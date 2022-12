Hoher Schaden durch Brandstiftung in zwei Bankfilialen in Bad Tölz - 56-Jähriger unter Tatverdacht

Von: Andreas Steppan

Zu zwei Bränden in der Tölzer Marktstraße rückte die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag aus. (Symbolfoto) © Uli Deck/ dpa

In zwei Bankfilialen in der Tölzer Marktstraße wurde in der Nacht zum Dienstag Feuer gelegt. Die Polizei nahm kurz darauf einen Tatverdächtigen fest.

Bad Tölz - Zwei kurz aufeinander folgende Einsätze, beide in der Marktstraße, hatte die Tölzer Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag zu bewältigen. Wie die Feuerwehr auf ihrer Facebookseite berichtet, hatte zunächst gegen 0.35 Uhr die Brandmeldeanlage in einem Geschäftshaus ausgelöst. „Grund für den Alarm war eine Rauchentwicklung durch ein Kleinfeuer“, heißt es dort.

100.000 Euro Schaden an Bankautomaten und Inneneinrichtung

Das Feuer mag klein gewesen sein - der Schaden, den es anrichtete, ist dennoch immens. Nach Angaben der Polizei brannte es im Vorraum einer Bankfiliale. Die Feuerwehr brachte die Flammen mit Hilfe eines Kleinlöschgeräts rasch unter Kontrolle, entrauchte den Vorraum mit einem Elektrolüfter und untersuchte ihn mit der Wärmebildkamera auf Glutnester. Was von dem Brand zurückblieb, war ein Schaden an zwei Bankautomaten sowie der Inneneinrichtung, den die Polizei auf rund 100.000 Euro schätzt.

Noch während die Einsatzkräfte vor Ort beschäftigt waren, machte die Polizei sie auf einen weiteren Kleinbrand in einem benachbarten Geschäftshaus aufmerksam. Das war nach Angaben der Polizei gegen 1.15 Uhr. „Hier wurde die Inneneinrichtung einer Bank in Brand gesetzt“, heißt es im Pressebericht des Präsidiums Oberbayern Süd. Wie hoch der hier entstandene Sachschaden ist, war am Dienstagnachmittag noch nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden in hohen fünfstelligen Euro-Bereich liegt.

Zwei Feuerwehreinsätze in Banken in Bad Tölz

Die Feuerwehr schreibt, sie habe nach „Entfernung eines brennenden Objekts“ abermals Elektrolüfter und Wärmebildkamera eingesetzt. Insgesamt seien mit den beiden Bränden acht Einsatzkräfte rund eineinhalb Stunden beschäftigt gewesen.

Die Polizei schickte unverzüglich mehrere Streifenwägen los, um die Umgebung abzusuchen. Und sie wurde fündig. „Letztendlich konnte ein dringend tatverdächtiger 56-jähriger Bad Tölzer festgenommen werden“, so die Polizei. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie er eine der beiden betroffenen Bankfilialen kurz vor dem Brand verlassen hatte. Der 56-Jährige war nach Angaben der Beamten „erheblich alkoholisiert“.

Nach Brandstiftung: Staatsanwaltschaft stellt Haftantrag

Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehr übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die ersten polizeilichen Untersuchungen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen übernahm das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.

Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 56-jährigen Tatverdächtigen. Er soll am Mittwochmorgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, welcher über eine mögliche Untersuchungshaft entscheidet. Aufgrund der Umstände geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

