz wegen brennendem Toaster

Damit hatten die Ehrenamtlichen ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnungsinventar verhindert. Nach Angaben der Polizei wurde lediglich die Küche leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr lüftete die die Wohnung ausgiebig. Der 49-jährige Bewohner war während des Einsatzes nicht zugegen. Verletzt wurde niemand.

Milch kocht über: Anwohnerin in Bad Tölz verständigt Feuerwehr

Wegen übergelaufener Milch rückte die Tölzer Feuerwehr am Sonntag gegen 10.35 Uhr erneut aus. Laut Feuerwehr meldete die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Alten Bahnhofsplatz Brandgeruch aus einer Wohnung unter ihr. Die Leitstelle löste darauf hin einen Vollalarm aus.

Doch das erste angekommene Fahrzeug konnte sofort Entwarnung geben, sodass keine weiteren Löschfahrzeuge mehr nachrücken mussten.

Der Rauch rührte lediglich daher, dass Milch übergelaufen und angebrannt angebrannt war. Die Bewohner hatten den Topf selbst vom Herd genommen. Die angerückten Rettungskräfte mussten nicht mehr eingreifen.

